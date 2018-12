Al dejar la presidencia, Santos prometió no interferir en los asuntos políticos de su sucesor, y así lo ha venido haciendo. Aunque ya anunció que trabajará por su mayor legado: el acuerdo de La Habana. "He descubierto que mi real vocación es hacer de este un mundo mejor a través de la resolución de conflictos armados", expresó en entrevista para The Harvard Gazette, de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.