Luis Díaz fue incluido en el once ideal de las semifinales de la Champions League pese a quedar eliminado con el Bayern Múnich: esta es la formación

La UEFA reconoce a Luis Díaz como una amenaza constante en el ataque, liderando las carreras largas y contribuyendo en goles y asistencias - crédito Stephanie Lecocq/Reuters

La organización de la UEFA Champions League seleccionó al jugador colombiano Luis Díaz como integrante del equipo ideal de las semifinales, en reconocimiento a su desempeño sobresaliente durante la serie en la que su equipo, el Bayern Múnich de Alemania, fue eliminado por el Paris Saint-Germain (PSG), actual campeón de la competición europea.

Pese a la derrota global de 6-5 frente al club parisino, el extremo colombiano fue destacado por la UEFA como uno de los futbolistas más trascendentes de la ronda, tras cerrar una campaña que lo consolida como el máximo goleador colombiano en la historia de la competición.

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Además del delantero colombiano, el volante alemán Joshua Kimmich también fue incluido en el listado, siendo los únicos jugadores del club bávaro que fueron incluidos en el once ideal oficial, mientras que la mayoría de sus compañeros quedaron por debajo del rendimiento esperado.

Luis Díaz comparte la delantera con Ousmane Dembélé y Bukayo Saka - crédito UEFA

Completan el equipo cuatro representantes tanto del Arsenal de Inglaterra como del PSG, al igual que un jugador del Atlético de Madrid de España.

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El once titular está conformado por David Raya en la portería; Marc Pubill, William Saliba y Willian Pacho en defensa; Désiré Doué, Declan Rice, Joshua Kimmich y Khvicha Kvaratskhelia en el mediocampo; y una delantera integrada por Bukayo Saka, Ousmane Dembélé y Luis Díaz.

Con su actuación en la temporada 2025-2026, Luis Díaz alcanzó 17 goles en la historia de la Liga de Campeones, estableciendo una nueva marca para jugadores colombianos en la competición y superando la cifra de 13 anotaciones lograda por Jackson Martínez. Solo en la presente edición, el futbolista del Bayern Múnich sumó siete tantos y aportó entre tres y cuatro asistencias.

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A lo largo de todos los torneos disputados en la temporada, y cuando aún restan tres partidos oficiales, Díaz ha registrado 26 goles y 17 asistencias en 48 compromisos, totalizando 43 participaciones directas en anotaciones.

Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Bayern Munich v Paris St Germain - Allianz Arena, Munich, Germany - May 6, 2026 Bayern Munich's Luis Diaz in action with Paris St Germain's Lucas Beraldo REUTERS/Angelika Warmuth

Calificación de Luis Diaz por la prensa alemana

El desempeño de Luis Díaz también fue objeto de elogios por diversos medios alemanes y europeos, que subrayaron su impacto en el juego y lo catalogaron como una de las individualidades más destacadas de la serie.

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El diario Bild, uno de los más influyentes de Alemania, calificó a Luis Díaz como “una verdadera amenaza por la banda izquierda”, haciendo énfasis en la intensidad y compromiso mostrados durante los noventa minutos ante el campeón defensor de Europa.

“Muy comprometido, bueno en la entrada. Recuperó el balón con fuerza ante Zaire-Emery (minuto 22). Pero desperdició una buena oportunidad de contraataque (minuto 41) y falló una ocasión en el área (minuto 69). Calificación: 3”, señaló el diario europeo en su análisis.

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La publicación también situó a Díaz entre los futbolistas más importantes del encuentro, pese a que el resultado condenó al equipo de Vincent Kompany.

Las dos págunas que Bild dedica a Luis Díaz y Gordon - crédito Planeta Fútbol

Uno de los datos comparativos más relevantes residió en el hecho de que el delantero colombiano obtuvo una puntuación de 7,8 puntos, igualando el rendimiento de Harry Kane —autor del gol del empate sobre el final— y superando al capitán Joshua Kimmich (7,2 puntos), lo que posicionó al colombiano como el quinto mejor jugador del partido. Esta cifra lo ubica en el grupo de elite de la plantilla bávara durante una temporada en la que su influencia ha sido decisiva.

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Por su parte, el diario alemán TZ profundizó en la evaluación de Luis Díaz, destacando su eficacia en la presión tras pérdida y su capacidad para recuperar balones, características que permitieron al Bayern Múnich generar ocasiones de gol.

“Fue una verdadera arma en la presión tras pérdida y recuperó varios balones, a partir de los cuales se generaron buenas ocasiones. Como motor del ataque por la banda izquierda, exigió el balón con frecuencia y regateó repetidamente, pero le faltó precisión y sincronización en situaciones cruciales. Por lo tanto, se esforzó mucho, pero no tuvo suerte. Calificación: 3”, publicó TZ.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Bayern Munich v Paris St Germain - Allianz Arena, Munich, Germany - May 6, 2026 Bayern Munich coach Vincent Kompany and Luis Diaz look dejected after the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

Por último, el diario Sport resaltó la facilidad con la que Díaz superó a Zaire-Emery en el uno contra uno y la manera en que rehabilitó al equipo tras un mal inicio.

En opinión de ese medio, “su centro a Olise generó la primera ocasión clara del Bayern, y contribuyó con casi cada toque. Incluso logró elevar su nivel cuando el partido entró en su fase decisiva”.

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La final de la Champions League corresponderá ahora al PSG y al Arsenal, quienes se enfrentarán el 30 de mayo en Budapest, (Hungría).