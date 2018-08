"Duque necesita ambos lenguajes. Por un lado, no puede perder la fidelidad de su partido y de sus bases sin arriesgar su gobernabilidad. Por otro, aunque su triunfo sobre Petro fue claro, su contrincante obtuvo algo más del 40 por ciento. Y una parte de los voto que él recibió no fueron a favor del ideario del Centro Democrático, sino en contra del petrismo. Duque no puede gobernar sólo para sus electores más convencidos, pues tiene que ganarse a casi una mitad del país que lo observa con desconfianza. Ese equilibrio entre ambos polos marcará, de principio a fin, su gobierno", explicó Carlos Andrés Ramírez, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad De Los Andes, consultado por Infobae.