Colombia

Colfuturo rechaza las acusaciones del Gobierno y defiende el manejo del Programa Crédito Beca

La fundación respondió al comunicado de Minciencias con un documento en el que niega irregularidades, explica las decisiones financieras adoptadas durante más de tres décadas y anuncia su disposición a colaborar con las autoridades

Guardar
Google icon
El presidente Gustavo Petro acusó a Colfuturo de "robadera" tras el informe de Minciencias que alertó por presuntas irregularidades en el manejo de más de 540.000 millones de pesos del Programa Crédito Beca- crédito Presidencia de la República/Colprensa,Colfuturo
El presidente Gustavo Petro acusó a Colfuturo de "robadera" tras el informe de Minciencias que alertó por presuntas irregularidades en el manejo de más de 540.000 millones de pesos del Programa Crédito Beca- crédito Presidencia de la República/Colprensa,Colfuturo

Colfuturo salió al paso este jueves 7 de mayo de 2026 ante las acusaciones del Gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, quien el día anterior habló de “robadera” tras un informe del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) que señalaba presuntas irregularidades en el manejo de más de 540.000 millones de pesos del Programa Crédito Beca.

En un comunicado oficial, la fundación rechazó “enfáticamente los comentarios tendenciosos y falsos” tanto del jefe de Estado como de la cartera ministerial.

PUBLICIDAD

El documento emitido por Colfuturo parte de una premisa clara, y es que la entidad lleva más de 30 años operando como cooperante del Estado colombiano en programas de formación en el exterior.

Entre 1992 y diciembre de 2025, la fundación comprometió recursos para financiar a 18.056 estudiantes por un total de USD 658 millones. De esa suma, USD 232 millones provinieron de Minciencias y USD 426 millones fueron aportados por la propia Colfuturo.

PUBLICIDAD

Colfuturo emitió un comunicado oficial en el que rechazó "enfáticamente los comentarios tendenciosos y falsos" del presidente Petro y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- crédito Colfuturo
Colfuturo emitió un comunicado oficial en el que rechazó "enfáticamente los comentarios tendenciosos y falsos" del presidente Petro y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- crédito Colfuturo

Frente a uno de los señalamientos más repetidos en el informe gubernamental —que el 96 % del portafolio estaba invertido en Panamá sin referencias claras en los convenios firmados—, la fundación explicó que esa decisión obedece a razones técnicas.

Dado que los compromisos con los beneficiarios se ejecutan en moneda extranjera, la gestión de los recursos en dólares busca “preservar su valor y mitigar riesgos asociados a la volatilidad cambiaria”. Según el comunicado, esta práctica ha sido consistente con la operación histórica del programa.

Sobre el otro señalamiento de Minciencias —que el 93 % de los recursos permanecía “inactivo en cuentas sin rendimientos” a diciembre de 2024—, Colfuturo respondió que las decisiones de portafolio han priorizado “la liquidez y disponibilidad oportuna, asegurando que los beneficiarios y beneficiarias cuenten con los fondos necesarios para el desarrollo de sus programas académicos”.

Colfuturo abrió su convocatoria 2026 para financiar maestrías, doctorados y especialidades médicas en universidades de alto nivel en el exterior- crédito VisualesIA/Colfuturo
El Programa Crédito Beca de Colfuturo ha financiado desde 1992 a 18.056 estudiantes colombianos para realizar posgrados en universidades del exterior, con recursos por USD 658 millones- crédito VisualesIA/Colfuturo

La fundación indicó que esas decisiones respondieron a “criterios prudenciales de manejo del riesgo, en línea con la naturaleza y obligaciones del programa”.

En cuanto al manejo administrativo, Colfuturo sostuvo que toda su operación financiera “se ha desarrollado históricamente en el marco de los convenios suscritos con el Estado y bajo esquemas permanentes de reporte, seguimiento y control institucional”, y que sus cuentas han sido “debidamente auditadas por Holl & Holl Auditores International SAS“.

Uno de los puntos más específicos del comunicado tiene que ver con un certificado de depósito a término que Minciencias asoció a una sociedad domiciliada en Panamá. Colfuturo fue tajante: “dicho título no pertenece ni ha pertenecido a la Fundación ni corresponde a recursos del Programa Crédito Beca”.

La entidad explicó que, según información posterior de la entidad financiera, “su inclusión obedeció a un error en la certificación bancaria remitida en respuesta a los requerimientos de información”.

Universidad - Colombia
: Colfuturo aseguró que sus cuentas han sido auditadas por Holl & Holl Auditores International SAS y que colaborará con las autoridades para esclarecer las inquietudes sobre el manejo de los recursos públicos - crédito Colprensa

La fundación también se refirió al período 2009-2022, sobre el cual Minciencias alertó por una presunta falta de separación entre recursos públicos y fondos propios de Colfuturo.

Sin dar cifras adicionales a las ya señaladas por el Gobierno, la entidad reafirmó que su administración se realizó “bajo criterios técnicos, de transparencia y responsabilidad financiera, siempre orientados a garantizar la continuidad de los estudios de colombianos y colombianas en el exterior”.

Al cierre del documento, Colfuturo reiteró su “plena disposición de colaborar con las autoridades y organismos de control competentes, aportando toda la información requerida para esclarecer las inquietudes planteadas”.

La fundación indicó que continuará trabajando “de manera plena y transparente con las autoridades competentes, en beneficio de los estudiantes apoyados por el programa y del adecuado manejo de los recursos públicos”.

El cruce de versiones entre el Gobierno y Colfuturo se produce mientras Minciencias mantiene activos los requerimientos de información sobre los cerca de 100.000 millones de pesos que, según el informe oficial, estaban concentrados en depósitos a término dentro de entidades bancarias colombianas con operación en Panamá al cierre de 2025.

Google icon

Temas Relacionados

ColfuturoGustavo PetroCorrupciónBecas ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hernán Penagos respondió a las denuncias del Pacto Histórico sobre fallas en la auditoría del software electoral: “La desinformación provoca muerte”

El Registrador Nacional del Estado Civil calificó la alerta de la colectividad política izquierdista como falsa

Hernán Penagos respondió a las denuncias del Pacto Histórico sobre fallas en la auditoría del software electoral: “La desinformación provoca muerte”

Aerocivil confirmó que radar atacado con drones en Cauca estaba asegurado: “La seguridad de las operaciones aéreas nunca estuvo en riesgo”

El organismo informó que la redundancia en los sistemas permitió mantener la vigilancia y el control del espacio durante el tiempo en que se realizaron reparaciones tras el ataque con drones a la estación Santana

Aerocivil confirmó que radar atacado con drones en Cauca estaba asegurado: “La seguridad de las operaciones aéreas nunca estuvo en riesgo”

Dian aclaró que las tarjetas de crédito no son objeto de embargo en procesos a contribuyentes morosos

El ente tributario desmintió rumores y explicó que los plásticos otorgados por bancos no pueden ser intervenidos en procesos de cobro fiscal

Dian aclaró que las tarjetas de crédito no son objeto de embargo en procesos a contribuyentes morosos

Las flores colombianas rompieron récords en el Día de la Madre y dominan exportaciones hacia Estados Unidos, pese a presión de costos y aranceles

El sector floricultor logró una histórica operación logística con envíos masivos a Norteamérica, su principal mercado, en medio de retos por aranceles, alza de fletes y volatilidad del dólar

Las flores colombianas rompieron récords en el Día de la Madre y dominan exportaciones hacia Estados Unidos, pese a presión de costos y aranceles

Luis Díaz fue incluido en el once ideal de las semifinales de la Champions League pese a quedar eliminado con el Bayern Múnich

El extremo colombiano fue premiado por la UEFA gracias a su rendimiento sobresaliente en la competición europea pese a la eliminación de su equipo frente al París Saint-Germain

Luis Díaz fue incluido en el once ideal de las semifinales de la Champions League pese a quedar eliminado con el Bayern Múnich
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

Taliana Vargas habló sobre su rol como madre: “Soy muy presente, pero siento culpa”

Taliana Vargas habló sobre su rol como madre: “Soy muy presente, pero siento culpa”

El actor de ‘Sin senos no hay paraiso’ expuso prácticas de abuso de poder y acoso en la industria televisiva colombiana: “Vi muchas situaciones”

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tendría fecha para la gran final tras definirse el top 7: esto se sabe

Shakira sería la encargada de la canción oficial para el Mundial 2026: esta fue la pista que dio

Shakira anunció la fecha de estreno de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial en 2026

Deportes

Luis Díaz fue incluido en el once ideal de las semifinales de la Champions League pese a quedar eliminado con el Bayern Múnich

Luis Díaz fue incluido en el once ideal de las semifinales de la Champions League pese a quedar eliminado con el Bayern Múnich

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Egan Bernal renovaría su contrato con el equipo NetCompany Ineos, según informó la prensa italiana