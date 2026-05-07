Colfuturo rechaza las acusaciones del Gobierno y defiende el manejo del Programa Crédito Beca

El presidente Gustavo Petro acusó a Colfuturo de "robadera" tras el informe de Minciencias que alertó por presuntas irregularidades en el manejo de más de 540.000 millones de pesos del Programa Crédito Beca- crédito Presidencia de la República/Colprensa,Colfuturo

Colfuturo salió al paso este jueves 7 de mayo de 2026 ante las acusaciones del Gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, quien el día anterior habló de “robadera” tras un informe del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) que señalaba presuntas irregularidades en el manejo de más de 540.000 millones de pesos del Programa Crédito Beca.

En un comunicado oficial, la fundación rechazó “enfáticamente los comentarios tendenciosos y falsos” tanto del jefe de Estado como de la cartera ministerial.

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El documento emitido por Colfuturo parte de una premisa clara, y es que la entidad lleva más de 30 años operando como cooperante del Estado colombiano en programas de formación en el exterior.

Entre 1992 y diciembre de 2025, la fundación comprometió recursos para financiar a 18.056 estudiantes por un total de USD 658 millones. De esa suma, USD 232 millones provinieron de Minciencias y USD 426 millones fueron aportados por la propia Colfuturo.

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Colfuturo emitió un comunicado oficial en el que rechazó "enfáticamente los comentarios tendenciosos y falsos" del presidente Petro y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- crédito Colfuturo

Frente a uno de los señalamientos más repetidos en el informe gubernamental —que el 96 % del portafolio estaba invertido en Panamá sin referencias claras en los convenios firmados—, la fundación explicó que esa decisión obedece a razones técnicas.

Dado que los compromisos con los beneficiarios se ejecutan en moneda extranjera, la gestión de los recursos en dólares busca “preservar su valor y mitigar riesgos asociados a la volatilidad cambiaria”. Según el comunicado, esta práctica ha sido consistente con la operación histórica del programa.

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Sobre el otro señalamiento de Minciencias —que el 93 % de los recursos permanecía “inactivo en cuentas sin rendimientos” a diciembre de 2024—, Colfuturo respondió que las decisiones de portafolio han priorizado “la liquidez y disponibilidad oportuna, asegurando que los beneficiarios y beneficiarias cuenten con los fondos necesarios para el desarrollo de sus programas académicos”.

El Programa Crédito Beca de Colfuturo ha financiado desde 1992 a 18.056 estudiantes colombianos para realizar posgrados en universidades del exterior, con recursos por USD 658 millones- crédito VisualesIA/Colfuturo

La fundación indicó que esas decisiones respondieron a “criterios prudenciales de manejo del riesgo, en línea con la naturaleza y obligaciones del programa”.

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En cuanto al manejo administrativo, Colfuturo sostuvo que toda su operación financiera “se ha desarrollado históricamente en el marco de los convenios suscritos con el Estado y bajo esquemas permanentes de reporte, seguimiento y control institucional”, y que sus cuentas han sido “debidamente auditadas por Holl & Holl Auditores International SAS“.

Uno de los puntos más específicos del comunicado tiene que ver con un certificado de depósito a término que Minciencias asoció a una sociedad domiciliada en Panamá. Colfuturo fue tajante: “dicho título no pertenece ni ha pertenecido a la Fundación ni corresponde a recursos del Programa Crédito Beca”.

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La entidad explicó que, según información posterior de la entidad financiera, “su inclusión obedeció a un error en la certificación bancaria remitida en respuesta a los requerimientos de información”.

: Colfuturo aseguró que sus cuentas han sido auditadas por Holl & Holl Auditores International SAS y que colaborará con las autoridades para esclarecer las inquietudes sobre el manejo de los recursos públicos - crédito Colprensa

La fundación también se refirió al período 2009-2022, sobre el cual Minciencias alertó por una presunta falta de separación entre recursos públicos y fondos propios de Colfuturo.

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Sin dar cifras adicionales a las ya señaladas por el Gobierno, la entidad reafirmó que su administración se realizó “bajo criterios técnicos, de transparencia y responsabilidad financiera, siempre orientados a garantizar la continuidad de los estudios de colombianos y colombianas en el exterior”.

Al cierre del documento, Colfuturo reiteró su “plena disposición de colaborar con las autoridades y organismos de control competentes, aportando toda la información requerida para esclarecer las inquietudes planteadas”.

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La fundación indicó que continuará trabajando “de manera plena y transparente con las autoridades competentes, en beneficio de los estudiantes apoyados por el programa y del adecuado manejo de los recursos públicos”.

El cruce de versiones entre el Gobierno y Colfuturo se produce mientras Minciencias mantiene activos los requerimientos de información sobre los cerca de 100.000 millones de pesos que, según el informe oficial, estaban concentrados en depósitos a término dentro de entidades bancarias colombianas con operación en Panamá al cierre de 2025.

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