El desalojo de la iglesia Vida Abundante en Barranquilla, ordenado por la SAE, reavivó cuestionamientos sobre lujosa sede de la misma congregación en Miami

El pastor Jorge Freyle se refirió a este caso - créditos Yesith Ternera Muñoz/Google Maps | Iglesia Vida Abundante

La iglesia Vida Abundante, ubicada en el exclusivo sector Altos de Limón en Barranquilla, atraviesa uno de sus momentos más críticos tras la orden de desalojo emitida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por una millonaria deuda en el pago de arriendo, que supera los 2.227 millones de pesos.

El predio, conocido como ‘Titos Bolos’, fue incautado al clan narcotraficante de los Nasser Arana y cedido en administración a la fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia, la cual opera la iglesia desde hace más de cinco años.

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El predio, con más de cinco mil metros cuadrados, incluye una bolera, barra de licores y un parqueadero con más de 40 plazas.

Según la SAE, desde 2020 y hasta abril de 2026, la iglesia acumuló una deuda considerable por concepto de cánones de arrendamiento y además amplió el uso del inmueble de manera irregular, pasando de dos a cuatro locales sin autorización ni contrato vigente.

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Los contratos de arrendamiento vencieron en noviembre de 2025 y la deuda mensual rondaría los 37 millones de pesos, señaló un informe del diario El Tiempo.

Aunque la fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia, a través de Fernando Rodríguez, asegura que buscarán una compensación por las inversiones realizadas en mantenimiento y vigilancia (por más de 2.500 millones de pesos), el proceso de desalojo avanza y ha requerido incluso la intervención de la Policía Militar y la Procuraduría, debido a la resistencia de algunos feligreses.

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Feligreses exigen claridad sobre los diezmos y propiedades en el exterior

El conflicto ha avivado cuestionamientos internos debido a que varios feligreses han pedido que se investigue el destino de los diezmos y la propiedad de una lujosa sede de la iglesia en el exterior.

El mismo medio colombiano reveló que Abundant Life Ministries USA Inc, registrada en noviembre de 2020 en el Departamento de Estado de Florida, aparece como una extensión de la iglesia en el lujoso condominio Cortland South Kendall en Miami, donde también opera El Reino de Dios USA Corp.

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Como directores figuran el pastor Jorge Freyle Lozano —presidente de la fundación en Colombia—, su esposa Margarita de Freyle y sus hijos Daniel Freyle Cepeda y Manases Elías Freyle Cepeda.

Manases Elías Freyle, además, es conocido por su trabajo como modelo y actor en cortometrajes realizados en Estados Unidos, y se presenta como doctor en filosofía y profesional en ciencia política de la Universidad de los Andes.

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Su hermano Daniel también figuraba en el entorno empresarial local, aunque su restaurante en Barranquilla fue cerrado en 2025.

Propiedades y trayectoria de los líderes religiosos

El diario colombiano verificó que el pastor Jorge Freyle y su esposa son propietarios de una casa en el condominio Reserva del Bosque, uno de los sectores más exclusivos de Barranquilla.

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Antes de convertirse en pastores, Freyle Lozano se dedicaba al comercio de zapatos y Margarita de Freyle lideraba el congreso de mujeres cristianas Déboras Colombia.

Sobre la polémica con la SAE, el pastor Jorge Freyle declaró que los funcionarios no llevaron acto administrativo y que están negociando para disponer de tres días adicionales para retirar los objetos sagrados de la sede. Respecto a las sedes internacionales, reconoció su existencia tanto en Miami como en Montelíbano (Córdoba), pero aseguró que “eso no tiene nada que ver con el problema que tenemos en Barranquilla”.

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El caso ha generado preocupación y descontento entre la comunidad de Vida Abundante, que reclama transparencia en la gestión de los recursos y respuestas sobre la millonaria deuda con la SAE.

Mientras tanto, el proceso de desalojo sigue en marcha, bajo la vigilancia de las autoridades, en medio de la resistencia de algunos fieles, luego de que estas revelaciones mancharon a la comunidad religiosa, que busca limpiar su nombre en medio de lo que se conoció con el proceso que lleva la SAE.

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