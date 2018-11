"En un momento de ira, mi compañero, no contento por la acción de los niños, que jugaban y no le hacían caso, tomó la decisión de arrojarme gasolina momentos en que me encontraba cocinando los alimentos de los niños, quienes presenciaron el hecho", contó Rivera Padilla a Hoy Diario del Magdalena. La mujer fue trasladada a un centro de salud por sus familiares, donde permanece bajo vigilancia médica.