Colombia

Iván Cepeda criticó decisión del Partido Liberal de apoyar la campaña de Paloma Valencia: “No está del lado correcto de la historia”

Desde su perspectiva, la inclinación de la dirección tradicional del liberalismo no refleja lo que está diciendo en los territorios

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Paloma Valencia e Ivan Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X/Nathalia Angarita/REUTERS
Paloma Valencia e Ivan Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X/Nathalia Angarita/REUTERS

El candidato presidencial Ivpan Cepeda cuestionó el 29 de abril de 2026, el anuncio del Partido Liberal de respaldar la candidatura de Paloma Valencia, al señalar que “la decisión que tomó anoche no es la que está del lado correcto de la historia ni del lado del pueblo liberal”.

Desde su perspectiva, la inclinación de la dirección tradicional del liberalismo no refleja lo que “nos está diciendo en los territorios”, ni responde al sentir de las bases.

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Al describir el clima actual de la campaña, Cepeda destacó avances en su coalición por “la presencia, que nos enorgullece, de todo el movimiento social”, sumados al ingreso de “sectores y dirigentes del liberalismo que, fieles a su historia, han decidido ponerse del lado del cambio”.

La postura del candidato destaca el “fortalecimiento con la llegada de sectores del centro político”, según su diagnóstico, y apunta al contraste entre las decisiones de la dirigencia y las demandas recogidas en diferentes regiones del país.

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Las imágenes muestran al candidato presidencial Iván Cepeda pronunciando un discurso en el que críticca el respaldo del Partido Liberal a Paloma Valencia - crédito Rueda de prensa

Partido Liberal confirmó apoyo a Valencia

El Partido Liberal, bajo la dirección de César Gaviria, anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia para las elecciones en Colombia del 31 de mayo de 2026, una decisión que, según informaron integrantes de la colectividad, compromete a la organización a desplegar su estructura nacional en favor de la fórmula compuesta por Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Este apoyo, decidido por mayoría en las bancadas de Cámara y Senado, refuerza el bloque multipartidista que respalda a la candidata de Centro Democrático, que ya contaba con los avales del Partido Conservador y diversas figuras políticas tradicionales, lo que transforma de manera significativa el panorama electoral colombiano.

En palabras de Jaime Jaramillo, secretario del Partido Liberal, el respaldo no será simbólico ni limitado a pronunciamientos públicos. El dirigente precisó que el Liberalismo representa la mayor fuerza política con presencia territorial en todas las regiones del país y que, por tanto, “vamos a trabajar con ganas, con ahínco, por la consecución de esta candidatura”.

Esta definición representa un antes y un después para la campaña de Valencia, porque implica un caudal territorial y orgánico que históricamente ha sido determinante en competencias presidenciales.

El Partido Liberal aseguró que el apoyo a Paloma Valencia será amplio debido a su amplia representación en todo el país - crédito Sergio Acero/Reuters y @PartidoLiberal/X
El Partido Liberal aseguró que el apoyo a Paloma Valencia será amplio debido a su amplia representación en todo el país - crédito Sergio Acero/Reuters y @PartidoLiberal/X

Antes de la oficialización, ya existían voces que se inclinaban por Valencia dentro del liberalismo. María Paz Gaviria, hija del expresidente y excandidata al Senado, declaró a la revista Semana que respaldará la fórmula Valencia-Oviedo. En sus palabras: “Paloma y Oviedo me representan, quieren ayudar a las bases sociales, respetar la Constitución y las instituciones”.

Tensiones internas y antecedentes frente al gobierno de Gustavo Petro

El nuevo alineamiento partidario generó reacciones cruzadas y cuestionamientos tanto externos como en el seno de los partidos involucrados. Un antecedente relevante es la postura adoptada por el Partido Liberal en la actual administración de Gustavo Petro.

Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y de José Félix Lafaurie (presidente de Fedegán), recordó que los liberales fueron declarados partido de gobierno en 2022 y que “respaldaron plenamente al presidente Petro” en materia legislativa. La colectividad solo optó por una posición independiente en 2025.

El Partido Liberal, bajo la dirección de César Gaviria, anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia para las elecciones en Colombia del 31 de mayo de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters
El Partido Liberal, bajo la dirección de César Gaviria, anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia para las elecciones en Colombia del 31 de mayo de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

Las decisiones del Partido Conservador también han suscitado disenso interno. El congresista Fernando Niño se apartó de la directriz y anunció públicamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que derivó en una sanción de su partido consistente en la invalidación de su derecho a la voz y el voto en el Congreso.

El partido justificó la medida en una comunicación pública, reiterando: “La decisión de apoyo de nuestra colectividad estará entre los dos candidatos que representan la centro derecha: Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia”. Niño, en respuesta, recurrió a sus redes sociales para manifestar: “Por defender a la gente, me sancionan. Por actuar con coherencia, buscan limitar mis derechos políticos. Por no seguir con esa lógica de poder, buscan silenciarme”.

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