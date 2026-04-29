El ciclista colombiano Harold Tejada firmó por tres temporadas con el Ineos Grenadiers: sería compañero de Egan Bernal

Harold Tejada llegó en 2020 al Astana y completa su sexto año en competencias World Tour de la Unión Ciclística Internacional - crédito Europa Press

La escuadra británica INEOS Grenadiers ha dado un paso decisivo en el mercado de fichajes del ciclismo mundial al cerrar un acuerdo por tres temporadas con Harold Tejada, uno de los escaladores colombianos más destacados del pelotón internacional y actual referencia del XDS Astana.

La llegada del ciclista de 29 años, nacido en Pitalito, Huila, contribuirá a fortalecer el bloque de montaña del equipo y prolongará la sólida tradición de corredores colombianos en la estructura dirigida por John Allert, donde ya militan Egan Bernal y Brandon Rivera.

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El acuerdo, revelado el 29 de abril de 2026 por el periodista Daniel Benson implica que el colombiano será parte central de la plantilla hasta finales de 2029, en un contexto marcado por la búsqueda de renovación interna y la incorporación de nuevos patrocinadores como Café de Colombia. El equipo, que fue conocido durante años como Sky, también mira al futuro con interés por talentos emergentes como Juan Esteban Canchón, campeón de la Vuelta del Futuro 2025.

Cycling - Tour de France - Stage 21 - Monaco to Nice - Monaco, France - July 21, 2024 Astana Qazaqstan Team's Harold Tejada is seen after stage 21 Pool via REUTERS/Laurent Cipriani

En la presente temporada, Tejada conquistó una victoria de etapa en la París-Niza 2026, destacándose especialmente en la sexta fracción tras un ataque a larga distancia, y obtuvo un significativo cuarto puesto en la clasificación general del UAE Tour.

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En la Vuelta a España más reciente, donde acabó en el duodécimo lugar de la general. La progresión de Tejada desde su ingreso al WorldTour en 2020 lo ha consolidado como uno de los corredores más consistentes del continente, un perfil codiciado por las principales formaciones del circuito.

Tejada forma parte del WorldTour desde la temporada 2020, cuando se integró a la disciplina del Astana y se convirtió en apoyo fundamental para figuras como Miguel Ángel López y Alexey Lutsenko. Su experiencia y su regularidad han quedado reflejadas en las grandes vueltas, pero también en su desempeño como hombre de fugas y luchador por los puntos intermedios, lo que le ha permitido sumar posiciones relevantes en la clasificación general de pruebas de prestigio.

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Harold Tejada y una importante victoria en la Vuelta París-Niza 2026

El ciclista colombiano Harold Tejada del equipo Astana conquistó la sexta etapa de la París-Niza este viernes tras una escapada en solitario, completando el trayecto en 3:54′ 38″. Con este resultado, Tejada se ubicó en el décimo puesto de la clasificación general de la competencia ciclista en Francia.

Tras jornadas marcadas por la lluvia y el ritmo sostenido del líder Jonas Vingegaard, el pelotón permitió una fuga inicial de cuatro corredores. La diferencia, que llegó a un minuto y medio, se redujo a treinta segundos antes del ascenso final gracias al trabajo del Lidl-Trek.

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El ataque decisivo de Harold Tejada se produjo en el descenso previo a la última rampa. Mientras tanto, Daniel Felipe Martínez mantiene la segunda posición a 3:22 del ciclista danés.

Egan Bernal tendría lista la renovación de su contrato con el Ineos Grenadiers

El zipaquireño firmó una buena semana en el Tour de los Alpes, una de las carreras preparatorias para el Giro de Italia-crédito @INEOSGrenadiers/X

El ciclista colombiano Egan Bernal está cerca de extender su relación con el equipo INEOS. Según reportó el periodista Daniel Benson en Ciclismo Internacional, ambas partes negocian un nuevo contrato que se prolongaría hasta 2030, lo que permitiría a Bernal sumar trece temporadas con la escuadra británica y finalizaría a los 33 años. La extensión, aún pendiente de anuncio oficial, refleja la intención de mantener la continuidad pese a los cambios recientes en el rendimiento y el contexto deportivo del corredor.

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La posible renovación contempla cuatro años adicionales que se agregarían al vínculo actual, que vence a finales de 2026. Bernal, de 29 años, firmó su último acuerdo poco antes del grave accidente que sufrió a principios de 2022, con un salario cercano a 2,5 millones de euros por año. Esta cifra lo situó durante varias temporadas entre los diez ciclistas mejor remunerados del pelotón profesional. Sin embargo, el medio señala que ese nivel de ingresos “ya no cuadra con su actual nivel de resultados”, lo que convierte la cuestión salarial en uno de los aspectos centrales de la negociación.

Desde 2018, cuando ingresó al entonces equipo Sky, Bernal conquistó 19 victorias, incluyendo el Tour de France 2019 y el Giro d’Italia 2021. La renovación, que lo dejaría en INEOS hasta los 33 años, alcanzaría una duración inusual en la élite del ciclismo profesional y marcaría un ciclo excepcional de permanencia en una sola escuadra. De concretarse, Bernal podría, a la expiración del contrato, firmar un último acuerdo profesional, entonces ya en los últimos años de su carrera.

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