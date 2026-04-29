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Por qué cancelaron boletas para el concierto de BTS en Colombia: Ticketmaster aclaró la polémica decisión

El proceso de compra para los esperados conciertos de BTS en Bogotá ha desatado controversia luego de que Ticketmaster cancelara múltiples boletas, despertando preocupación y molestia entre los miles de integrantes del fandom ARMY local

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La cancelación de boletas de BTS en Bogotá desata controversia entre fanáticos y Ticketmaster - crédito Reuters
La cancelación de boletas de BTS en Bogotá desata controversia entre fanáticos y Ticketmaster - crédito Reuters

La expectativa por los conciertos de BTS en Colombia se ha visto empañada por una nueva polémica que involucra a Ticketmaster.

La compañía emitió un comunicado oficial en el que explicó las razones detrás de la cancelación de múltiples entradas para los shows programados en Bogotá, generando reacciones divididas entre los fanáticos.

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Los conciertos, previstos para los días 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín, habían despertado una enorme expectativa entre el fandom ARMY en el país, pero la preventa, realizada el martes 7 de abril de 2026, se agotó en menos de cuatro horas, dejando a miles de seguidores sin posibilidad de adquirir una boleta.

Sin embargo, días después del proceso de compra, varios usuarios comenzaron a reportar en redes sociales la cancelación de sus entradas, incluso en casos donde ya contaban con factura electrónica emitida y esta situación encendió las alarmas, generando dudas sobre la transparencia del proceso.

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BTS – BTS en Perú – WhatsApp – Perú – entretenimiento – 27 enero
El comunicado de Ticketmaster Colombia genera debate por anulación de entradas para los conciertos de BTS - crédito Facebook

Frente a la controversia, Ticketmaster Colombia decidió pronunciarse oficialmente y aclarar lo sucedido y en su comunicado, la empresa aseguró que las cancelaciones obedecen a irregularidades detectadas durante el proceso de compra.

Identificamos una serie de compras de boletos que violaron nuestros Términos de Uso y, desde entonces, hemos cancelado esos pedidos. Estos boletos fueron adquiridos por personas que utilizaron información falsa para evadir las medidas de seguridad, no por fans genuinos”, señaló la compañía.

De acuerdo con la versión oficial, las medidas adoptadas buscan proteger a los verdaderos seguidores del grupo surcoreano y evitar prácticas fraudulentas como la reventa ilegal de entradas, que ha sido uno de los principales problemas en eventos masivos de este tipo.

“Para ayudar a garantizar un acceso justo, esos boletos han sido puestos nuevamente a la venta para que los verdaderos fans tengan otra oportunidad de comprarlos”, agregó Ticketmaster en su pronunciamiento.

Ticketmaster responde a los fans de BTS y anuncia una nueva venta de entradas tras el escándalo - crédito @musictrendscol/X
Ticketmaster responde a los fans de BTS y anuncia una nueva venta de entradas tras el escándalo - crédito @musictrendscol/X

Pese a esta explicación, el malestar entre algunos compradores persiste, pues varios afectados han manifestado que sus compras fueron realizadas de manera legítima, por lo que consideran injustificada la cancelación unilateral de sus entradas y en ese sentido, la empresa invitó a quienes se consideren perjudicados a iniciar un proceso de reclamación.

“Si usted es una de las personas afectadas, y considera que su compra de entradas no infringió las medidas de seguridad, contáctenos y/o reporte su caso a través de un PQRS”, indicó la compañía.

“Es una situación demasiado frustrante e injusta donde muchas fans y yo sentimos que Ticketmaster no nos escucha y no se quiere hacer responsable por su error“, ”Ticketmaster y sus excusas. Las respuestas al solicitar soporte han sido mensajes genéricos que han sido mandados masivamente. Mientras Ticketmaster sale a vender de nuevo los boletos que cancelo. Y la SIC con las manos cruzadas viendo como les llegan reportes“, dicen algunos de los comentarios por los usuarios.

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la reventa y las fallas en los sistemas de boletería digital. En redes sociales, usuarios han denunciado la aparición de ofertas de entradas a precios que triplican su valor original, lo que refuerza las sospechas sobre la participación de intermediarios y posibles redes de especulación.

Por qué Ticketmaster canceló boletas de BTS en Bogotá - crédito Associated Press
Por qué Ticketmaster canceló boletas de BTS en Bogotá - crédito Associated Press

Además, expertos en tecnología han alertado sobre la proliferación de páginas falsas que ofrecen boletas para los conciertos de BTS, lo que incrementa el riesgo de estafas en medio de la alta demanda.

Por ahora, la incertidumbre continúa entre los seguidores del grupo, quienes esperan que la situación se resuelva antes de la venta general y que se garantice un acceso equitativo a los eventos. Mientras tanto, las autoridades y la propia Ticketmaster insisten en la importancia de adquirir entradas únicamente a través de canales oficiales para evitar fraudes.

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