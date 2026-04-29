Guillo Vives lanzó su álbum debut y expresó su deseo de grabar junto a Carlos Vives un vallenato pese a pesar de que hace años que no se hablan: “Con composiciones nuestras”

Aunque los hermanos Vives se mantienen alejados desde hace varios años, Guillo confesó en entrevista con Infobae Colombia, que le gustaría grabar una canción con Carlos - crédito Cortesía FM

El lanzamiento de A mi manera, el primer álbum solista de Guillermo “Guillo” Vives, marca una inflexión en su trayectoria y, al mismo tiempo, reaviva el interés por una posible reunión artística con su hermano Carlos Vives tras más de cinco años de distanciamiento.

En una entrevista exclusiva con Infobae Colombia, Guillo Vives reveló que, además de celebrar una nueva etapa en la música, conserva intacto el anhelo de crear una composición original de vallenato clásico junto al artista que transformó ese género en América Latina.

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Más allá del debut discográfico, A mi manera se presenta como una declaración artística y vital. El álbum, integrado por ocho canciones y producido por Carlos Huertas, explora el universo del vallenato desde una perspectiva singular. En palabras de Guillo Vives, esta obra es “una declaración de libertad”, una manera propia de acercarse al folclor: “No es el vallenato típico de hoy, es una interpretación personal del folclor”, explicó el músico a Infobae Colombia.

En entrevista exclusiva, Guilló expresó su deseo de crear un vallenato clásico junto a Carlos Vives, reafirmando la importancia de la familia en su nuevo ciclo musical - Crédito cortesía FM

El foco del disco —la canción “Ojos Verdes”— sirve como punto de entrada a un recorrido donde nostalgia y memoria conviven con emoción y celebración. Para Guillo Vives, la selección de temas y el sonido distintivo responden a la necesidad de “rescatar esas canciones que han formado parte de mi vida, que estaban ahí como medio dormidas, y traerlas… con un sonido a mi manera”, reafirmó en la conversación.

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El artista detalló que la producción fue minuciosa: desde una lista extensa de canciones tradicionales, eligió siete covers y una pieza inédita, “El callejón”, sumando ocho tracks donde confluyen clásicos sentimentales como “Mi poema”, de Rosendo Romero, con piezas románticas y bailables que formaron parte de su educación sentimental. “Quise hacer un álbum que perdurara, que la gente lo rescate y lo acompañe en el carro, en la rumba o en una charla con amigos”, señaló.

El deseo de un reencuentro artístico con Carlos Vives

En medio de su nueva etapa musical, Guilló compartió que tiene en mente varias colaboraciones, entre ellas con artistas como Fonseca y Silvestre Dangond. Sin embargo, sorprendió al manifestar su interés en trabajar con su hermano Carlos Vives, a pesar de la distancia que los separa desde hace más de cinco años.

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“Tengo que confesar que me gustaría trabajar con el mismo Carlos, mi hermano...”, admitió Guilló, y recordó que solo una vez colaboraron juntos: “Solo una vez hicimos un trabajo para Rafael Pombo, que es ‘La pobre viejecita’, que incluso está en Spotify”, comentó entre risas.

Consultado sobre la posibilidad de un próximo proyecto conjunto, Guilló fue claro al señalar su deseo de cantar nuevamente con Carlos Vives: “Me gustaría que hagamos un vallenato clásico, con composiciones nuestras”, expresó. Este detalle llamó la atención, ya que su reciente álbum A mi manera está compuesto por versiones, lo que sugiere que Guilló estaría interesado en grabar una canción original junto a su hermano.

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En entrevista exclusiva, Guilló expresó su deseo de crear un vallenato clásico junto a Carlos Vives, reafirmando la importancia de la familia en su nuevo ciclo musical - crédito Juan David Botia / Infobae Colombia

La confesión de Guilló llega luego de que recientemente admitiera que no mantiene comunicación con Carlos Vives desde 2021, año en que falleció su padre. El distanciamiento entre los hermanos también está vinculado a la salida de Guilló de Gaira Café, restaurante que actualmente opera bajo el nombre de Cumbia House únicamente con la gestión de Carlos. En este contexto, una colaboración musical podría marcar el primer paso hacia una posible reconciliación familiar.

Un disco para múltiples generaciones y sin afán de competencia comercial

Chef, actor y empresario además de cantante, Guillo Vives ha recorrido varios oficios, pero destaca que la música siempre ha sido el eje de su expresión: “La música termina siendo la forma más directa de expresar todo eso. Hoy siento que todas esas facetas se unen en una misma intención: compartir y reinterpretar nuestra cultura”, manifestó para Infobae.

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Su primer disco no surge de la búsqueda del éxito inmediato, sino del deseo de dejar huella. En tiempos dominados por la industria del streaming y la volatilidad de los lanzamientos, Guillo Vives opta por un concepto más atemporal y personal. “Ahora en el streaming, todo es tan rápido. Sacan una canción y a los quince días otra. Yo quise hacer un álbum que perdurara un poquito más”, relató, y agregó que su voz y su enfoque buscan ofrecer un color distintivo al género: “Mi voz es distinta a como la gente normalmente canta el vallenato, y el sonido es distinto. Es algo muy hecho a mi manera”.

El propio artista no oculta que la selección de las canciones responde también a un interés por acercar el repertorio tradicional a las nuevas generaciones, creando un puente entre quienes heredaron estas piezas del pasado y quienes las descubren por primera vez a través de propuestas renovadas.

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Guillo Vives presenta su álbum debut titulado 'A mi manera' con el que recorre sus raíces samarias - crédito Guillo Vives / Spotify

Proyectos futuros y búsqueda de equilibrio familiar

En A mi manera aparecen siete versiones y una inédita, lo que deja abierta la posibilidad de una segunda entrega discográfica. Sobre este punto, Guillo expresó: “Puede haber una segunda parte, fácil, fácil”, anticipando su interés por seguir explorando el repertorio y las colaboraciones en un futuro cercano.

Consultado por los escenarios que aspira conquistar, Guillo Vives reconoce que le gustaría presentarse ante grandes públicos, pero prioriza la armonía con su familia y el sentido de plenitud personal: “Nunca voy a arriesgar mi familia por un éxito, jamás. Mi ego no alcanza hasta ahí… Siempre he buscado mi felicidad”, aseguró.

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El músico subrayó que su incursión en la música, aunque profesionalmente nueva, está vinculada a toda una vida de pasión por el arte: “No es mi primer trabajo discográfico, pero he trabajado con la música toda la vida. Yo me montaba a un escenario todos los días, hacía las tres tandas musicales de mi lugar y salía a cocinar y volvía a cantar la siguiente tanda”, narró, enfatizando su deseo de continuar en el camino creativo con autenticidad y sin presión.

El álbum de Guilló está disponible en todas las plataformas digitales desde el 24 de abril. Además, el artista envió un mensaje a sus seguidores y a quienes se suman como nuevos oyentes en esta etapa musical, invitándolos a participar en la elección del segundo sencillo del disco.

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