Roberto Velásquez se burló del exprometido de Alexa Torrex por no poderle devolver el anillo de compromiso a la participante: “Aquí no”

El productor no se aguantó y le tiró algunos dardos al exprometido de la participante de 'La casa de los famosos' - crédito @letengoelchisme/IG

Las relaciones en La casa de los famosos Colombia están desatadas, especialmente porque el foco se centró inicialmente en el romance entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, que no solo puso fin al compromiso con su expareja Jhorman Toloza, pues también desató reacciones cargadas de sarcasmo.

Roberto Velásquez, conocido por ser El Jefe del reality, celebró este desenlace en su pódcast ¿Qué hay pa’ dañar?:

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“Me encanta cuando pasan esas cosas y además cuando esas cosas pasan por mi decisión y de mi mejor amigo -haciendo referencia a Juanse Laverde-, porque me siento además tremendamente orgulloso de él. Cuando no solo cierra hocicos, sino quita pantomimas, cuando puede darse cuenta, tiene un olfato increíble este man, eh, puede darse cuenta cuando vamos a ser víctima o cuando no”.

En el mismo espacio, Velásquez recurrió a la burla frente a la fallida entrega del anillo de compromiso.

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Roberto Velásquez, conductor del programa, también pidió que se verificara la información antes de difundirla y reclamó mayor rigor por parte de Los 40 Colombia - crédito cortesía Canal RCN

“Alguien se quedó sin mandar un anillo a la casa que quería para romper un corazón y sufrir y... Nah, esa novela se te acabó. Aquí no, con La casa de los famosos no. Vea un, un reality de YouTube que seguramente allá te aceptan con tu anillo que quisiste devolver”, ironizó.

Las intervenciones del productor se fueron extendiendo hasta llegar a las risas del equipo mientras Velásquez insistía: “Se acabó el show de mierda patético que ibas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Alguien no pudo entregar el anillo. Voy a sufrir”.

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Durante el pódcast, Velásquez repitió el motivo de su celebración: “Ay, tengo una alegría en mi corazón, en el fondo de mi corazón. ¿Por qué no pudo entregar ese anillo? ¿Por qué no pudo entregar ese anillo?”, relatando el aparente desconsuelo de Toloza irónicamente.

El cierre llegó con una dosis extra de ironía directa: “Holi, somos las personas que no dejamos entrar el anillo. ¿Cómo estás?”, remató el reconocido productor en plena transmisión.

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El director de '¿Qué hay pa' dañar?' se pronunció en redes sociales sobre la dupla entre Karen y La Segura - crédito Cortesía Canal RCN

Así confirmó su ruptura con Alexa Torrex

A través de sus historias en Instagram, Toloza comunicó la ruptura y detalló que ya entregó todas las cuentas de Alexa a su familia, señalando así el final de su vínculo. En otra publicación sumó: “Oficialmente todo se terminó, muchachos”, dejando claro que ya no mantiene ningún tipo de relación sentimental con la concursante.

Por último, Jhorman sumó unas palabras rematadas con una cita bíblica en las que se refirió con dureza a Tebi.

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“Solo me queda decir gracias a todos aquellos que me insultaron, humillaron y pordebajearon por obra de mi ex y el poco hombre ese. Hoy soy un hombre más fuerte y consiente de la peste que hay en la cabeza de aquellos que patean al caido… Que Dios se apiade de sus almas (sic)", escribió.

En la parte final añadió “Lucas 23:34″, que lleva a una de las frases bíblicas más populares del catolicismo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

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El conflicto con los padres de Alexa Torrex

Toloza no dejó dudas del final de su compromiso con Alexa y dejó una cita bíblica para referirse a los ataques y acusaciones que recibió en las semanas previas - crédito @jhormantol/Instagram

La controversia entre Jhorman Toloza y los padres de Alexa Torrex escaló luego de que estos manifestaran en televisión nacional su desacuerdo con el compromiso sentimental de su hija. Durante el programa Buen día, Colombia, la Familia Recocha expresó que Alexa es demasiado joven para casarse y que Toloza no forma parte de su círculo familiar.

Ante estas declaraciones, Toloza respondió en sus redes sociales, asegurando que ha soportado humillaciones durante su relación y que su amor por Alexa es genuino, no una estrategia publicitaria. Sostuvo que “todo lo que he soportado ha sido por amor” y lamentó el desgaste emocional provocado por la distancia con la familia de su pareja.

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El padre de Alexa aclaró después, mediante un comunicado, que respeta la autonomía de su hija y que no pretendía insinuar que la relación fuera falsa. Mientras tanto, Alexa permanece aislada en el reality, sin conocer el conflicto.