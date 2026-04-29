Colombia

Karol G anunció otras dos fechas de su gira en Colombia: cuándo serán los conciertos y la preventa de la boletería

La rápida venta de entradas para el concierto de Karol G en Bogotá llevó a la apertura de dos fechas adicionales, consolidando tres funciones consecutivas

Guardar
Karol G sumó dos nuevas fechas a su gira en Colombia - crédito VisualesIA
Karol G sumó dos nuevas fechas a su gira en Colombia - crédito VisualesIA

La venta de entradas para el tour “Viajando por el mundo, Tropitour” de Karol G en Bogotá superó las expectativas iniciales y motivó el anuncio de dos nuevas fechas para su presentación en la capital colombiana.

Según informó Ticketmaster y la cuenta KarolGtour, la artista confirmó que El Campín también albergará conciertos el 5 y el 6 de diciembre de 2026, ampliando la oferta para su público tras la alta demanda registrada en la primera fecha, fijada para el 4 de diciembre.

PUBLICIDAD

La noticia se dio luego de que la boletería para la función original se agotara en corto tiempo durante la preventa especial, realizada a través de una plataforma digital y exclusiva para tarjetahabientes seleccionados. De acuerdo con los organizadores, la rapidez con la que se vendieron los primeros boletos evidenció el interés masivo por ver a Karol G en su única presentación oficial en Colombia, ya que la cantante anunció que Bogotá será la única ciudad colombiana incluida en el tour.

De acuerdo con Ticketmaster, la preventa para ambas fechas YA está habilitada a través de su página oficial, desde las 12:00 p.m. del 29 de abril. Para acceder a la compra, es necesario contar con tarjetas MasterCard o Falabella. Aún no se conoce si al terminarse la preventa de las fechas 5 y 6 se habilitará la venta de boletas generales, por lo que los interesados deberán estar atentos a los anuncios del equipo de Karol y Ticketmaster.

PUBLICIDAD

La demanda de entradas para el “Viajando por el mundo, Tropitour” en Bogotá impulsó la apertura de dos nuevas fechas en El Campín, programadas para el 5 y 6 de diciembre de 2026 - crédito @karolgtour / Instagram
La demanda de entradas para el “Viajando por el mundo, Tropitour” en Bogotá impulsó la apertura de dos nuevas fechas en El Campín, programadas para el 5 y 6 de diciembre de 2026 - crédito @karolgtour / Instagram

La gira Viajando por el mundo, Tropitour forma parte de la promoción internacional del álbum más reciente de Karol G, y ha generado expectativa por la magnitud de la puesta en escena y la infraestructura técnica que se espera en cada fecha. El montaje previsto para Bogotá incluirá novedades logísticas y tecnológicas, en línea con las producciones que la artista ha presentado en otras partes del mundo.

Hasta el momento, no hay confirmaciones oficiales para presentaciones en Medellín ni en otras ciudades colombianas. La expectativa se centra en Bogotá, que acogerá el regreso de la artista con tres noches consecutivas programadas para diciembre.

Temas Relacionados

Karol GKarol G concierto BogotáNuevas fechas Karol G BogotáColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Parte de Bogotá se quedará sin agua durante 36 horas: gerente del Acueducto explicó qué fue lo que pasó

La interrupción programada busca culminar la instalación de un sistema sísmico en el tanque Santa Ana, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar el abastecimiento en situaciones de emergencia en la red metropolitana

Parte de Bogotá se quedará sin agua durante 36 horas: gerente del Acueducto explicó qué fue lo que pasó

Figura del Junior salió expulsado y su compañero le echó la culpa por la derrota en la Copa Libertadores: “Nos arruinó”

El arquero Mauro Silveira no dudó en señalar la expulsión de Jermein Zidane Peña como factor clave en la derrota del equipo barranquillero, exigiendo autocrítica y correcciones internas para los próximos encuentros

Figura del Junior salió expulsado y su compañero le echó la culpa por la derrota en la Copa Libertadores: “Nos arruinó”

Juan Daniel Oviedo se refirió las declaraciones de Paloma Valencia en las que aseguró que la presidenta será ella: “Ella va a tomar las decisiones”

El candidato vicepresidencial aseguró que su función será de apoyo y que será la aspirante del Centro Democrático quien tome las decisiones clave

Juan Daniel Oviedo se refirió las declaraciones de Paloma Valencia en las que aseguró que la presidenta será ella: “Ella va a tomar las decisiones”

Este es el colegio construido por Shakira en Cartagena que estaría en estado de abandono: “Mientras lo tenía ella estuvo bien”

La ausencia de intervención distrital posterior al cambio de administración agrava la falta de servicios esenciales para estudiantes y personal, según testimonios presentados ante una audiencia pública por representantes comunitarios

Este es el colegio construido por Shakira en Cartagena que estaría en estado de abandono: “Mientras lo tenía ella estuvo bien”

Colombiano murió en una masacre en retén militar en Perú: investigan a ocho uniformados del Ejército

De acuerdo con el ente investigador local, los hechos se presentaron en una vía situada en Colcabamba, departamento de Ayacucho. La víctima connacional fue identificada como Nilson Eduardo Montenegro Valencia

Colombiano murió en una masacre en retén militar en Perú: investigan a ocho uniformados del Ejército
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Por qué cancelaron boletas para el concierto de BTS en Colombia: Ticketmaster aclaró la polémica decisión

Por qué cancelaron boletas para el concierto de BTS en Colombia: Ticketmaster aclaró la polémica decisión

La actriz María José Martínez reveló que fue víctima de acoso sexual: “Me pasa desde que empecé”

El ‘influencer’ alemán Dominc Wolf lloró al hacer el juramento como ciudadano colombiano: “Amo ser de aquí”

Periodista Paola Vargas continuó con sus denuncias de abuso en contra de Ricardo Orrego en Caracol Televisión y señaló silencio de su jefa inmediata: “Ella no hizo nada”

La actriz colombiana residente en Estados Unidos Diane Guerrero relató cómo se enteró de que sus padres habían sido deportados

Deportes

Figura del Junior salió expulsado y su compañero le echó la culpa por la derrota en la Copa Libertadores: “Nos arruinó”

Figura del Junior salió expulsado y su compañero le echó la culpa por la derrota en la Copa Libertadores: “Nos arruinó”

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

La selección Colombia recibirá más pláta por la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026: este es el aumento aprobado

Leyenda del fútbol inglés se rinde ante Luis Díaz tras su gol con el Bayern Múnich: “Así deberían ser los extremos de todo el mundo”

Luka Modric fue operado con éxito: volverá a los entrenamientos pensando en la Copa del Mundo con Croacia