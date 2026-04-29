Karol G anunció otras dos fechas de su gira en Colombia: cuándo serán los conciertos y la preventa de la boletería

Karol G sumó dos nuevas fechas a su gira en Colombia - crédito VisualesIA

La venta de entradas para el tour “Viajando por el mundo, Tropitour” de Karol G en Bogotá superó las expectativas iniciales y motivó el anuncio de dos nuevas fechas para su presentación en la capital colombiana.

Según informó Ticketmaster y la cuenta KarolGtour, la artista confirmó que El Campín también albergará conciertos el 5 y el 6 de diciembre de 2026, ampliando la oferta para su público tras la alta demanda registrada en la primera fecha, fijada para el 4 de diciembre.

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La noticia se dio luego de que la boletería para la función original se agotara en corto tiempo durante la preventa especial, realizada a través de una plataforma digital y exclusiva para tarjetahabientes seleccionados. De acuerdo con los organizadores, la rapidez con la que se vendieron los primeros boletos evidenció el interés masivo por ver a Karol G en su única presentación oficial en Colombia, ya que la cantante anunció que Bogotá será la única ciudad colombiana incluida en el tour.

De acuerdo con Ticketmaster, la preventa para ambas fechas YA está habilitada a través de su página oficial, desde las 12:00 p.m. del 29 de abril. Para acceder a la compra, es necesario contar con tarjetas MasterCard o Falabella. Aún no se conoce si al terminarse la preventa de las fechas 5 y 6 se habilitará la venta de boletas generales, por lo que los interesados deberán estar atentos a los anuncios del equipo de Karol y Ticketmaster.

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La demanda de entradas para el “Viajando por el mundo, Tropitour” en Bogotá impulsó la apertura de dos nuevas fechas en El Campín, programadas para el 5 y 6 de diciembre de 2026 - crédito @karolgtour / Instagram

La gira Viajando por el mundo, Tropitour forma parte de la promoción internacional del álbum más reciente de Karol G, y ha generado expectativa por la magnitud de la puesta en escena y la infraestructura técnica que se espera en cada fecha. El montaje previsto para Bogotá incluirá novedades logísticas y tecnológicas, en línea con las producciones que la artista ha presentado en otras partes del mundo.

Hasta el momento, no hay confirmaciones oficiales para presentaciones en Medellín ni en otras ciudades colombianas. La expectativa se centra en Bogotá, que acogerá el regreso de la artista con tres noches consecutivas programadas para diciembre.

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