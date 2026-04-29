Shakira empaca maletas para su presentación en Copacabana: esto es lo que lleva la cantante a Brasil

En un video publicado en redes sociales, la artista muestra la selección de objetos que llevará a Río de Janeiro, entre ellos una camiseta de la selección brasileña, una toalla con la bandera nacional y sandalias, resaltando su conexión con la cultura local - crédito Shakira

Shakira se prepara para uno de los conciertos más esperados de su carrera: su show gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el próximo sábado 2 de mayo.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la cantante mostró detalles de los preparativos para su viaje a Brasil, generando expectativa entre sus seguidores y prensa internacional por la magnitud del evento y la conexión que la artista ha construido con el público latinoamericano.

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En las imágenes, Shakira aparece organizando su equipaje y seleccionando cuidadosamente los objetos que la acompañarán en esta histórica presentación. Entre los artículos destaca una camiseta deportiva de la selección de fútbol de Brasil, símbolo de la pasión deportiva del país anfitrión. También empaca una toalla con la bandera brasileña, sandalias, accesorios veraniegos y prendas en tonos vibrantes, todos ellos elementos que evocan la energía y el colorido característicos de la cultura brasileña.

Shakira se presentará en la playa de Copacabana, en Brasil, el próximo 2 de mayo - crédito @shakira/Instagram

La artista incluye además un abanico en tonos amarillos y verdes con la palabra Copacabana, con el que posó recientemente en un post de Instagram; además, en la maleta se ve una camiseta que tiene la bandera Lgbt, comunidad de la que la barranquillera se ha abanderado.

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Otra situación que llamó la atención y que podría responder a una invitada que tendrá la colombiana es que lleva una gorra con el nombre de la canción Choka Choka, colaboración que tiene con la cantante brasileña Anitta, que posiblemente aparezca en el escenario junto a Shakira.

La llegada de Shakira a Brasil marca un momento histórico tanto para su carrera como para el calendario musical de Río de Janeiro. El concierto forma parte del ciclo “Todo Mundo no Rio”, una iniciativa que ha traído a la ciudad a figuras internacionales como Madonna y Lady Gaga, y que espera reunir a más de dos millones de personas en la icónica playa.

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La artista llegará a Brasil acompañada de su equipo de producción, bailarines y músicos, lista para interpretar sus grandes éxitos y presentar parte de su más reciente material discográfico. Según fuentes locales, Shakira ya se encuentra en contacto con la organización del evento y ha coordinado detalles de seguridad, movilidad y alojamiento en la ciudad.

Shakira se alista para llegar a Copacabana y presumió con sus fans su maleta de viaje - crédito Shakira

La presentación de Shakira en Copacabana no solo representa un hito en su trayectoria, sino que también refuerza su vínculo con el público brasileño y latinoamericano.

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Shakira lamenta la muerte de un trabajador durante el montaje de su escenario en Copacabana

En la antesala de su histórico concierto gratuito en la playa de Copacabana, Shakira expresó su profundo pesar por la muerte de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida durante el montaje de la tarima para el espectáculo. El incidente ocurrió el domingo 26 de abril, cuando el operario, contratado por la productora local Bonus Track, sufrió un grave accidente mientras se realizaban las labores de preparación del escenario.

La noticia generó inicialmente confusión sobre el vínculo del fallecido con el equipo de la cantante, pero la empresa responsable del montaje aclaró en un comunicado que Gabriel de Jesús Firmino no formaba parte del equipo de Shakira, sino que había sido contratado a nivel local para las tareas logísticas del evento. “El informe final conclusivo será presentado próximamente por los organismos responsables. Pedimos, en respeto a todos los involucrados, que no se difundan especulaciones antes de la conclusión de la investigación y de la presentación del informe final”, precisó la productora.

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Bonus Track subrayó que en estos momentos la prioridad es acompañar a la familia de Gabriel de Jesús Firmino y garantizar que reciban todo el apoyo necesario. “Nuestra atención está centrada en la familia de Gabriel de Jesús Firmino. Entendemos el momento de dolor e incertidumbre que están atravesando y estamos en contacto directo para garantizar que reciban todo el apoyo y acompañamiento necesario”, indicaron en la comunicación.

Obrero murió durante el montaje del escenario en el que se presentará Shakira en Copacabana - crédito Reuters y @shakira/IG

Shakira, por su parte, se mostró profundamente conmovida por la tragedia y se puso en contacto con la organización tan pronto tuvo conocimiento de los hechos. “Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en la obra. Mi más sincero pésame a su familia y seres queridos”, expresó la artista en un mensaje público.

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El escenario para el concierto de Shakira en Copacabana es el más grande que se haya levantado en la zona, con una superficie de 1.500 metros cuadrados, una pasarela de 25 metros y pantallas LED gigantes. Se espera que el evento reúna a más de dos millones de asistentes, consolidando un hito tanto para la artista como para la ciudad de Río de Janeiro.

Tras el accidente, las labores de montaje continuaron y la cantante reiteró en sus redes sociales que el show seguirá adelante, prometiendo sorpresas e invitados especiales para la multitud que la espera en la playa carioca.

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