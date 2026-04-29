Lámina de James Rodríguez del álbum del Mundial 2026 es diferente a las de los otros jugadores de la selección Colombia: esta es la razón

Lámina de James Rodríguez del álbum del mundial 2026 será diferente a las de los otros jugadores de la Selección Colombia - crédito Europa Press

La figurita de James Rodríguez en el álbum oficial del Mundial de Norteamérica 2026 muestra una anomalía inédita: debajo de su nombre y datos personales aparece un espacio en blanco donde normalmente se menciona el club al que pertenece el jugador, una ausencia que evidencia el intervalo de inactividad que atravesó el volante colombiano en los meses previos al torneo.

Esta singularidad convierte a la estampa editada por la firma italiana Panini en un objeto de colección aún más particular, simbolizando el momento de transición en la carrera del futbolista que vivirá en la próxima Copa su tercer y último mundial con la Selección Colombia, cuando tenga 34 años.

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A diferencia de otras estrellas incluidas en el álbum —como Luis Díaz, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo—, la ficha de Rodríguez carece de la referencia a un club debido a que, al recopilar la información para la impresión, el colombiano no estaba registrado en ningún equipo profesional. El proceso editorial de la compañía obliga a definir plantillas con tres o cuatro meses de antelación a la cita mundialista, identificando a los futbolistas más convocados por los seleccionadores nacionales y validando su información contractual antes de la impresión de los coleccionables.

El jugador de fútbol colombiano se incorporó a la escuadra del Minnesota United Football Club (MNUFC) en los primeros días de Febrero - crédito@chibcholandia/X

Cabe recordar que entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, James Rodríguez estuvo sin club tras desvincularse de Leones de México, institución en la que militó durante un año. Su incorporación al Minnesota United Football Club (MNUFC) solo se concretó en los primeros días del segundo mes del año en curso, fecha en la que Panini ya había finalizado la recolección de datos para la edición correspondiente al certamen internacional. Como resultado, la ficha del cucuteño luce esa línea blanca debajo de su peso —77 kilogramos, igual que en 2014—, donde tradicionalmente figura el nombre del equipo.

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La diferencia en las figuritas de Rodríguez a lo largo de los mundiales subraya la dimensión de este episodio. En el álbum de Brasil 2014, el colombiano aparece con 23 años, peinado con cresta y la histórica camiseta amarilla con franjas azules en honor al sombrero ‘vueltiao’.

En la edición de Rusia 2018, el centrocampista ya consolidaba su lugar como uno de los rostros principales del fútbol latinoamericano, siempre con la presencia de su club actualizado junto al resto de sus datos personales.

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James Rodríguez no es indispensable en el Minnesota United, según la prensa norteamericana

El equipo dirigido por Cameron Knowles encadena cuatro triunfos consecutivos en la MLS mientras James Rodríguez, afectado por problemas extradeportivos y físicos, no suma minutos clave a menos de dos meses de la Copa del Mundo-crédito Darren Yamashita/Imagn Images

James Rodríguez atraviesa una etapa de incertidumbre en su carrera, a solo 47 días del inicio del Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Este escenario se ve agravado por su limitada presencia en el Minnesota United de la Major League Soccer, mientras las expectativas sobre su convocatoria a la Selección Colombia permanecen en suspenso. Según el periodista Andy Greder, del STP Pioneer Press, el mediocampista enfrenta crecientes cuestionamientos respecto a su papel en el club y su posible impacto en el torneo internacional.

Las dudas en torno al futuro inmediato de Rodríguez se profundizan en un contexto en el que, de acuerdo con el análisis publicado por el medio citado, la plantilla dirigida por Cameron Knowles registra cuatro victorias consecutivas. En este periodo, el colombiano solo ha participado en uno de los encuentros y su aporte fue como suplente. Para Greder, el hecho de que “la superestrella colombiana solo ha participado en uno de esos cuatro partidos, y su breve aparición fue como suplente en la victoria por 2-0 sobre Portland” demuestra la baja consideración actual que tiene en la rotación del equipo.

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La adaptación complicada del colombiano, marcada por retrasos de visa y problemas físicos, lo relega a la suplencia en un equipo que sigue sumando puntos en la MLS sin requerir su presencia-crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images

El presente del mediocampista en el Minnesota United no solo preocupa a los fanáticos de la Tricolor, sino que generó debate en la prensa deportiva por las reducidas oportunidades que recibe el exjugador del Club León. La información proporcionada por el diario subraya que el funcionamiento colectivo bajo el mando de Knowles no depende del talento del colombiano, aun considerando su condición de máximo goleador del Mundial 2014.

En palabras del medio local: “Los Loons están en racha en sus últimos cuatro partidos, pero han surgido preguntas sobre por qué James Rodríguez no participa más. La respuesta breve es que el MNUFC no ha necesitado al ex ganador de la Bota de Oro en la Copa Mundial de la FIFA 2014”.

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