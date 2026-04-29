Colombia

Bancolombia anunció nuevamente la suspensión de sus servicios digitales: estas son las fechas

Durante más de diez horas, la entidad restringirá operaciones en aplicaciones, portales virtuales y plataformas empresariales para realizar una actualización de sistemas que afectará pagos, consultas y trámites en línea para clientes y empresas

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Bancolombia interrumpirá sus servicios digitales por más de 10 horas durante el puente festivo de mayo - crédito Luisa González/Reuters
Bancolombia interrumpirá sus servicios digitales por más de 10 horas durante el puente festivo de mayo - crédito Luisa González/Reuters

Bancolombia interrumpirá nuevamente de manera temporal sus servicios digitales principales durante el primer puente festivo de mayo, entre la noche del viernes 1 y la mañana del sábado 2, debido a una actualización de sistema programada que busca garantizar la estabilidad operativa de sus plataformas.

Pagos, consultas y la gestión de facturas a través de las aplicaciones y portales virtuales estarán suspendidos durante ese periodo, lo que obligará a los usuarios a planificar sus transacciones para evitar inconvenientes, según detalló el medio Infobae.

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La interrupción abarcará desde las 11:30 p. m. del 1 de mayo hasta las 9:30 a. m. del 2 de mayo, un lapso de diez horas en el que no se podrán utilizar funciones clave en la Sucursal Virtual Personas, Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios y la aplicación Mi Bancolombia, informó la entidad mediante una comunicación oficial a sus clientes.

Según el mensaje de la entidad, la actualización técnica también implicará restricciones específicas para algunos servicios empresariales: no se podrán ejecutar operaciones PSE de clientes corporativos que no hayan migrado aún al canal Sucursal Virtual Negocios, y los pagos de impuestos con tarjeta de crédito vía PSE estarán deshabilitados en ese mismo horario.

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Las aplicaciones y sucursales virtuales de Bancolombia estarán fuera de servicio entre las 11:30 p. m. del 1 y las 9:30 a. m. del 2 de mayo - crédito Bancolombia
Las aplicaciones y sucursales virtuales de Bancolombia estarán fuera de servicio entre las 11:30 p. m. del 1 y las 9:30 a. m. del 2 de mayo - crédito Bancolombia

El banco señaló que, además de la suspensión de pagos y consultas de facturas, tampoco será posible revisar saldos, agendar débitos automáticos, ni realizar movimientos relacionados con servicios públicos o programaciones en la app y portales web durante toda la ventana de intervención técnica.

“En este tiempo no podrás pagar, consultar y programar facturas en Sucursal Virtual Personas y app M Bancolombia”, indicó la entidad en su comunicación.

Durante esas horas, las personas naturales y jurídicas que manejan cuentas de ahorro o corriente podrán seguir utilizando algunos servicios alternativos. Bancolombia confirmó que las transacciones PSE para usuarios con estos productos quedarán habilitadas por canales distintos a los sometidos a mantenimiento, y que se mantendrá operando el botón de pagos para personas naturales con cuentas de ahorro y corriente.

Para mitigar el impacto de la suspensión, la entidad financiera recomendó utilizar sus sucursales físicas, corresponsales bancarios y la red de cajeros automáticos, en función del tipo de operación requerido.

Bancolombia mantiene activos servicios digitales esenciales tras su reciente mantenimiento programado, según informa la entidad en redes sociales - crédito Bancolombia
Usuarios empresariales no podrán hacer pagos PSE ni abonar impuestos con tarjeta de crédito durante la ventana de mantenimiento - crédito Bancolombia

La entidad recordó que la línea nacional 01 8000 912345 estará disponible para resolver dudas y orientar sobre las opciones habilitadas durante el mantenimiento, según reafirmó en su mensaje.

Ante la posibilidad de inconvenientes por la desconexión temporal, Bancolombia hizo énfasis en la necesidad de anticipar cualquier pago u obligación programada para antes de las 11:30 p. m. del viernes, o posponer su realización hasta la mañana del sábado, una vez restablecidos los servicios digitales, recomendó el banco en su información oficial.

El banco insistió también en las pautas de seguridad habituales durante periodos de actualización: no solicitará datos personales, claves, números de tarjeta ni códigos de seguridad mediante correos electrónicos, mensajes o llamadas en ningún momento del proceso.

Esta jornada de mantenimiento técnico forma parte de las rutinas periódicas de la entidad financiera para asegurar el rendimiento de sus sistemas electrónicos y evitar movimientos incompletos o errores graves.

El banco enfatizó que estas suspensiones resultan imprescindibles para mantener la confiabilidad de las operaciones digitales a largo plazo.

Bancolombia otorga un préstamo vinculado a sostenibilidad al Grupo Sura

Bancolombia otorga a Grupo Sura un crédito sostenible de $650.000 millones vinculado a logros ASG - crédito Luisa González/Reuters
Bancolombia otorga a Grupo Sura un crédito sostenible de $650.000 millones vinculado a logros ASG - crédito Luisa González/Reuters

Bancolombia concedió a Grupo Sura un crédito sostenible de $650.000 millones, según informó la entidad financiera. El préstamo está vinculado a indicadores de desempeño ambiental, social y de gobernanza (ASG), y está destinado a empresas consideradas maduras en la gestión de estos estándares, con métricas verificadas por terceros.

Este modelo de financiación reconoce el vínculo entre logros en sostenibilidad y condiciones financieras favorables, de acuerdo con declaraciones de Mauricio Rosillo, vicepresidente de Negocios de Bancolombia.

La operación refuerza la tendencia de integrar el desempeño financiero con la generación de valor ambiental y social en las estrategias empresariales.

Como parte del acuerdo, Grupo Sura asumió tres compromisos: reducir la intensidad de emisiones de CO2 tanto en sus operaciones como en su cartera financiada; fortalecer inversiones en instrumentos de renta fija y activos inmobiliarios con impacto sostenible en el sector asegurador; y mantener puntuaciones positivas en el Índice de Confianza, indicador que evalúa la percepción de los grupos de interés sobre la empresa.

El vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Sura, Juan Esteban Toro, subrayó que “fomentar este tipo de operaciones permite transformar el esquema del financiamiento en Colombia”.

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