Jhorman Toloza lanzó contundente advertencia a la familia de Alexa Torrex y desató polémica en ‘La casa de los famosos’: “No se metan conmigo”

El exprometido de la comediante aseguró que no quiere que se metan con él, ya que conoce algunos secretos de la familia Torrex - crédito @jhormantoloza/IG

Nuevamente, el conflicto entre Jhorman Toloza y la familia de Alexa Torrex tomó un nuevo rumbo tras una advertencia pública del creador de contenido.

En medio de la controversia generada por los hechos recientes dentro del reality La casa de los famosos Colombia, Toloza advirtió que conoce información delicada y pidió que no lo provoquen más en redes sociales.

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El mensaje del influencer se difundió en sus plataformas digitales, donde expresó su malestar por el trato que recibe en comparación con Alexa Torrex y Tebi Bernal. Dijo que su papel ha sido juzgado de manera injusta, mientras el público normaliza otras conductas dentro de la competencia televisiva.

Exprometido de Alexa Torrex lanzó contundente comentario sobre la familia de Alexa Torrex - crédito @jhormantol/IG

La polémica surgió tras la ruptura de la comediante y su hoy expareja Jhorman, ocurrida mientras la joven continúa como participante del reality. Alexa decidió terminar la relación para evitar mayores enfrentamientos y cuestionamientos públicos, especialmente por la visibilidad de su acercamiento con Tebi.

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La advertencia directa de Jhorman Toloza

Toloza cuestionó lo que denomina una “doble moral” en redes sociales y criticó que ciertas acciones, como la infidelidad, sean aplaudidas cuando involucran a figuras públicas o se transmiten por televisión.

Manifestó que continuará pronunciándose porque siente que las críticas hacia él persisten, incluso cuando considera que no es responsable de los hechos entre Alexa y Tebi.

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En tono contundente, señaló que la familia de Alexa debería evitar mencionarlo, ya que, según sus palabras, posee información que podría alterar la percepción del conflicto: “No se metan conmigo porque yo sé cositas”, enfatizó Toloza, quien señaló que, al no tener nada que perder, se considera más peligroso.

Jhorman Toloza defiende a Alexa Torrex tras la polémica con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia - crédito @alexatorrexcontreras/IG

Además, defendió el origen de su carrera como influenciador, explicando que aunque Alexa lo apoyó en el pasado, la mayor parte de su camino la recorrió en solitario. Expresó su inconformidad por lo que percibe como falta de reconocimiento a su esfuerzo personal en redes sociales.

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Tensiones familiares y nuevas acusaciones

En el mismo mensaje, Toloza hizo referencia directa a la hermana de Alexa. Indicó que ella estaría difundiendo información falsa con el objetivo de hacerse notar y, eventualmente, obtener un lugar en el reality. Este señalamiento incrementó la tensión entre ambas partes fuera de la pantalla.

Para Toloza, los comentarios de la familia de Alexa han intensificado el debate y generado una ola de reacciones divididas en plataformas digitales. Usuarios de redes sociales han expresado posturas encontradas: algunos respaldan a Toloza y otros manifiestan críticas a su comportamiento.

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Las imágenes compartidas por Alexa Torres junto a Jhorman Tolosa cuentan con gran cantidad de likes - crédito Instagram

Las razones del conflicto con la familia de la participante de ‘La casa de los famosos’

Todo comenzó por una publicación que compartió el ex de la participante de La casa de los famosos Colombia, en la que aseguró que había deuelto todas las pertenencias de Alexa a su familia, pues así lo habían solicitado; sin embargo, una versión diferente fue la que dio Maiye, hermana de Torrex.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Maiye explicó que la solicitud fue únicamente por los celulares de Alexa: “Yo le pedí los celulares a Jhorman de mi hermana. Los celulares. La camioneta y la casa no, porque en problemas de faldas no me meto”.

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Maiye afirmó que solamente pidió las cuentas de su hermana, que el resto no lo quería porque es problema de parejas - crédito @maiyetorrexx/IG

De acuerdo con su testimonio en redes, los perfiles de la creadora perdieron la monetización en Facebook y estaban inactivos en YouTube.

“Yo vine notando las redes de mi hermana descuidadas. Perdió la monetización en Facebook. No se le estaba subiendo contenido a YouTube. A Instagram: copyright, copyright, copyright, copyright”, relató la joven.

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Adicionalmente, la joven recientemente participó en El Toxi Show, en el que reveló que la razón por la que pidió la camioneta de su hermana era por unas diligencias que tenía que hacer para la comediante, pero solo fue en condición de préstamo y ahí se desató el show.