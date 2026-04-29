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Tigre vs. América de Cali: hora y dónde ver a La ‘Mechita’ en la Copa Sudamericana

El cuadro “Escarlata” tendrá que visitar Argentina para comenzar a asegurar su cupo en la fase de octavos de final en “La Gran Conquista”

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América de Cali aseguró su clasificación con dos fechas de anticipación en la fase todos contra todos de la Liga BetPlay I - 2026 - crédito Colprensa - Cristian Bayona
América de Cali quiere el liderato de su grupo en la Copa Sudamericana-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La acción de la Copa Sudamericana continúa: el 28 de abril de 2026, tras el empate sin goles entre Millonarios y São Paulo FC, ahora el turno en el segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica será para América de Cali.

Con la motivación extra tras la victoria ante Alianza Atlético de Perú, los dirigidos por David González visitarán territorio argentino para encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

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Los “Diablos Rojos” buscan el liderato de su zona

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
América viene de sufrir el duro golpe de perder el clásico vallecaucano ante Deportivo Cali-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará el 30 de abril de 2026 en el estadio de Victoria (Tigre, Buenos Aires), a partir de las 7:00 p .m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el uruguayo Mathias de Armas, mientras que en el VAR estará acompañado por Leodán González.

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Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Tigre

Tigre vs. Independiente Rivadavia
Tigre quiere seguir su buen andar tanto en la Liga de Argentina como en la Copa Sudamericana-crédito Juan Manuel Báez

El cuadro de Mataderos no viene con un gran presente a nivel deportivo.

El 25 de abril de 2026, Tigre cayó ante Sarmiento por 1-0 en la Liga Profesional de Argentina con el gol de Nicolás Pasquini al 10 de partido.

De esta forma, el equipo dirigido por Diego Dabove llegó a su décimo segundo partido sin conocer la victoria, siendo el último triunfo conseguido el 17 de febrero de 2026, cuando en la Copa Argentina, Tigre derrotó por 2-0 al Club Atlético Claypole (equipo de la Primera C de Argentina).

En lo que se refiere a la Copa Sudamericana, el “Matador de Victoria”, el 16 de abril de 2026, cayó por 1-0 en condición de local con el gol del delantero Federico Paz al minuto 54 de partido.

A continuación, así viene en sus últimos cinco juegos:

  • 25 de abril de 2026 - Liga Profesional de Argentina: Sarmiento 1-0 Tigre
  • 20 de abril de 2026 - Liga Profesional de Argentina: Tigre 1-1 Huracán
  • 16 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: Tigre 0-1 Macará
  • 12 de abril de 2026 - Liga Profesional de Argentina: Atlético Tucumán 0-0 Tigre
  • 7 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: Alianza Atlético 1-1 Tigre

América de Cali

Aviles Hurtado marcó el gol con el que Deportivo Cali volvió a derrotar al América en el Clásico Vallecaucano - crédito Colprensa
Aviles Hurtado marcó el gol con el que Deportivo Cali volvió a derrotar al América en el Clásico Vallecaucano - crédito Colprensa

América de Cali viene de sufrir un fuerte golpe tras perder el clásico vallecaucano el 25 de abril de 2026 en condición de visitante.

El gol de Avilés Hurtado al 88 de partido significó el fin de una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria, por lo que el equipo dirigido por David González espera retomar la regularidad deportiva durante la temporada,

Con respecto al último partido que jugó en la Copa Sudamericana, el 15 de abril de 2026, la “Mechita” derrotó por 2-1 al Alianza Atlético de Perú por 2-1.

Las anotaciones llegaron gracias a Daniel Valencia al minuto 44 y de Yeison Guzmán al 55 de tiro penal, en un duelo que los colombianos comenzaron perdiendo con la anotación del volante argentino Ariel Muñoz al 31 de partido.

Esta es la racha de últimos cinco juegos del cuadro Escarlata en todas las competencias:

  • 25 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 1-0 América de Cali
  • 22 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Fortaleza 1-2 América de Cali
  • 19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: América de Cali 3-1 Millonarios
  • 15 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: América de Cali 2-1 Alianza Atlético
  • 9 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: Macará 1-1 América de Cali

Es importante recordar que, este será el primer enfrentamiento de ambos clubes en el historial de competencias Conmebol. Además, la última visita del América de Cali en territorio argentino por la Copa Sudamericana, fue el 23 de abril de 2025, cuando en aquella oportunidad empató sin goles ante Huracán de Argentina en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

A continuación, así está el grupo A, zona del cuadro rojo en la Copa Sudamericana, recordando que el juego complementario de esta zona se disputará el mismo día del juego del América, pero a las 9:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Miguel Grau, de Callao (Perú):

  1. América de Cali (Colombia): 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  2. Macará (Ecuador): 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. Alianza Atlético (Perú): 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  4. Tigre (Argentina): 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)

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