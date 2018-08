Nunca estuvo convencida, pero en ese momento pensó que no tendría otra opción. "Uno me sacó del cuarto y afuera estaba una cantidad… Me presentaron al comandante, alias 'Yamil', fue amable y me calmó diciendo que tendría mercado mensual para mi familia y que no estaría en combate. Todo era mentira". Al adentrarse en la selva tras varias horas de caminata, perdió su nombre de pila y la bautizaron 'Dani', ya era parte del Frente 37 de las FARC. Ese mismo día conoció el infierno en el que estaba metida.