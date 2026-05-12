Colombia

Petro pidió al superintendente financiero que investigue posibles delitos tras fallo del Consejo de Estado que suspendió el traslado pensional

Tras los cuestionamientos del presidente, la Corporación Excelencia en la Justicia solicitó medidas de protección ante organismos internacionales para el magistrado Juan Enrique Bedoya y la Rama Judicial

Guardar
Google icon
El mandatario aseguró que debe establecerse si funcionarios públicos o entidades financieras incurrieron en posibles conductas de prevaricato y delitos financieros - crédito Joel González/Presidencia de Colombia y Consejo de Estado
El mandatario aseguró que debe establecerse si funcionarios públicos o entidades financieras incurrieron en posibles conductas de prevaricato y delitos financieros - crédito Joel González/Presidencia de Colombia y Consejo de Estado

El presidente Gustavo Petro anunció que citó al superintendente Financiero, César Ferrari, para que se inicie una investigación relacionada con la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 415 de 2026, en medio de la controversia por el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones.

El pronunciamiento del mandatario se produjo después de que la Corporación Excelencia en la Justicia anunciara que solicitará medidas de protección ante organismos internacionales para el magistrado del Consejo de Estado, Juan Enrique Bedoya Escobar, y para la Rama Judicial, tras las declaraciones del jefe de Estado contra la decisión judicial.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta en X, Petro señaló que el Gobierno actuará conforme a lo que considera establecido por la Constitución y la ley frente a los recursos de los pensionados. “He citado al superintendente financiero, de acuerdo a mis funciones constitucionales para que se inicie la investigación respectiva”, escribió el mandatario.

También afirmó que deben establecerse responsabilidades sobre quienes, según indicó, habrían retenido recursos de los pensionados. “Los intervinientes en el delito de prevaricato que establece que si por decisión de funcionario público escrita se viola con evidencia la ley y quiénes retengan ahorro de los pensionados serán denunciados ante la autoridad competente”, expresó el presidente en la misma publicación.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro anunció que citó al superintendente Financiero, César Ferrari, para iniciar investigaciones tras la decisión del Consejo de Estado - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro anunció que citó al superintendente Financiero, César Ferrari, para iniciar investigaciones tras la decisión del Consejo de Estado - crédito @petrogustavo/X

Pronunciamientos del presidente sobre la decisión judicial

En otro mensaje divulgado en la misma red social, Petro aseguró que como funcionario público tiene la obligación de denunciar posibles conductas delictivas cuando considere que existen elementos para ello. “El delito lo define la autoridad competente pero el presidente como funcionario público tiene la obligación al observar la comisión de un delito de denunciarlo”, indicó.

El mandatario agregó que, en su criterio personal, la decisión judicial que impide el traslado de recursos pensionales podría constituir prevaricato. “En mi convicción personal el magistrado que violenta la ley al impedir el traslado del ahorro pensional de 25.000 recientes pensionadas y pensionados, porque se trasladaron libremente a Colpensiones, comete el delito de prevaricato y los banqueros que impidan el traslado de los ahorros que pertenecen los pensionados cometen delitos financieros”, afirmó.

Posteriormente, el presidente reiteró sus cuestionamientos frente a las actuaciones judiciales relacionadas con el tema pensional y aseguró que el derecho a la pensión debe ser garantizado. “El derecho a la pensión no es un derecho desbordado y los banqueros no tienen ningún derecho a robarse el ahorro de los cotizantes, eso no es un derecho sino un delito”, manifestó.

Además, cuestionó actuaciones previas del Consejo de Estado relacionadas con investigaciones sobre su campaña presidencial. El consejo de estado ya se equivocó con el jefe del Estado al permitir una investigación inconstitucional contra el presidente por su campaña electoral cuando ya había sido investigada favorablemente en los tiempos que ordena la ley”, escribió.

A través de varios mensajes publicados en X, el presidente afirmó que tiene la obligación constitucional de denunciar posibles delitos cuando considere que existen actuaciones contrarias a la ley - crédito @petrogustavo/X
A través de varios mensajes publicados en X, el presidente afirmó que tiene la obligación constitucional de denunciar posibles delitos cuando considere que existen actuaciones contrarias a la ley - crédito @petrogustavo/X

Solicitud de protección internacional para la Rama Judicial

Tras las primeras declaraciones del mandatario, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) emitió un comunicado en el que rechazó los señalamientos contra el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar y anunció que acudirá ante organismos internacionales para solicitar medidas de protección.

En el documento, la organización expresó su rechazo frente a lo que calificó como descalificaciones contra la función jurisdiccional. “La Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— manifiesta, una vez más, su absoluto rechazo ante las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en las cuales descalifica la función jurisdiccional y solicita denunciar penalmente por el delito de prevaricato al magistrado del Consejo de Estado, Juan Enrique Bedoya Escobar”, indicó la entidad.

La CEJ señaló que la reacción del Ejecutivo frente a la decisión judicial constituye una afectación a la independencia judicial. “Para esta Corporación, la desproporcionada reacción del Ejecutivo constituye un ataque directo a la autonomía judicial y una preocupante criminalización de las decisiones judiciales”, afirmó el comunicado.

La organización agregó que solicitará medidas de protección especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Relatoría para la Independencia Judicial de Naciones Unidas. Según explicó, la petición busca proteger tanto al magistrado como a la Rama Judicial frente a las declaraciones emitidas desde el Ejecutivo.

La Corporación Excelencia en la Justicia calificó las declaraciones del presidente contra el magistrado como un ataque a la autonomía judicial y una criminalización de las decisiones judiciales - crédito Consejo de Estado
La Corporación Excelencia en la Justicia calificó las declaraciones del presidente contra el magistrado como un ataque a la autonomía judicial y una criminalización de las decisiones judiciales - crédito Consejo de Estado

La corporación también respaldó la postura asumida por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y recordó que la Constitución establece la independencia de la administración de justicia. El desacuerdo con una providencia judicial no otorga licencia al poder Ejecutivo para intimidar a los magistrados con acciones penales ni para calificar sus fallos como actos a favor de intereses particulares”, sostuvo la entidad.

“La justicia no puede ni debe estar para complacer al poder político, pues una de sus funciones fundamentales es, precisamente, evitar sus abusos y garantizar la estabilidad del orden jurídico nacional”, concluyó el comunicado.

Temas Relacionados

Gustavo PetroConsejo de EstadoCésar FerrariJuan Enrique Bedoya EscobarColpensionesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se acabó la “zona gris” para vapear en Colombia: estos lugares podrían traerle fuertes multas

Con la aplicación de nuevas normas, vapear en espacios públicos, restaurantes, colegios o sistemas de transporte podría derivar en sanciones económicas de hasta $759.200

Se acabó la “zona gris” para vapear en Colombia: estos lugares podrían traerle fuertes multas

Resultado Dorado Mañana hoy 12 de mayo

Este martes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Resultado Dorado Mañana hoy 12 de mayo

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

El partido de ida, disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, finalizó con un empate 1-1. Hugo Rodallega anotó para el equipo visitante, mientras que Adrián Ramos marcó el gol del conjunto local

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

La selección Colombia enfrentará dos partidos amistosos contra Costa Rica como local en mayo

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que los partidos serán el próximo 26 y 28 de mayo en la sede deportiva de Barranquilla

La selección Colombia enfrentará dos partidos amistosos contra Costa Rica como local en mayo

Estos serían los primeros fichajes que Millonarios buscaría para el segundo semestre: están jugando los playoffs

Los azules, que afrontan la Copa Colombia y la Copa Sudamericana, empezaron el plan para armar el equipo de la próxima Liga BetPlay, con muchas posiciones por reforzar

Estos serían los primeros fichajes que Millonarios buscaría para el segundo semestre: están jugando los playoffs
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Hayley Williams reprogramó las fechas de su gira latinoamericana: esta será la nueva fecha para Colombia

Hayley Williams reprogramó las fechas de su gira latinoamericana: esta será la nueva fecha para Colombia

Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

Carolina Ramírez se refirió al posible regreso de su personaje en ‘La reina del flow’: “Lo pienso”

Feid compartió su exigente rutina de ejercicios tras la publicación de su ‘ex’ Karol G sobre el mismo tema

Blessd hizo inesperada petición a Luis Díaz tras el nacimiento de su hijo y desató reacciones en redes sociales: “Me pasa para el mío”

Deportes

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

La selección Colombia enfrentará dos partidos amistosos contra Costa Rica como local en mayo

Estos serían los primeros fichajes que Millonarios buscaría para el segundo semestre: están jugando los playoffs

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

En video: reviva el gol desde fuera del área del colombiano Juan Camilo “El Cucho” Hernández con Real Betis