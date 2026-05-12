Aumenta la crisis en tiendas de barrio: Fenalco advirtió que el “fiado” ya no alcanza ante dura realidad económica

Presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que miles de tiendas de barrio atraviesan una etapa crítica por la caída del consumo y el aumento de costos - crédito Fenalco

Las tiendas de barrio atraviesan uno de sus momentos más difíciles en Colombia. Un estudio de Fenaltiendas, programa de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), reveló que miles de tenderos enfrentan una mezcla de menor consumo, caída en las ganancias y aumento constante de los costos operativos.

La advertencia del gremio resultó contundente y es que señalaron que buena parte del sector ya opera en “modo supervivencia”. La alerta surge en medio de un deterioro del poder adquisitivo de los hogares.

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Fenalco advierte crisis en tiendas de barrio por caída del consumo

Según la encuesta, el 50,45% de los tenderos percibe que sus clientes cuentan hoy con menos dinero disponible frente al cierre de 2025. Ese golpe al bolsillo cambió las dinámicas de compra en los barrios y redujo el movimiento diario en negocios que históricamente sostuvieron buena parte del comercio popular del país.

Fenalco aseguró que miles de tiendas de barrio atraviesan una etapa crítica por la caída del consumo y el aumento de costos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La situación ya afecta la estabilidad de cientos de pequeños establecimientos, por lo que el gremio de Fenalco sostuvo que la prioridad de muchos comerciantes dejó de ser el crecimiento y pasó a concentrarse en sostener la operación básica del negocio.

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“Las tiendas de barrio en Colombia operan hoy en un claro modo supervivencia”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, mediante un video en el que pidió medidas urgentes para aliviar la presión económica sobre el canal tradicional.

El informe mostró que el 45% de los consumidores busca productos más económicos o sustitutos de menor precio para enfrentar el aumento de los alimentos y de impuestos como los aplicados a bebidas azucaradas y ultraprocesados.

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Caída del consumo golpea a tiendas de barrio en el país

Esa transformación en el consumo golpeó directamente los ingresos de los tenderos, que dependen de ventas diarias y de márgenes reducidos para mantenerse activos.

Los comerciantes reportan menos ventas, menores ganancias y mayores dificultades para sostener sus negocios, de acuerdo con Fenalco - crédito Colprensa

La rentabilidad aparece entre los puntos más delicados del estudio; de acuerdo con el informe, el 47,27% de los negocios consultados reportó una disminución en sus márgenes de ganancia. En otras palabras, las tiendas venden menos o reciben menores utilidades por cada producto comercializado.

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Aunque el sector conserva cierta capacidad de resistencia, el panorama dista de ser favorable, pues el 59,54% de las tiendas aseguró que podría mantenerse abierta durante más de seis meses.

Sin embargo, esa estabilidad responde a ajustes defensivos y recortes internos más que a una recuperación económica. Al otro lado de la balanza, el 16,36% de los establecimientos apenas soporta menos de tres meses de operación.

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Además, el 60,45% afirmó que destina más del 10% de sus ingresos mensuales al pago de arriendo y servicios públicos. Esa presión financiera limita la capacidad de maniobra de negocios que dependen del flujo de caja diario para reponer mercancía y responder a obligaciones básicas.

A las dificultades económicas se suma el endurecimiento en las condiciones de abastecimiento. El 39,55 % de los encuestados señaló mayores restricciones por parte de proveedores. Algunos exigen pagos de contado, otros reducen los plazos de crédito y varios trasladan costos financieros adicionales al tendero.

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Jaime Alberto Cabal insistió en que las cifras reflejan un escenario adverso para el comercio tradicional: “La combinación de caída en la rentabilidad, presión en costos, restricciones de liquidez y debilitamiento del consumo configura un escenario donde la prioridad ya no es crecer, sino sostenerse”.

Inseguridad y bajos ingresos afectan a tenderos colombianos

El estudio también encendió alarmas por el deterioro de la seguridad en los barrios, ya que el 64% de los tenderos aseguró que la inseguridad aumentó de forma notoria. Esa situación obligó a muchos comerciantes a reforzar medidas de protección para evitar robos y ataques.

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Cerca del 29% instaló rejas, cámaras o alarmas en sus negocios. Otro porcentaje similar optó por cerrar más temprano para reducir riesgos durante la noche. Incluso, un 6% limitó los domicilios a determinados horarios y zonas ante el temor por hechos delictivos.

La inseguridad obligó a muchos comerciantes a cerrar más temprano y reforzar medidas de protección, advirtió Fenalco - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pese al panorama complejo, las tiendas de barrio conservan fortalezas que aún les permiten competir frente a grandes cadenas y formatos de descuento. El 42,73% de los encuestados señaló que la cercanía y la confianza con el cliente representan su principal ventaja.

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No obstante, hasta el tradicional “fiado” enfrenta restricciones; según los informes, muchos tenderos adoptaron mayores controles ante las dificultades de liquidez y el temor de no recuperar el dinero prestado a clientes habituales.

Por otro lado, la brecha tecnológica apareció como otro desafío para el sector; el 85,45% de las tiendas no cuenta con sistemas POS (plataforma tecnológica que ayuda a manejar ventas, inventario y pagos en un negocio). Aunque varios comerciantes reconocen la importancia de estas herramientas, otros tantos encuentran barreras relacionadas con costos, acceso y capacitación.