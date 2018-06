"El problema con el ELN es de estructura. No es claro con quién se está negociando. Lo único seguro es que no todos están en la mesa. No es una organización jerárquica, con un secretariado que decide un cese al fuego y se respeta, como era con las FARC. Duque ha mantenido su postura bastante radical de decir que no va a negociar. Pero no todo está dicho. Esa es la línea de campaña, pero recordemos que Uribe negoció con ellos durante cuatro años", dijo Llorente.