En video: reviva el gol desde fuera del área del colombiano Juan Camilo “El Cucho” Hernández con Real Betis

El delantero colombiano, Juan Camilo "El Cucho" Hernández, llegó a once anotaciones en esta liga - crédito ESPN

Los atacantes colombianos continúan destacándose en el fútbol europeo. El martes 12 de mayo de 2026, Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández volvió a ser protagonista al marcar el primer tanto del Real Betis en la victoria parcial frente al Elche, por la jornada 36 de La Liga de España. Un gol clave para las aspiraciones internacionales del conjunto andaluz.

Tan solo al minuto ocho, el delantero colombiano tomó el balón cerca del mediocampo, avanzó varios metros y sacó un disparo rasante que terminó pegado al palo derecho del arquero argentino Matías Dituro. La definición fue imposible de detener y significó el 1-0 parcial para el cuadro sevillano.

PUBLICIDAD

Así está la clasificación de La Liga en España - crédito La Liga

Real Betis y la ilusión de disputar la Uefa Champions League

Con este resultado, el Betis se sostiene en la quinta casilla de la clasificación y mantiene intacta la ilusión de disputar la próxima edición de la Champions League. Cabe recordar que España e Inglaterra obtuvieron un cupo extra para sus ligas gracias al coeficiente UEFA, permitiendo que los cinco mejores equipos de cada torneo accedan a la Liga de Campeones de 2027.

Con esta anotación, ‘El Cucho’ Hernández llegó a 15 goles en la temporada 2025/26. El delantero colombiano suma once tantos en La Liga de España, donde se ha consolidado como una de las principales figuras ofensivas del Real Betis, además de registrar tres anotaciones en la Europa League y una más en la Copa del Rey.

PUBLICIDAD

El rendimiento del atacante pereirano lo mantiene como uno de los candidatos más fuertes para integrar la convocatoria definitiva de 26 jugadores de la selección Colombia rumbo al Mundial de Norteamérica, gracias a la regularidad y protagonismo que ha mostrado durante toda la campaña en Europa.

Juan Camilo Hernández llegó a once anotaciones en esta liga - crédito Julio Muñoz/EFE

Real Betis vs. Elche: todo lo que pasó en el partido

El compromiso disputado en La Cartuja tuvo emociones de principio a fin y terminó consolidando al Real Betis como uno de los equipos más sólidos de la temporada en España. Aunque el marcador reflejó un triunfo trabajado ante un Elche que luchó hasta el último minuto, el desarrollo del encuentro dejó claro que el cuadro visitante nunca renunció a competir, pese a su complicada situación en la tabla del descenso.

PUBLICIDAD

Desde los primeros minutos, el conjunto ilicitano mostró personalidad con posesiones largas y presión alta, obligado por la necesidad de sumar puntos para mantenerse con vida en la pelea por la permanencia. Sin embargo, el Betis golpeó muy temprano gracias a la inspiración de Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández. El colombiano aprovechó un espacio en campo rival, condujo con velocidad y sacó un potente remate cruzado desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero Matías Dituro para abrir el marcador apenas al minuto ocho.

Esta fue la anotación número 10 en liga- crédito DSports

El tanto cambió el ambiente en La Cartuja y llenó de confianza al equipo andaluz, que comenzó a acercarse con más frecuencia al área rival. Aun así, el Elche no se desordenó y mantuvo su idea de juego basada en la circulación del balón y las proyecciones por las bandas. Con el paso de los minutos, los visitantes fueron creciendo en el partido hasta tomar el control de la posesión.

PUBLICIDAD

En el segundo tiempo, el duelo tomó un rumbo completamente diferente tras la expulsión directa de Pétrot al minuto 50. El defensor del Elche llegó tarde a una disputa con Antony y clavó los tacos sobre el gemelo del brasileño, dejando a su equipo con diez hombres durante más de media hora.

El conjunto verdiblanco insistió hasta encontrar el premio definitivo al minuto 69. Luego de un saque de esquina rechazado por la defensa, Pablo Fornals cazó el balón fuera del área y sacó un impresionante disparo de primera intención que se clavó en la escuadra para desatar la locura en La Cartuja. Un auténtico golazo que puso el 2-1 y acercó aún más al Betis a la próxima edición de la Champions League.

PUBLICIDAD