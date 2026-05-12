Colombia

La SAE convertirá lugares de violencia y masacres en espacios de memoria para las víctimas del conflicto armado

La Sociedad de Activos Especiales organizará encuentros para convertir antiguos predios de criminales en espacios de dignificación y desarrollo

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SAE - Memoria - Violencia
Sitios en los que se registraron crímenes de lesa humanidad serán transformados para reivindicar a las víctimas en Colombia - crédito Visuales IA

Además de la administración de los bienes incautados o con extinción de dominio que pertenecieron a protagonistas de actividades ilícitas como narcotráfico, corrupción y otros crímenes, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene como uno de sus objetivos poder transformarlos en espacios productivos para la sociedad y que contribuyan en la reparación de las víctimas del conflicto interno.

Es por ello que en Mompox, en Bolívar, la SAE adelantó el primero de seis encuentros territoriales que serán organizados en varias regiones del país para avanzar en la construcción de espacios de memoria histórica y reparación simbólica para las víctimas en sitios que fueron utilizados para perpetrar masacres y otros crímenes de lesa humanidad.

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Estos eventos serán liderados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, contarán con la participación de varias entidades nacionales y locales, además de las organizaciones sociales que tengan un propósito enfocado en fortalecer el Plan Territorial de Memoria.

SAE - Violencia - Memoria
El objetivo de esta estrategia es reivindicar a las víctimas de varias formas - crédito SAE

En Mompox, como primer escenario de la estrategia, se identificarán inmuebles con potencial para ser convertidos en escenarios de “memoria y dignificación”, bajo un modelo denominado Política de Activos para la Memoria.

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“Una estrategia que busca transformar bienes administrados por el Estado en espacios destinados a la memoria histórica, la pedagogía, la reparación simbólica y el reconocimiento de las víctimas”, es parte del comunicado oficial.

Durante el evento, Jairo Rivera, director de proyectos de la SAE en la región, indicó que el municipio en Bolívar fue elegido como sede del primer encuentro por su importancia histórica y cultural; además de que este ha sido uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, con miles de víctimas de desplazamiento, desaparición y violencia.

Hoy estamos demostrando que los activos administrados por el Estado también pueden cumplir una función social y simbólica. Lugares que antes estuvieron vinculados a economías ilegales o procesos judiciales pueden transformarse en escenarios de memoria para las comunidades”.

SAE - Violencia - Memoria
La SAE se encargará de identificar los predios que podrán ser utilizados para la estrategia - crédito SAE

También se confirmó que la participación de la SAE en la estrategia se registrará como parte del programa interinstitucional orientado a identificar bienes que puedan destinarse a proyectos de memoria en distintas regiones del país y fortalecer procesos de reparación simbólica desde los territorios.

De la misma forma, el vocero de la SAE indicó que la entidad buscará consolidar mecanismos que permitan transformar activos administrados por el Estado en herramientas de reconocimiento, construcción de memoria colectiva y fortalecimiento del tejido social para reparar a algunas de las víctimas que participarán de este tipo de campañas.

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El primer encuentro se registró en el municipio de Mompox, en Bolívar - crédito Colprensa

Otra de las iniciativas que adelanta la SAE en Bolívar incluye la entrega de 200 hectáreas de tierra que servirán para impulsar proyectos productivos y de paz. Los predios que fueron parte de las propiedades de varios criminales serán destinados a comunidades y organizaciones que buscan fortalecer la economía local y aportar a la reconciliación en la región.

La SAE informó que los beneficiarios de la entrega incluyen asociaciones campesinas, grupos de mujeres y víctimas del conflicto armado, quienes desarrollarán iniciativas agrícolas, ganaderas y de emprendimiento rural.

Las hectáreas fueron adjudicadas en municipios como San Jacinto y El Carmen de Bolívar, zonas reconocidas por su historia de conflicto y desplazamiento forzado. Con este proceso, se espera que los beneficiarios generen empleo, fortalezcan la seguridad alimentaria y contribuyan al desarrollo sostenible de sus comunidades, para que los recursos recuperados por el Estado se transformen en la región.

Desde la SAE indicaron que la medida también se registra como un avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos frente a la reparación integral de las víctimas y la construcción de una paz estable en la región.

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