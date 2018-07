"La raíz del problema es otro. Con pocas oportunidades laborales en el campo, y sin vías de acceso para comercializar productos legales, los narcotraficantes ofrecen a los campesinos una salida a la insatisfacción de sus necesidades básicas. A eso súmele que el consumo de cocaína no disminuye, y mientras la demanda sea alta, el mercado ilegal seguirá creciendo. La fumigación con glifosato como política antidroga no responde a ninguna de esas problemáticas. Por eso no ha funcionado", aseguró a Infobae el estadounidense John Myers, conservacionista y experto en ecoturismo que ha realizado investigaciones sobre el costo/beneficio de la estrategia del glifosato.