Colombia

Guardia Costera de Estados Unidos interceptó tres embarcaciones cargadas con cocaína cerca de Cartagena: capturaron a 9 personas

En una de las tres barcas, los ocupantes se lanzaron al agua para evadir a las autoridades, pero al final fueron rescatados y tendrán que comparecer ante la justicia norteamericana

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Las nueve personas fueron rescatadas de las embarcaciones en altamar y fueron puestas a disposición de la justicia estadounidense - crédito @USCG/X

La Guardia Costera de Estados Unidos realizó una de las mayores incautaciones de drogas en su historia reciente, luego de interceptar tres embarcaciones sospechosas cerca de las costas de Colombia, decomisando alrededor de 2.760 kilogramos de cocaína.

El cargamento, valorado en casi USD 45,8 millones, fue incautado a unos 145 kilómetros de Cartagena de Indias durante una operación realizada el 8 de mayo. Dos días después, el Comando Sur de Estados Unidos informó que la tripulación del barco Tahoma arrestó a nueve personas, quienes fueron entregadas a la justicia estadounidense.

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Esta acción forma parte de una estrategia sostenida por las autoridades estadounidenses para frenar el flujo de narcóticos hacia su territorio, y que lidera el presidente Donald Trump (que ha reportado más de una decena de bombardeos a embarcaciones como parte de la ofensiva de su administración).

El tráfico de drogas sigue siendo un motivo de preocupación en la región y fue uno de los temas abordados por el presidente y su homólogo Gustavo Petro durante la reunión bilateral realizada en la Casa Blanca, en Washington, el 3 de febrero de 2026.

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crédito @USCG/X
La Guardia Costera de los EE. UU. compartió el video del operativo el 14 de mayo, seis días después de la ejecución de la acción, el 8 de mayo - crédito @USCG/X

Los detalles del operativo de la Guardia Costera de los EE. UU.

Durante la operación, la tripulación del Tahoma utilizó dos pequeñas lanchas y varios helicópteros de la Guardia Costera para acercarse a las embarcaciones sospechosas.

Una de ellas se negó a detenerse pese a las órdenes emitidas, lo que llevó a la intervención de francotiradores que desactivaron los motores con disparos de precisión desde el aire.

Los tripulantes de esa narcolancha saltaron al agua y fueron rescatados posteriormente por los guardacostas, que les proporcionaron chalecos salvavidas y los pusieron bajo custodia sin que se reportaran heridos.

Las otras dos embarcaciones sí acataron las órdenes y fueron interceptadas sin resistencia.

De acuerdo con el reporte oficial, la cantidad de droga incautada en esta operación representa unas 2,3 millones de dosis potencialmente letales que no llegarán a los consumidores en territorio estadounidense.

crédito @USCG/X
Las tres embarcaciones fueron destruidas - crédito @USCG/X

Uno de los aspectos más relevantes para la Guardia Costera acerca de la operación es la importancia de la interceptación en alta mar, apuntando que “el 80% de las intercepciones de drogas con destino a Estados Unidos se produce en aguas internacionales”.

Este tipo de acciones busca evitar que grandes cargamentos lleguen a tierra firme, donde su distribución y comercialización se vuelven más difíciles de contener.

El comandante Nolan Cuevas, oficial al mando del Tahoma, declaró en el comunicado recogido por Comando Sur de Estados Unidos que “esta interceptación impidió que una cantidad significativa de narcóticos ilegales llegara a las costas estadounidenses”.

Además, el funcionario destacó el trabajo coordinado de las distintas ramas de las fuerzas de seguridad estadounidenses, quienes emplean tanto métodos tradicionales como recursos tecnológicos avanzados para combatir el tráfico de drogas en la región del Caribe y el Pacífico oriental.

Desde el inicio de la operación denominada Lanza del Sur, el ejército estadounidense ha realizado 57 ataques a embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, acciones que han provocado la muerte de al menos 192 personas. destacó el portal El País.

Las acciones dispuestas dentro de la Operación Lanza del Sur, por parte de los EE. UU. han permitido destruir más de una decenas de narcolanchas en aguas del Pacífico - crédito Departamento de Estado / X
Las acciones dispuestas dentro de la Operación Lanza del Sur, por parte de los EE. UU. han permitido destruir más de una decenas de narcolanchas en aguas del Pacífico - crédito Departamento de Estado / X

Estas operaciones, llevadas a cabo sin autorización judicial, han suscitado interrogantes en torno a su legalidad y a la proporcionalidad en el uso de la fuerza, pero esto no ha detenido el despliegue militar estadounidense en la región, se ha incrementado en los últimos meses.

De acuerdo con las cifras oficiales, la Guardia Costera confiscó más de 230 toneladas de cocaína durante 2025, superando con holgura el promedio anual de incautaciones registrado antes.

Este aumento se atribuye, en parte, a la aceleración de las operaciones antinarcóticos bajo el marco de la iniciativa conocida como Operación Pacific Viper.

Al final, y en la publicación de X de la Guardia Costera de los EE. UU., la institución calificó este caso sumado a “operaciones implacables para detener el narcoterrorismo”.

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Guardia Costera de Estados UnidosOperativo cerca a costas colombianasCartagenaCapturas e interceptación de embarcacionesColombia-Noticias

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