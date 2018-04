"A mí me da la impresión que esto llega al crimen organizado internacional: amenazar con bombas en Quito y otras ciudades de Ecuador no puede ser de Guacho, tiene que ser otro grupo que busca dañar las relaciones de Colombia con Ecuador para liberar las rutas del narcotráfico. Colombia ha aprendido, y de manera sangrienta, que no se debe ceder nunca al chantaje", sostuvo Villegas.