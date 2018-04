M.: yo te entiendo, yo te entiendo a ti. Pero entonces por ejemplo, o sea yendo al extremo, cómo está el carnal tuyo que tiene la relación de un lado y tiene la relación por este lado tuyo del otro lado, si? Yo me imagino que no tienen que enredarse las cosas, simplemente se le dice al señor de allá, el del aguacate y le dice mire yo ya tengo aquí este efectivo, tengo para 5000 televisores, tenga los 5000 televisores si? Y usted entrégueme allá en quilla, en Barranquilla me entrega los otros.