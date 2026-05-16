UFC Vegas 117, EN VIVO: dónde y a qué hora ver en México la pelea de Arnold Allen vs Melquizael Costa

(UFC)

La división pluma de UFC tendrá una función clave este fin de semana con el combate entre Arnold Allen y Melquizael Costa como pelea estelar de UFC Vegas 117, evento que se celebrará en el UFC Apex de Las Vegas.

La cartelera reunirá a peleadores que buscan mantenerse dentro de la conversación de las 145 libras, además de prospectos que intentan abrirse paso dentro de la empresa.

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El duelo principal pondrá frente a frente a Allen, quien atraviesa una etapa complicada tras perder tres de sus últimas cuatro peleas, y a Costa, que llega con una racha de seis victorias consecutivas.

Arnold Allen y Melquizael Costa protagonizan la pelea estelar

(REUTERS/John Sibley)

Arnold Allen buscará recuperar terreno dentro de la categoría pluma después de una serie de resultados que lo alejaron de los primeros planos de UFC.

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El británico fue considerado durante varios años como uno de los contendientes más sólidos de la división, pero necesita una victoria para mantenerse cerca del Top 10.

Del otro lado estará Melquizael Costa, quien atraviesa el mejor momento de su carrera profesional.

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El brasileño llega tras imponerse a peleadores como Morgan Charriere y Dan Ige, resultados que impulsaron su ascenso dentro de la empresa.

La función comenzará este sábado con las peleas preliminares programadas para las 6:00 p.m. (ET), mientras que la cartelera principal iniciará alrededor de las 9:00 p.m. (ET).

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La transmisión del evento estará disponible en vivo a través de Paramount+, plataforma que emitirá toda la cartelera.

Cartelera completa de UFC Vegas 117

(REUTERS/Ricardo Moraes)

Además del combate entre Allen y Costa, la función tendrá una pelea coestelar entre DooHo Choi y Daniel Santos, dos peleadores que llegan con rachas positivas dentro de UFC.

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Otro de los enfrentamientos destacados será el debut oficial del mexicano Juan Diaz ante Malcolm Wellmaker. Diaz obtuvo contrato con UFC tras participar en Dana White’s Contender Series.

Cartelera principal

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Arnold Allen vs Melquizael Costa

DooHo Choi vs Daniel Santos

Malcolm Wellmaker vs Juan Diaz

Modestas Bukauskas vs Rodolfo Bellato

Timmy Cuamba vs Bernardo Sopaj

Nikolay Veretennikov vs Khaos Williams

Cartelera preliminar

Tuco Tokkos vs Ivan Erslan

Trey Ogden vs Thomas Gantt

Ketlen Vieira vs Jacqueline Cavalcanti

Cody Brundage vs Andre Petroski

Alice Ardelean vs Polyana Viana

Daniel Barez vs Luis Gurule

Shauna Bannon vs Nicolle Caliari