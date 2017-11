"Cuando estábamos en medio del proceso de negociación y se le atribuían todas esas funciones al Estado, muchos advertimos que iba a haber un problema grande, porque este fue siempre un Estado débil. De un día para el otro no iba a lograr tener presencia de la nada, si no lo había logrado en ningún momento de la historia. Pero adicionalmente se desvaneció el esquema de incentivos políticos. Este gobierno ya no se va a poder reelegir, entonces por un lado ya no tiene interés en hacer bien este trabajo, y por otro no puede construir una coalición fuerte en el Congreso", concluyó Guzmán.