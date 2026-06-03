Gobierno del Edomex confirma 5 casas afectadas por desbordamiento del Río La Coyotera en Huixquilucan

Limpia de casas en Huixquilucan derivado de las inundaciones causadas por lluvias de las últimas horas (Gob. Edomex)

Las intensas lluvias acompañadas de granizo que se registraron la tarde-noche del pasado 1 de junio en el municipio de Huixquilucan, provocaron el desbordamiento del Río La Coyotera, generando afectaciones en la colonia Valle de las Palmas.

Ante esta situación, el gobierno del Estado de México activó un operativo de atención para mitigar los daños y brindar apoyo a las familias afectadas, mediante la intervención de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y el Grupo Tláloc.

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De acuerdo con autoridades estatales, durante la noche del lunes y la madrugada de este martes se llevaron a cabo labores coordinadas entre la CAEM, el Grupo Tláloc y el Organismo Operador de Agua de Huixquilucan para atender la contingencia derivada del incremento en los niveles del cauce.

Las brigadas identificaron un taponamiento provocado por la acumulación de basura en el Río La Coyotera, situación que dificultó el flujo normal del agua y contribuyó a las inundaciones registradas en la zona residencial y que resultó con la muerte de una mujer de aproximadamente 35 años.

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Como parte de las acciones inmediatas, los equipos realizaron trabajos de retiro de residuos sólidos, desazolve y liberación del cauce para restablecer las condiciones de seguridad y evitar mayores afectaciones.

Retiran lodo y agua de viviendas afectadas

Las imágenes muestran una calle en Jesús del Monte, los límites de Huixquilucan y la alcaldía Cuajimalpa por las fuertes lluvias de este 1 de junio, los alrededores se cubrieron por una capa de granizo. Se observan postes de servicios, cables aéreos y varios anuncios en vallas publicitarias a lo largo de la vía. Un automóvil de color blanco está parcialmente cubierto por el granizo (X/ @carrsala)

Además de las labores en el río, personal especializado efectuó tareas de extracción de agua y retiro de lodo al interior de diversas viviendas que resultaron afectadas por el ingreso de escurrimientos.

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Una vez que los niveles de agua descendieron, el Departamento de Agua Limpia de la CAEM intervino para realizar el lavado y la desinfección de cinco casas ubicadas en la calle Hacienda de las Golondrinas, una de las vialidades más impactadas por la emergencia.

Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de limpieza en calles aledañas y en el estacionamiento de la zona, con el objetivo de restablecer las condiciones sanitarias y prevenir riesgos a la salud de los habitantes.

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Despliegan maquinaria y personal especializado

Las imágenes registran una inundación nocturna en el exterior del Hospital Ángeles Interlomas, ubicado en Huixquilucan. Se aprecian varios vehículos, incluyendo un autobús y al menos dos automóviles, parcialmente cubiertos por el agua. La planta baja de la edificación está rodeada de una gran extensión de agua. Varias personas observan la escena desde un nivel superior del hospital. Esta es una cobertura de evento sobre el incidente de anegación.

Para hacer frente a la contingencia, la Comisión del Agua del Estado de México desplegó un importante operativo conformado por personal técnico y equipos especializados.

Entre los recursos utilizados destacaron tres equipos de presión-succión, tres bombas de achique de dos pulgadas, tres camionetas operativas y dos motocicletas para recorridos de supervisión y atención rápida.

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En total, 22 integrantes del Grupo Tláloc participaron en las maniobras de atención, realizando trabajos continuos durante varias horas para reducir los efectos ocasionados por las fuertes precipitaciones.

Llaman a evitar tirar basura en cauces y drenajes

Las imágenes muestran una gran acumulación de residuos de basura, incluyendo botellas plásticas y otros desechos, en un área urbana del municipio de Huixquilucan, derivado de las fuertes lluvias de la noche del 1 de junio. La secuencia documenta un operativo de limpieza de grandes cantidades.

Las autoridades municipales reiteraron la importancia de mantener libres de basura los cauces, barrancas y sistemas de drenaje, ya que la acumulación de residuos puede generar taponamientos que incrementan el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

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Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y reportar cualquier situación de riesgo relacionada con lluvias intensas o escurrimientos extraordinarios.

El gobierno mexiquense informó que continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y mantendrá activos los protocolos de atención para responder de manera oportuna a cualquier eventualidad derivada de las precipitaciones que se presentan en la entidad durante esta temporada.

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