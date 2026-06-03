España

Detienen a un ciudadano australiano de 63 años por quebrantar una orden de alejamiento de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega

Según ha informado el medio ‘Se og hor’, actualmente permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones sobre su comportamiento y el alcance de sus acciones.

Guardar
Google icon
La princesa Ingrid Alexandra de Noruega se dirige a la cena de gala en el Palacio Real con motivo de la visita oficial de la pareja presidencial francesa a Noruega, 2025. (Stian Lysberg Solum/NTB/Pool vía REUTERS).
La princesa Ingrid Alexandra de Noruega se dirige a la cena de gala en el Palacio Real con motivo de la visita oficial de la pareja presidencial francesa a Noruega, 2025. (Stian Lysberg Solum/NTB/Pool vía REUTERS).

La princesa Ingrid Alexandra de Noruega atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. La heredera al trono noruego ha regresado temporalmente a su país desde Australia para acompañar a su madre, la princesa Mette-Marit, cuyo estado de salud es bastante crítico desde las últimas semanas. Sin embargo, la preocupación de la familia real no se ha limitado únicamente a la situación médica de la consorte de Haakon de Noruega. Coincidiendo con el viaje de la joven princesa, las autoridades australianas han detenido a un hombre acusado de incumplir una orden de alejamiento relacionada con ella.

La noticia ha generado una gran impacto en Noruega, donde la seguridad de la nieta de Harald V vuelve a situarse en el centro del debate. Según ha publicado el diario Se og hor, el detenido, un ciudadano de 63 años residente en Australia, había enviado una carta dirigida a la princesa pese a tener expresamente prohibido cualquier tipo de contacto con ella.

PUBLICIDAD

La situación se lleva desarrollando desde hace unos meses, después de que Ingrid Alexandra se mudara a Sídney para cursar estudios universitarios a finales de 2025. La joven se había trasladado al país oceánico con la intención de disfrutar de una experiencia académica alejada de los focos, pero varios episodios recientes han demostrado que la condición de futura reina dificulta cualquier intento de anonimato.

La princesa Ingrid Alexandra y la princesa heredera Mette-Marit, posan para una sesión de fotos navideña en el Palacio del Salón Rojo en Oslo, Noruega, el 19 de diciembre de 2024. (Stian Lysberg Solum/NTB/vía REUTERS).
La princesa Ingrid Alexandra y la princesa heredera Mette-Marit, posan para una sesión de fotos navideña en el Palacio del Salón Rojo en Oslo, Noruega, el 19 de diciembre de 2024. (Stian Lysberg Solum/NTB/vía REUTERS).

De acuerdo con los medios noruegos, el hombre había remitido una tarjeta en la que solicitaba establecer una relación de amistad con la princesa. Las autoridades ya seguían de cerca sus movimientos debido a antecedentes previos que habían motivado medidas restrictivas. Además, tiene prohibido acceder a determinadas instalaciones universitarias durante un periodo de dos años.

PUBLICIDAD

La detención se produjo tras una comparecencia judicial y después de un altercado con un fotógrafo a la salida de los juzgados. Actualmente permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones sobre su comportamiento y el alcance de sus acciones.

Un regreso in extremis

El episodio ha coincidido con el regreso de Ingrid Alexandra a Oslo. Tras un largo viaje desde Australia, la princesa ha aterrizado en Noruega para reunirse con su familia en un momento especialmente complejo. Su padre, el príncipe heredero Haakon, anunció públicamente su preocupación por la evolución de la salud de Mette-Marit.

El rey Harald de Noruega, la reina Sonja, el príncipe heredero Haakon, la princesa heredera Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra llegan a Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado. (Gorm Kallestad/NTB/vía REUTERS).
El rey Harald de Noruega, la reina Sonja, el príncipe heredero Haakon, la princesa heredera Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra llegan a Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado. (Gorm Kallestad/NTB/vía REUTERS).

La esposa del heredero fue diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en 2018, una enfermedad que provoca la cicatrización progresiva del tejido pulmonar y que afecta directamente a la capacidad respiratoria. Aunque durante años logró mantener una actividad institucional relativamente estable, en los últimos meses la situación se ha complicado y han publicado que se encuentra a la espera de un trasplante de pulmón.

Varias apariciones oficiales han tenido que ser canceladas o modificadas debido a los problemas de salud de la princesa heredera. Incluso algunos compromisos internacionales de Haakon han sido reajustados para permanecer más tiempo junto a su familia.

Ante este escenario, Ingrid Alexandra decidió interrumpir temporalmente su estancia en Australia para permanecer cerca de su madre. Desde la Casa Real noruega se ha insistido en que no se trata de un abandono definitivo de sus estudios, sino de una pausa motivada por circunstancias familiares excepcionales.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

No es su primer acosador

La preocupación por la seguridad de la princesa tampoco es nueva. En 2024 ya se produjo otro episodio inquietante cuando un ciudadano estadounidense viajó a Noruega con la intención de acercarse a ella. Durante la investigación se descubrió que transportaba una importante cantidad de equipaje que incluía objetos potencialmente peligrosos y documentación relacionada con miembros de la familia real.

Aquel individuo llegó a manifestar que pretendía casarse con Ingrid Alexandra, lo que llevó a las autoridades a actuar de inmediato. Finalmente fue detenido y expulsado del país. Unos antecedentes que explican el amplio dispositivo de protección que rodea actualmente a la princesa. Y es que su seguridad depende del Servicio de Seguridad de la Policía noruega, que coordina escoltas permanentes, controles de acceso y sistemas de vigilancia destinados a detectar posibles amenazas, entre ellas, las cartas enviadas por el ciudadano australiano.

Temas Relacionados

Ingrid de NoruegaCasa Real NoruegaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

La empresa deberá pagar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

La princesa Leonor recibe la Medalla de Oro de la Asamblea de Murcia vestida con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio

La hija de Felipe VI será reconocida en la mañana de este miércoles 3 de junio con diferentes distinciones tras su paso por la Región de Murcia

La princesa Leonor recibe la Medalla de Oro de la Asamblea de Murcia vestida con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

El Airbus A350-1000ULR permitirá conectar París y Sídney, algo, hasta ahora, imposible de conseguir sin escalas

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

Mercedes Milá destapa su affaire con un concursante de ‘Gran Hermano’ y revela que llegó a cobrar “60.000 euros por programa”

La periodista, inmersa en la promoción de su nuevo espacio en TVE, se ha sincerado sobre su etapa al frente del reality

Mercedes Milá destapa su affaire con un concursante de ‘Gran Hermano’ y revela que llegó a cobrar “60.000 euros por programa”

Los cocineros italianos coinciden: “Según la tradición, la salsa boloñesa debe llevar un poco de leche para hacerla más cremosa”

La Academia Italiana de la Cocina tiene registrada la versión oficial del clásico ‘ragú alla bolognese’, una salsa sabrosa y densa perfecta para pastas y lasañas

Los cocineros italianos coinciden: “Según la tradición, la salsa boloñesa debe llevar un poco de leche para hacerla más cremosa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar su furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa

PP y Vox cierran su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León

Inicia el ‘Despliegue Atlántico 26’, el mayor ejercicio naval del año con cinco buques, 2.500 efectivos, 75 vehículos y 10 aeronaves

ECONOMÍA

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Inditex se anota otro récord en beneficios para un primer trimestre con 1.375 millones y una mejora del 5,8% en las ventas

Qué hay detrás del récord de empleo de mayo y de los 22,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social: España se prepara para el verano (pero no solo)

DEPORTES

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante