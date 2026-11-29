José Félix Lafaurie advirtió sobre el riesgo de repetir episodios de violencia como los de los años cincuenta y cuestionó la polarización política en Colombia. (Colprensa - Álvaro Tavera)

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José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), advirtió sobre el riesgo de que Colombia repita la violencia de los años cincuenta y pidió a los sectores políticos evitar que las diferencias ideológicas profundicen la división del país. En entrevista con Patricia Lara Salive, publicada por la revista Cambio, el dirigente gremial habló de la situación política, su relación con el senador Iván Cepeda y su participación en las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La entrevista se conoció en medio del enfrentamiento entre Lafaurie y el presidente Abelardo de la Espriella, después de que se difundiera una fotografía de ambos junto a Cepeda durante el Congreso Ganadero realizado en Valledupar. El mandatario cuestionó el encuentro y anunció que su Gobierno definiría la política pública del sector sin la participación del presidente de Fedegán.

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Lafaurie pidió no repetir la violencia de los años cincuenta

Al referirse al ambiente político del país, Lafaurie manifestó su preocupación por la falta de diálogo entre sectores de diferentes corrientes ideológicas. Para explicar su percepción, recordó una conversación con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, durante una reunión con representantes gremiales.

Según contó, el funcionario le manifestó que percibía un ambiente tenso en el Congreso y dificultades para establecer relaciones entre integrantes del Pacto Histórico y sectores de derecha.

Frente a ese panorama, el presidente de Fedegán hizo un llamado a evitar que las diferencias políticas deriven en nuevos episodios de violencia.

“No repitamos la historia, ni la del paramilitarismo ni mucho menos la de los años 50”, expresó.

Lafaurie atribuyó parte de la fractura política a las dinámicas de los últimos gobiernos. En su opinión, la división comenzó durante la administración de Juan Manuel Santos y se radicalizó con Gustavo Petro.

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También cuestionó la falta de liderazgo de quienes tienen responsabilidades en la dirigencia nacional y recordó una frase que, según relató, le dijo Álvaro Gómez Hurtado: la principal obligación de la clase dirigente es dirigir.

3. Abelardo de la Espriella cuestionó a José Félix Lafaurie por la fotografía con Iván Cepeda en el Congreso Ganadero de Valledupar y anunció que su Gobierno definiría la política del sector sin la mediación del presidente de Fedegán. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Por qué José Félix Lafaurie defendió su relación con Iván Cepeda

Uno de los asuntos centrales de la conversación fue su relación con Iván Cepeda, con quien compartió espacios de discusión durante las negociaciones con el ELN.

Lafaurie explicó que sus diferencias ideológicas con el senador no impidieron que construyeran una relación basada en el intercambio de propuestas. Incluso, aseguró que en varias ocasiones le planteó alternativas frente a asuntos que consideraba inconvenientes para las conversaciones.

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Según su relato, cuando Cepeda coincidía con alguno de sus planteamientos, era el congresista quien terminaba presentándolo en los espacios de negociación.

El dirigente gremial defendió esa dinámica como una muestra de que es posible discutir con personas que tienen posiciones políticas distintas.

“A mí Cepeda nunca me ha insultado en lo personal. Sus ideas no son las mías, pero ¿podemos discutirlas, no?”, afirmó.

También contó que ambos conversaron sobre la posibilidad de construir un acuerdo nacional y que llegó a elaborar un documento con propuestas para el ELN. Sin embargo, aseguró que ese planteamiento nunca fue discutido.

El enfrentamiento con Abelardo de la Espriella por la fotografía con Cepeda

La presencia de Iván Cepeda en el Congreso Ganadero de Valledupar generó cuestionamientos del presidente Abelardo de la Espriella, quien acusó a Lafaurie de establecer una alianza con el senador.

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En su pronunciamiento, el mandatario sostuvo que el Gobierno trabajaría directamente con los productores y que la política pública del campo se definiría sin la mediación del presidente de Fedegán.

Lafaurie respondió que la invitación al encuentro se había extendido a todos los congresistas y que su responsabilidad como presidente del gremio era recibirlos sin distinción de sus posiciones políticas.

Además, recordó que Cepeda había asistido a otros congresos ganaderos durante los años en que él participó en la delegación gubernamental para los diálogos con el ELN.

En la entrevista, Lafaurie también se refirió a su relación con De la Espriella. Aseguró que votó por él en ambas vueltas presidenciales y que sostuvo una conversación con el mandatario antes de su posesión.

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Según contó, en ese encuentro el presidente le manifestó que no quería que María Fernanda Cabal llegara al Gobierno para hacer política, pero que estaba dispuesto a trabajar con Fedegán.

Ministro de Agricultura, protagoniza una disputa con José Félix Lafaurie, quien lo señaló de haber buscado quedarse al frente del Fondo Nacional del Ganado cuando este dejó de ser administrado por Fedegán. @ABDELAESPRIELLA/X)

Lafaurie contó los antecedentes de su pelea con el ministro Indalecio Dangond

Las diferencias entre el presidente de Fedegán y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, también fueron abordadas en la entrevista.

Lafaurie aseguró que el conflicto se remonta a la época en que el Gobierno de Juan Manuel Santos retiró a Fedegán la administración del Fondo Nacional del Ganado.

Según su versión, Dangond, quien entonces había sido asesor del Ministerio de Agricultura, visitó a integrantes de la junta directiva del gremio para plantearles que el fondo sería devuelto si lo apartaban de la presidencia de la federación y lo reemplazaban por él. La propuesta, afirmó, no tuvo respaldo.

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El enfrentamiento volvió a hacerse público a comienzos de noviembre, cuando Lafaurie denunció que el ministro lo había sacado tres veces de una reunión en la que se anunció una auditoría al Fondo Nacional del Ganado.

Posteriormente, el Ministerio obtuvo un fallo de tutela que ordenó a Fedegán completar la información sobre la administración de esos recursos. La federación respondió que ya había entregado la documentación.

Al ser consultado sobre el tiempo que podría permanecer Dangond en el Ministerio, Lafaurie respondió que esa decisión correspondía al funcionario y al presidente. Sin embargo, cuestionó su manera de relacionarse con los representantes gremiales.

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“Los ministros se defienden con hechos, con realizaciones, y no con camorras”, afirmó.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, protagoniza una disputa con José Félix Lafaurie, quien lo señaló de haber buscado quedarse al frente del Fondo Nacional del Ganado cuando este dejó de ser administrado por Fedegán. - crédito @MinAgricultura/X

La preocupación de Lafaurie por los secuestros y la seguridad en el campo

Sobre la situación de orden público, el dirigente gremial sostuvo que Colombia todavía tiene dificultades para garantizar el control territorial y señaló el crecimiento de las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

En su explicación, comparó las cifras de cultivos de coca que mencionó durante la entrevista: 152.000 hectáreas en 2002, cerca de 40.000 en 2011 y posteriormente 300.000 hectáreas.

Lafaurie relacionó ese crecimiento con una mayor capacidad de financiación de las organizaciones criminales, a las que atribuyó actividades de extorsión y secuestro.

Ante ese panorama, pidió a los productores tomar precauciones y explicó que creó brigadas de seguridad para apoyar las alertas tempranas dirigidas a la Policía y a la Fuerza Pública.

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Además, anunció que durante el Congreso Ganadero revisarían con la Policía la implementación de un botón de alarma para que los ganaderos puedan reportar situaciones de secuestro y solicitar atención de las autoridades.

María Fernanda Cabal se opuso a la participación de su esposo, José Félix Lafaurie, en las negociaciones con el ELN. El dirigente gremial contó que esa decisión generó diferencias familiares que, según dijo, lograron superar. (REUTERS/Luis Cortes)

Las diferencias con María Fernanda Cabal por los diálogos con el ELN

Lafaurie también habló de las dificultades que enfrentó en su matrimonio con la senadora María Fernanda Cabal por su participación en las negociaciones con el ELN.

Según explicó, su esposa nunca estuvo de acuerdo con esos acercamientos y consideraba que su participación afectaba su postura pública.

Al preguntarle cómo manejaron las diferencias dentro de su hogar, respondió que fue una situación difícil, especialmente porque llevaban cuatro décadas de matrimonio.

“Es que lo del ELN salió mal. Seguimos casados. Nunca lo aceptó”, relató.

El dirigente también mencionó que uno de sus hijos tomó posición frente a la discusión, lo que generó dificultades familiares. No obstante, aseguró que lograron superar esos desacuerdos.

Sobre el fracaso de las negociaciones, Lafaurie señaló que el proceso terminó después del atentado contra una guarnición militar en Arauca y del paro decretado posteriormente en el Chocó.

Finalmente, sostuvo que las conversaciones no alcanzaron a abordar los asuntos fundamentales y que uno de los pocos temas de fondo que llegaron a discutir fue el secuestro.