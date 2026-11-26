El oropel y las cintas representan un riesgo de obstrucción y cortes internos si el gato los traga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Decorar el árbol sin adaptar los adornos a la presencia de un gato puede derivar en accidentes durante diciembre. El mayor riesgo aparece cuando se priorizan el brillo, los objetos colgantes y la estética sin considerar que el felino intentará trepar, jugar o morder parte de la decoración.

Un árbol navideño puede convertirse en una estructura atractiva para un gato por varias razones: ofrece altura, incorpora objetos que se mueven y suma luces que cambian de intensidad. Para el animal, no es solo un adorno estacional, sino un elemento nuevo dentro de su territorio.

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El error no consiste necesariamente en instalar un árbol en una casa con gatos. El problema es decorarlo como si el animal no tuviera acceso a él, con oropel, cintas, esferas frágiles, cables expuestos, plantas irritantes o una base inestable.

El oropel puede causar lesiones internas y obstrucciones digestivas

El oropel y el espumillón son parte de muchas decoraciones navideñas, aunque representan un riesgo elevado cuando hay gatos en casa. Sus reflejos y su movimiento pueden despertar el impulso de caza del animal.

Al jugar con esos materiales, el gato puede morderlos y tragarlos. Las cintas, los hilos, las guirnaldas finas y los lazos de regalo presentan un peligro similar si quedan a su alcance.

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Estos elementos pueden actuar como cuerpos extraños lineales dentro del aparato digestivo. Si una parte queda atrapada en la boca mientras el resto avanza hacia el intestino, el material puede tensarse y causar cortes, bloqueos o perforaciones.

La ingestión de oropel puede provocar vómitos, falta de apetito, dolor abdominal, deshidratación y alteraciones en las deposiciones. En cuadros graves, el animal puede requerir una intervención de urgencia para retirar el objeto.

Si un hilo o una cinta asoma por la boca o por el ano del gato, no se debe tirar de ese extremo. La maniobra puede empeorar una lesión interna, sobre todo si el objeto quedó enganchado en algún tramo del sistema digestivo.

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La prevención más segura es no usar oropel, espumillón ni cintas decorativas en el árbol. También conviene guardar los envoltorios de regalos, lanas y cordones después de usarlos.

La savia de la flor de Nochebuena y los frutos del muérdago provocan irritación estomacal e intoxicaciones en los gatos. (Freepik)

Las esferas de vidrio pueden terminar en cortes y heridas

Las bolas de vidrio y otros adornos quebradizos suelen colocarse en las ramas inferiores porque se ven mejor a la altura de los ojos. Esa ubicación, sin embargo, coincide con la zona más fácil de alcanzar para un gato.

Un golpe con la pata, un mordisco o un intento de trepar puede hacer que esas piezas caigan al suelo. Cuando se rompen, dejan fragmentos capaces de causar cortes en las almohadillas, la boca y otras partes del cuerpo.

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El peligro aumenta si el gato intenta jugar con los restos brillantes o los ingiere. Los fragmentos pueden ocasionar heridas en la lengua, las encías y el aparato digestivo.

Una alternativa consiste en elegir adornos de tela, madera, papel o plástico resistente. Estos materiales reducen el riesgo de roturas y evitan que una caída llene el suelo de piezas cortantes.

También es recomendable dejar libres las ramas más bajas o decorarlas con objetos grandes y poco llamativos. Los adornos más livianos y seguros pueden colocarse en la parte media y superior, siempre bien sujetos.

Un árbol sin anclaje puede caer sobre el gato

La estructura del árbol debe ser estable antes de agregar luces y adornos. Los gatos tienen facilidad para saltar, impulsarse sobre las ramas y usar el tronco como un punto de escalada.

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Un árbol con una base liviana puede inclinarse o caer cuando el animal intenta alcanzar la copa. La caída puede causar golpes, atrapamientos entre las ramas y lesiones si la estructura impacta contra muebles u otros objetos.

La base debe ser amplia y pesada. También ayuda situar el árbol cerca de una pared y asegurarlo con un sistema de sujeción discreto que limite sus movimientos si el gato salta sobre él.

La ubicación dentro de la vivienda importa tanto como el soporte. Conviene evitar las zonas cercanas a estanterías, respaldos de sillones, mesas o repisas desde las que el animal pueda lanzarse hacia las ramas superiores.

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Un espacio despejado reduce los riesgos si el árbol se mueve o se cae. También permite retirar con más facilidad agujas, adornos o materiales que terminen en el suelo.

Algunas familias optan por instalar una barrera física alrededor del árbol o cerrar la habitación cuando no hay supervisión. Esa decisión puede ser útil si el gato insiste en trepar, morder decoraciones o derribar objetos.

Los adornos de tela, madera o plástico sustituyen a las esferas de vidrio para evitar heridas por cortes en las patas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cables de luces deben quedar fuera de su alcance

Las luces navideñas son uno de los mayores atractivos visuales para los gatos. Los destellos, los reflejos y los cables pueden despertar su curiosidad y llevarlos a morder o tirar de los extremos que quedan expuestos.

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Un cable conectado puede provocar quemaduras en los labios, la lengua y las encías. Si el aislamiento está dañado, también puede ocasionar una descarga eléctrica y generar un riesgo de incendio dentro de la vivienda.

Los cables deben quedar sujetos hacia el interior del árbol, sin tramos colgantes sobre el suelo. Las cubiertas protectoras pueden ayudar a reducir el acceso a las zonas conectadas a la corriente.

Las luces deben desconectarse cuando no haya una persona presente. Esta medida limita el peligro si el gato logra manipular una guirnalda o muerde un cable mientras está solo.

Las velas encendidas tampoco son una opción segura cerca de un árbol o en mesas accesibles para un gato. El animal puede rozar la llama, quemarse el pelaje o derribar el recipiente.

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Las velas eléctricas permiten conservar parte del efecto decorativo sin fuego abierto. En hogares con animales inquietos, esa alternativa reduce una fuente evitable de accidentes.

Las plantas típicas de diciembre también requieren precaución

El árbol no es el único elemento navideño que merece atención. Algunas plantas utilizadas en diciembre pueden causar molestias o intoxicaciones si el gato las lame, mastica o ingiere.

La flor de Nochebuena contiene una savia blanca que puede irritar la boca y el estómago. El contacto o la ingestión pueden causar babeo, vómitos y diarrea.

El muérdago y el acebo también pueden generar problemas digestivos, pérdida de apetito y decaimiento. En algunos casos, la exposición a estas plantas puede asociarse con síntomas de mayor gravedad.

La mejor medida es mantenerlas fuera del alcance del gato o elegir adornos que no incorporen vegetación potencialmente dañina. Las coronas y los centros de mesa requieren la misma revisión.

Los árboles naturales presentan otros peligros. Las agujas caídas pueden ser mordidas o tragadas, y el agua del soporte puede contener bacterias o productos que resulten irritantes.

Si se usa un árbol natural, el recipiente de agua debe quedar cubierto y las agujas deben recogerse con frecuencia. Un árbol artificial puede evitar parte de esos riesgos, siempre que no tenga recubrimientos químicos ni nieve decorativa accesible.

Guía de medidas de seguridad para adaptar el árbol de Navidad ante la presencia de gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención empieza al observar el árbol como lo haría un gato

Una forma útil de revisar la decoración es mirar el árbol desde la altura y la conducta del animal. Todo lo que cuelga, se mueve, brilla o puede morderse merece una evaluación antes de quedar instalado.

Los gatos no se acercan al árbol para “portarse mal”. Su comportamiento responde a la curiosidad, al impulso de juego, a la necesidad de altura y a la exploración de un objeto nuevo dentro de su espacio.

Instalar el árbol sin adornos durante los primeros días puede ayudar a observar la reacción del animal. Si el gato intenta treparlo, rascarlo o morder las ramas, será más fácil ajustar la decoración antes de sumar objetos peligrosos.

Los rascadores, los juguetes seguros y los espacios elevados pueden ofrecer alternativas para canalizar parte de su interés. Aun así, el objetivo no debe ser confiar en que el gato ignorará el árbol.

La medida más efectiva es eliminar los elementos que podrían causarle daño. Un árbol firme, sin oropel, con adornos resistentes y cables protegidos conserva la tradición navideña sin convertir la casa en un escenario de riesgo.