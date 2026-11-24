La Luna llena del Castor alcanza su fase máxima el 24 de noviembre, cerca del perigeo y con un brillo mayor que el promedio, un efecto orbital visible (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cielo de noviembre ofrecerá este martes uno de los encuentros lunares más visibles de la segunda mitad del año. La Luna llena del Castor coincidirá con una superluna el 24 de noviembre de 2026, una combinación entre calendario, tradición y mecánica celeste que permite observar al satélite natural con una apariencia algo más amplia que la habitual.

La fecha corresponde a la penúltima luna llena del año. El fenómeno alcanzará su fase plena cuando la Tierra quede situada entre el Sol y la Luna. Desde la superficie terrestre, el hemisferio lunar orientado hacia el planeta recibirá luz solar de frente y mostrará el disco completo. Esa geometría explica cada luna llena, sin importar el nombre popular que la acompañe.

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La particularidad de esta oportunidad depende de la órbita de la Luna. Su recorrido alrededor de la Tierra no forma un círculo perfecto, sino una elipse. Por eso, existen momentos de mayor distancia y otros de mayor proximidad. La fase llena de noviembre ocurrirá cerca del tramo de menor separación, conocido como perigeo, y allí surge la referencia a la superluna.

Una infografía detalla la mecánica orbital, la visibilidad y las raíces tradicionales de la superluna del Castor prevista para el 24 de noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La observación no requiere instrumentos como telescopios o binoculares. Basta un lugar con horizonte despejado y poca iluminación artificial para seguir la salida lunar y su desplazamiento nocturno. Unos binoculares pueden revelar con más detalle mares, cráteres y contrastes de la superficie, aunque el brillo de la fase llena reduce las sombras que definen el relieve. Una cámara o un teléfono móvil registran la escena con mayor facilidad si se apoyan sobre una superficie estable.

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La NASA señala que “superluna” no es una categoría astronómica oficial, sino una expresión extendida para las lunas llenas que coinciden con la porción más cercana de su recorrido orbital. Pese a esa precisión, la palabra permite identificar un efecto accesible para cualquier observador: un disco levemente mayor y más luminoso que el promedio.

En este caso, la Luna alcanzará su plenitud dentro del 90% de su perigeo. La proximidad puede hacer que luzca hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la luna llena más distante del año, conocida de forma coloquial como “microluna”. Las cifras describen una comparación extrema, por lo que la diferencia frente a otras lunas llenas suele resultar discreta a simple vista.

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La mejor estrategia para advertir el cambio consiste en mirar el astro poco después de su salida. En ese momento, la presencia de edificios, árboles, montañas u otros elementos cercanos ofrece referencias visuales que ayudan a percibir su tamaño. Cuando la Luna asciende y queda aislada en un cielo amplio, esa comparación desaparece y el disco parece más pequeño, aunque su diámetro angular no cambie.

El color naranja y el tamaño cerca del horizonte

Cerca del horizonte la Luna puede verse naranja o amarilla, la atmósfera dispersa la luz azul y deja pasar más tonos rojos, al salir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el ascenso inicial, la superluna puede mostrar tonos anaranjados o amarillentos. Ese color no procede de una modificación de la superficie lunar. La luz solar que refleja el satélite atraviesa una capa más extensa de atmósfera cuando se observa cerca del horizonte. En ese trayecto, las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad y predominan los componentes rojos y naranjas.

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El proceso recibe el nombre de dispersión de Rayleigh y también explica los colores rojizos del amanecer y del atardecer. A medida que la Luna gana altura, la luz atraviesa menos aire y el tono suele acercarse al blanco o grisáceo característico. Las condiciones locales pueden alterar la intensidad del efecto: partículas en suspensión, humedad, humo o nubosidad cambian la transparencia del cielo y la tonalidad percibida.

El nombre, una tradición estacional del hemisferio norte

La denominación Luna del Castor, o Beaver Moon en inglés, procede de tradiciones estacionales de pueblos indígenas de América del Norte. Los almanaques posteriores difundieron esos nombres mensuales, asociados con cambios ambientales, ciclos de cosecha, temperaturas y conductas de animales. En noviembre, la referencia remite al período en que los castores refuerzan sus refugios y acumulan alimento antes del invierno boreal.

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Según la NASA, una superluna puede lucir hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la luna llena más pequeña del año - crédito VisualesIA Infobae

También existe otra explicación histórica vinculada a la actividad comercial. Durante esta época se instalaban trampas para castores, debido al valor que tenía su piel en el comercio de invierno. Ambas interpretaciones circulan en los calendarios populares y reflejan vínculos entre el ciclo lunar, las tareas humanas y la observación del entorno. No sustituyen, sin embargo, las definiciones científicas de las fases lunares.

El Real Observatorio de Greenwich advierte que estos nombres deben entenderse como referencias culturales y no como clasificaciones astronómicas. La Luna llena de noviembre responde a la misma relación geométrica entre Sol, Tierra y Luna que cualquier otra fase plena. Su etiqueta cambia según la región, las comunidades y las fuentes que transmitieron cada tradición.

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Por eso, noviembre también recibe en algunos registros el nombre de Luna de Escarcha. Esa variedad muestra que no existe una única nomenclatura universal para las lunas llenas mensuales. La astronomía describe con precisión el instante de la fase, la posición orbital y la iluminación; las tradiciones aportan un marco cultural que conecta el cielo con las estaciones y los ritmos de cada territorio.

Después de esta cita, el ciclo lunar avanzará hacia el cuarto menguante, previsto para el 1 de diciembre a las 03:08; la Luna nueva del 8 de diciembre a las 21:52; y el cuarto creciente del 17 de diciembre a las 02:42. Cada etapa modifica la fracción iluminada visible desde la Tierra y prepara el regreso de la fase plena.

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La última luna llena de 2026 se producirá en Argentina el 23 de diciembre a las 22:28. El instante global llegará el 24 de diciembre a las 01:28 UTC. Esa luna también figurará como superluna en el calendario de la NASA, de modo que el cierre del año incluirá una segunda oportunidad para comparar el disco lunar con el horizonte y seguir los cambios de su órbita.