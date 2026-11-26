El Brujo todavía lamenta la caída ante La Máquina en el Clausura 2026, su tercera definición por un trofeo perdida, y la afición no le perdóno colocar al equipo como campeón de nueva cuenta. 8Fotos: REUTERS)

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La Liguilla del Apertura 2026 ya está en marcha y una frase de Uriel Antuna generó cuestionamientos por su presente auriazul y su pasado en Cruz Azul. Lejos de la cancha y con Pumas fuera de la fase final, el “Brujo” eligió a La Máquina como el equipo que ve más fuerte entre los aspirantes al título.

La respuesta cae en un entorno sensible: los universitarios quedaron fuera de la fase final y todavía cargan con la derrota en el Olímpico Universitario en la final del Clausura 2026.

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El Brujo acumula tres derrotas consecutivas en finales de la Liga MX ante América, Toluca y Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez

Hoy, meses después, el atacante señaló al cuadro cementero como favorito durante la inauguración de AG, su academia de futbol, en un diálogo con la creadora de contenido Irma Valencia.

Cruz Azul aparece como el favorito de Antuna para el Apertura 2026

En la charla, al desconocer los cruces de la Liguilla, Antuna no puso a La Máquina como campeón desde el inicio: primero habló de Pachuca y de su posibilidad de alterar el camino, aún con Chivas como rival de peso.

El extremo consideró que los Tuzos podían convertirse en la sorpresa del torneo, aunque evitó dar un pronóstico definitivo en ese momento: “Siempre hay un equipo que te sorprende. Entonces yo creo que Pachuca puede ser un muy buen candidato”,

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Después de conocer las demás series, el jugador del Club Universidad Nacional incluyó a los cementeros entre los aspirantes: “De esa llave, yo creo que Cruz Azul puede ser también un buen candidato”.

El jugador de Pumas presentó su academia de futbol AG en una charla con la creadora de contenido Irma Valencia. (Crédito especial: TitTok/ @irmavalenciia)

La conversación derivó en una posible final entre Pachuca y La Máquina. El “Brujo” recordó que ese tipo de partidos no admiten certeza: “A ver, en una final ya es muy complicado”, señaló antes de reconocer que su experiencia le había dejado una mirada distinta.

La pregunta final fue directa: cuál de los dos equipos veía más fuerte. Antuna respondió sin extenderse: “Al Cruz Azul”. La respuesta abrió la puerta a las críticas por el contexto: Pumas quedó fuera de la pelea y su exjugador volvió a inclinarse por un club que ya defendió y que meses atrás le arrebató una final.

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El escenario que planteó Antuna no puede darse en la final

El respaldo a su exequipo no fue el único tema que provocó reacciones. Antuna proyectó una definición entre Pachuca y Cruz Azul, aunque el acomodo de las llaves impide que ese partido se juegue por el título.

Ambos conjuntos podrían encontrarse únicamente en semifinales si superan sus respectivas eliminatorias. Por ese motivo, varios usuarios remarcaron el error en el pronóstico.

Un comentario compartido tras la entrevista ironizó: “ Lo cagado es que es imposible que se dé esa final ”. Otro usuario sugirió, con burla, que Antuna incluso podía anticipar un Cruz Azul-León .

También hubo mensajes que cuestionaron el presente del atacante, aunque algunos seguidores celestes recordaron con simpatía su paso por La Máquina.

Los aficionados en redes sociales realizaron burlas por el error de Antuna sobre la inviable final del torneo. (Captura de pantalla)

Las reacciones no fueron uniformes. La crítica más repetida apuntó a la final imposible, mientras el vínculo de Antuna con Cruz Azul añadió tensión entre seguidores universitarios.