Un estudio determinó que los delfines con lazos sociales estables y constantes alcanzan una mayor longevidad (AP)

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La duración de la vida de un delfín puede depender, en parte, de la calidad y estabilidad de sus relaciones con otros individuos. Un nuevo estudio determinó que los delfines con grupos sociales fuertes y constantes tienden a vivir más tiempo que aquellos con vínculos menos sostenidos.

La investigación, publicada en PLOS Biology y difundida por The Guardian, analizó casi 40 años de registros sobre los delfines nariz de botella del Indo-Pacífico de Shark Bay, en Australia Occidental.

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El trabajo reunió decenas de miles de observaciones de animales identificados de forma individual, tanto cuando estaban solos como al integrarse en agrupaciones.

La investigación analizó casi cuatro décadas de registros sobre delfines nariz de botella en Shark Bay, Australia Occidental (AP)

Los resultados mostraron que la vida social de estos mamíferos marinos, capaces de superar los 50 años, cambia de acuerdo con la edad, el sexo y las relaciones que establecen dentro de su comunidad. El tamaño de los grupos suele crecer durante la juventud y al comienzo de la adultez, aunque disminuye en las etapas finales de la vida.

Casi cuatro décadas de seguimiento en Shark Bay

El seguimiento permitió reconocer a cada delfín por características físicas, entre ellas su coloración, las marcas en el cuerpo y las muescas de la aleta dorsal. Esa base de datos permitió observar los cambios en sus comportamientos sociales a lo largo del tiempo.

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Según el estudio, los animales que conservaron asociaciones más estables también registraron mayor longevidad. El vínculo no se limitó a compartir un espacio: los investigadores evaluaron la frecuencia y la consistencia con que los ejemplares coincidieron en determinados grupos.

La autora principal, Kelley Meehan, de la Universidad de Queensland, explicó a The Guardian que los registros mostraron variaciones en la composición de las agrupaciones. “Se vuelven más selectivos con los grupos a los que se unen y con el tamaño de los grupos en los que participan”, afirmó.

Los delfines machos integran grupos más amplios para forjar alianzas clave en su estrategia reproductiva (Imagen ilustrativa Infobae)

La investigadora señaló que la convivencia ofrece ventajas para estos cetáceos. La interacción facilita el establecimiento de lazos, el intercambio de información y la búsqueda de parejas. A la vez, formar parte de conjuntos numerosos puede implicar riesgos vinculados a enfermedades o al estrés.

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Los machos participan en grupos más grandes

El análisis detectó diferencias entre hembras y machos. Los machos suelen integrarse en grupos de mayor tamaño durante todas las etapas de su vida, una conducta ligada a su estrategia reproductiva.

Meehan indicó que los vínculos entre los machos resultan centrales para formar alianzas. “La sociabilidad es la base de su estrategia reproductiva, ya que se necesita un grupo de machos para aparearse con una sola hembra disponible”, detalló la especialista.

“Por lo tanto, esos vínculos que los machos establecen en sus alianzas son extremadamente importantes para su éxito reproductivo general”, agregó. Para Meehan, ser sociable es muy importante en el caso de los ejemplares machos.

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Las hembras priorizan la compañía de parientes y de individuos con hábitos de alimentación similares. (REUTERS)

Las hembras presentaron una dinámica distinta. Pasaron más tiempo con parientes y con otros delfines que compartían formas semejantes de buscar alimento o utilizaban hábitats parecidos.

Sus grupos resultaron menos previsibles, ya que podían alimentarse solas o en conjuntos reducidos y, en otros momentos, integrarse en manadas más amplias.

La pérdida de compañeros puede modificar la vida social

Los investigadores plantearon que la tendencia de los delfines mayores a preferir agrupaciones pequeñas puede estar relacionada con la ausencia de animales con los que mantenían relaciones estrechas. En Shark Bay, los vínculos entre individuos pueden sostenerse durante períodos prolongados.

Los cetáceos de edad avanzada eligen agrupaciones reducidas ante la pérdida de sus compañeros habituales (Freepik)

La coautora Celine Frere, ecóloga evolutiva de la Universidad de Queensland, destacó que el seguimiento prolongado permitió observar cómo cambiaban las preferencias sociales de cada delfín a lo largo de su vida, según su edad, sexo y las condiciones de cada período.

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“El hecho de poder seguir a los individuos a lo largo de su vida, en momentos muy diferentes —durante el día, las estaciones o los años, y teniendo en cuenta sus diferencias de edad y sexo— realmente empieza a mostrarnos cómo difieren entre sí”, sostuvo.

El investigador de cetáceos Mike Bossley, quien no participó en el estudio y siguió durante años a delfines del santuario de Adelaida, consideró que los hallazgos muestran la complejidad de la vida social de la especie. “Cada individuo tiene su propia forma de socializar, y nuestro patrón de socialización cambia con el tiempo”, afirmó a The Guardian.

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