Los perros del Refugio Franciscano son trasladados del Ajusco al Centro Xólotl de la CDMX (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

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Decenas de perros rescatados del Refugio Franciscano comenzaron a ser trasladados este jueves 26 de noviembre desde el predio del Ajusco al Centro Xólotl, inaugurado por el Gobierno de la Ciudad de México, mientras la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama pidió que la reubicación asegure atención veterinaria, recuperación y seguimiento individualizado.

Los animales permanecían bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX). Para realizar el traslado, fueron colocados en transportadoras y subidos a un camión de gran capacidad con destino al nuevo centro.

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La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama respaldó la decisión de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema). La organización señaló que los perros requieren condiciones adecuadas de alojamiento y atención especializada después de haber sido rescatados en una investigación por presunto maltrato y crueldad animal.

La fundación indicó que los animales siguen vinculados a la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia. El cambio de sede no modifica el origen de su resguardo ni las diligencias relacionadas con el caso.

El traslado de los perros rescatados busca garantizar mejores condiciones de cuidado y resguardo.

El Centro Xólotl recibirá a los animales que permanecían en el Ajusco

El traslado concentra la atención en el destino de los perros que seguían en el predio del Ajusco. La fundación había otorgado ese inmueble en comodato a la Sedema y colaboró durante el resguardo con alimento y personal especializado.

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La organización planteó que la reubicación debe dar lugar a una atención individual para cada animal. También pidió que las nuevas condiciones permitan su recuperación y, cuando sea viable, su incorporación a procesos de adopción responsables.

Fernando García Juárez, abogado de la fundación, señaló que los perros requieren atención especializada y la posibilidad de encontrar un hogar definitivo. “La prioridad debe ser siempre el bienestar de los animales, su recuperación y su incorporación a familias responsables mediante la adopción, no su devolución a condiciones que puedan poner nuevamente en riesgo su integridad”, expresó.

CIUDAD DE MÉXICO, 07ENERO2026.- Aspectos del desalojo del Refugio Franciscano, esto luego de diversas denuncias por supuesto maltrato animal. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La fundación sostuvo que el traslado puede ofrecer mejores condiciones de cuidado a los animales. “La Fundación considera que esta reubicación debe traducirse en mejores condiciones de cuidado, seguimiento individualizado y garantías efectivas para la recuperación de los seres sintientes que tanto han sufrido”, apuntó.

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El nuevo destino de los perros es el Centro Xólotl, abierto recientemente por el gobierno capitalino. La Sedema realiza la movilización de los animales que estaban bajo custodia de la Fiscalía capitalina.

La fundación pide mantener abiertas las investigaciones por maltrato

García Juárez aclaró que la reubicación no extingue ni sustituye las investigaciones ministeriales sobre los hechos de maltrato y crueldad animal atribuidos al Refugio Franciscano.

El abogado mencionó que esas diligencias quedaron contempladas en el Acuerdo Reparatorio firmado por el refugio. La fundación pidió que las autoridades continúen con las acciones necesarias para determinar responsabilidades.

“Las autoridades deben continuar con las diligencias correspondientes, deslindar responsabilidades y garantizar que los hechos documentados y comprobados no queden impunes”, sostuvo García Juárez.

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La organización afirmó que los perros fueron víctimas de maltrato y crueldad animal, hechos que derivaron en la apertura de la carpeta de investigación. Su postura es que el traslado debe atender las necesidades de los animales sin interrumpir el procedimiento ministerial.

Se trata del cewntro animal más grande de México y el segundo en América Latina

Una inspección judicial revisó el predio de Cuajimalpa el 13 de noviembre

El 13 de noviembre, una autoridad judicial inspeccionó el inmueble de Cuajimalpa donde permanecían 156 perros. La diligencia tuvo el objetivo de revisar las condiciones de los animales y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Refugio Franciscano ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

García Juárez acusó que los responsables del refugio realizaron trabajos de limpieza un día antes de la inspección para ocultar las condiciones del lugar y evitar que quedaran evidencias de presuntas irregularidades.

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“Los perros fueron bañados, se les puso comida y agua, y las instalaciones y jaulas fueron lavadas previo a la diligencia”, afirmó.

La inspección se realizó antes del inicio del traslado desde el Ajusco al Centro Xólotl. La fundación mantiene su petición de que el resguardo, la atención especializada y las investigaciones avancen de manera paralela.