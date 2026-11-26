Infobae Colombia habló con dos de los uniformados reconocidos por participar en el rescate de ocho personas secuestradas por el ELN en Catatumbo. (Infobae Colombia)

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El capitán Mario Hugo Vallejo Vargas y el dragoneante Eduard José Cortés Ramírez, integrantes del Gaula Militar, contaron a Infobae Colombia los detalles del operativo que permitió recuperar la libertad de ocho personas retenidas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural de Convención, Norte de Santander.

La acción se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2026 en las veredas La Bogotana y La Honduras, en el Catatumbo. Según las autoridades, las víctimas permanecían privadas de la libertad desde hacía cerca de dos años por el frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

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El operativo reunió unidades del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). También contó con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Por su participación en la misión, Vallejo y Cortés, junto con otros tres uniformados, recibirán un reconocimiento en la categoría de Lucha contra la extorsión y el secuestro durante la Noche Púrpura 2026, organizada por el Comando General de las Fuerzas Militares.

La operación realizada el 15 de septiembre en las veredas La Bogotana y La Honduras de Convención permitió que los cautivos recuperaran la libertad tras dos años bajo control del frente Camilo Torres Restrepo (@ABDELAESPRIELLA/X)

La inteligencia definió el ingreso al lugar donde estaban las víctimas

El capitán Mario Hugo Vallejo Vargas, oficial de Infantería, explicó que el rescate fue precedido por un trabajo de planeamiento e inteligencia que permitió establecer la presencia de los ocho secuestrados en el área rural de Convención.

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Vallejo indicó que el diseño de la operación consideró los riesgos para los civiles retenidos, las tropas y los habitantes de la zona. El propósito central fue evitar que el ingreso de las unidades provocara una reacción de los integrantes del grupo armado o pusiera en peligro a las personas secuestradas.

“La premisa era rescatar a las víctima sanas y salvas”, señaló el capitán. De acuerdo con su relato, las unidades llegaron al punto definido por la inteligencia y lograron sacar a las ocho personas sin que se registraran afectaciones contra los rehenes.

El oficial recordó el momento posterior a la liberación, cuando las víctimas se encontraron por primera vez con los militares que participaron en el despliegue. “Entre risas y llantos nos abrazaban y manifestaban ese sentimiento de gratitud por recuperar la libertad”, relató.

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El Gaula Militar rescató en Convención a ocho personas que permanecieron secuestradas dos años por el ELN. (Suministrado a Infobae Colombia)

“Verlos en libertad” fue el resultado que destacó el dragoneante Cortés

El dragoneante del Cuerpo de Infantería de Marina Eduard José Cortés Ramírez destacó la preparación que reciben los comandos del Gaula Militar para atender casos de secuestro y extorsión en zonas de alto riesgo.

“Nos preparamos día a día mediante entrenamiento y conocimiento para afrontar este tipo de situaciones”, afirmó. Para el uniformado, la parte más significativa de la misión fue constatar que los ocho ciudadanos pudieron volver con sus familias después de un periodo prolongado bajo control del ELN.

“Lo que me queda de esta operación es haber liberado a los secuestrados, verlos en libertad, que puedan disfrutar de la vida y caminar por Colombia”, sostuvo Cortés.

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La operación en el Catatumbo se desarrolló en una región donde persisten las disputas de estructuras armadas ilegales y donde los secuestros, las extorsiones y las economías ilícitas representan una amenaza para la población. Las autoridades informaron que las acciones continuarán para ubicar a los responsables de este tipo de delitos y avanzar en la búsqueda de otras personas retenidas.

Las víctimas liberadas en el Catatumbo manifestaron su gratitud a las tropas tras recuperar la libertad. (Fuerzas Militares)

El reconocimiento al Gaula Militar

En la Noche Púrpura 2026 también serán distinguidos el infante de Marina profesional Alejandro de Jesús López Caicedo, el soldado profesional Esteven Alain López Viloria y el soldado profesional Eduar Andrés López Hinestroza.

La categoría premia al personal que obtuvo resultados en la prevención, investigación y neutralización de hechos relacionados con la extorsión y el secuestro.

Vallejo sostuvo que el galardón no representa un mérito individual. “Este reconocimiento no se toma como título propio. Lo hacemos en nombre de todo el comando de Gaula Militares y de las tropas entrenadas para luchar todos los días contra la extorsión y el secuestro”, dijo.

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Las unidades reciben formación en maniobras de rescate, primeros auxilios, supervivencia en agua, asalto aéreo y combate urbano. A esas prácticas se suman jornadas físicas y marchas de resistencia, con el objetivo de mantener la capacidad operativa en zonas rurales y urbanas.

El capitán Mario Hugo Vallejo Vargas y el dragoneante Eduard José Cortés Ramírez, integrantes del Gaula Militar, participaron en el operativo que permitió liberar a ocho personas secuestradas por el ELN en Catatumbo. (Paula Useche / Infobae Colombia)

El Gaula de Norte de Santander reportó 14 rescates en 2026

El Gaula Militar de Norte de Santander mantiene operativos coordinados con la Trigésima Brigada, sus batallones y otras autoridades para impedir el traslado de personas secuestradas hacia sectores de frontera o pasos irregulares.

La estrategia incluye un Plan Candado en pasos formales y trochas, con participación de Migración Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía. Las autoridades buscan reforzar el control territorial y garantizar que los procedimientos cuenten con respaldo judicial.

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Según el balance entregado por la unidad, en 2026 se realizaron 14 rescates de personas secuestradas, dos de ellos en medio de combates de encuentro. Además, se produjeron 38 capturas por extorsión, más de 30 por secuestro y 156 detenciones por delitos conexos, entre ellos narcotráfico, microtráfico y trata de personas.

El Gaula también informó que logró más de 10 liberaciones por presión militar, luego de que habitantes de Norte de Santander alertaran sobre llamadas extorsivas o engaños asociados con modalidades como el falso servicio.

Los comandos del Gaula reciben instrucción continua en combate urbano, asalto aéreo y maniobras de rescate. (Ejército Nacional)

Los uniformados reiteraron el llamado a reportar cualquier hecho relacionado con extorsión o secuestro a la línea gratuita 147, que, según la institución, garantiza reserva para las víctimas y para quienes aporten información.

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