Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia entre 2010 y 2018, negó que las Farc-EP tuvieran una enorme fortuna, al cumplirse 10 años de la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno nacional.
En una entrevista con Blu Radio, el exmandatario colombiano respondió a uno de los aspectos más cuestionados del proceso de paz: la supuesta falta de entrega de los bienes de la guerrilla.
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“¿Y quién dice que ellos tenían esos millones de millones de dólares que después de muchísimos años con las autoridades americanas, las autoridades suizas, las autoridades inglesas buscando las cuentas de las Farc y nunca las encontraron?”, afirmó.
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