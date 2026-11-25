Sabah vs Barcelona (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Barcelona vuelve a la actividad en la Champions League este miércoles 25 de noviembre, cuando visite al Sabah FK en Azerbaiyán durante la quinta jornada de la fase de liga.

El equipo dirigido por Hansi Flick buscará sumar tres puntos para mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación y acercarse a los octavos de final.

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Después de cuatro jornadas, el conjunto azulgrana ocupa la quinta posición con nueve unidades, por lo que necesita mantener el paso para conservar un lugar entre los equipos que avanzan directamente a la siguiente ronda. Sin embargo, tendrá que afrontar este compromiso sin Lamine Yamal, quien permaneció en España por precaución debido a unas molestias leves en el tobillo derecho.

El encuentro también representa un desplazamiento especial para el club catalán, pues el viaje de aproximadamente 3 mil 970 kilómetros entre Barcelona y Bakú es el más largo que ha realizado en sus participaciones europeas.

¿Cuándo y a qué hora juega Sabah vs Barcelona la Champions League?

(Europa Press)

El partido entre Sabah FK y Barcelona se disputará este miércoles 25 de noviembre de 2026, como parte de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. El silbatazo inicial está programado para las 11:45 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán.

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¿Dónde ver Sabah vs Barcelona EN VIVO en México?

(REUTERS)

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre el conjunto azerbaiyano y los blaugranas a través de Fox One, plataforma que tendrá la transmisión exclusiva del partido en México.

El Barcelona intentará aprovechar este compromiso para sumar una nueva victoria en el torneo europeo y mantenerse dentro de los primeros ocho lugares, mientras que Sabah FK buscará aprovechar su condición de local ante uno de los clubes más reconocidos del continente.