Son más de dos millones los adultos mayores que se benefician con el programa Colombia Mayor - (Prosperidad Social)

Guardar

El Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió al Congreso de la República aprobar con urgencia una adición presupuestal de $3,8 billones, de la cual $1,1 billones tendrían como destino el programa Colombia Mayor.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, precisó que los recursos permitirían atender a 2,8 millones de adultos mayores en Colombia y que el Ejecutivo aspira a hacer los giros en los primeros días de diciembre.

PUBLICIDAD

Dicho llamado corresponde al trámite del proyecto de ley 280 de 2026 Senado y 401 de 2026 Cámara, una iniciativa con mensaje de urgencia que busca modificar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. La plenaria del Senado tenía previsto abordar el texto el martes 24 de noviembre y el Gobierno solicitó que el trámite avance también en la Cámara de Representantes.

Según lo precisado por el funcionario, el monto total combina una adición de $3,8 billones con traslados presupuestales por $1,47 billones.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público, dijo que “el gobierno de Petro no presupuestó ese hueco lo encontramos y vamos a cubrirlo” - (Ministerio de Hacienda)

De los recursos nuevos, $2,7 billones se financiarían con el recaudo estimado de los alivios tributarios y se asignarían al Fondo Milagro, creado para atender las consecuencias humanitarias del terremoto del 10 de agosto de 2026 que afectó ciudades como Pereira, Manizales, Cali, Quibdó, entre otras.

PUBLICIDAD

También indicó que los $1,1 billones restantes se orientarán al programa dirigido a personas mayores en condición de vulnerabilidad, según la información divulgada por el Senado.

Aumentos de cobertura y del subsidio mensual

La información oficial del Congreso señala que la partida para Colombia Mayor tiene dos objetivos: ampliar la cantidad de beneficiarios y aumentar el subsidio mensual que reciben los adultos mayores vulnerables. El pronunciamiento del Ministerio de Hacienda, por su parte, se refirió a esos dineros como necesarios para el pago de mesadas a 2,8 millones de personas.

El Congreso de la República tiene en sus manos dos proyectos que definirán el futuro económico de Colombia: la ley de rescate y la adición presupuestal - (Senado)

Al respecto, el ministro Gómez Martínez afirmó que la aprobación en los tiempos planteados resulta necesaria para que los recursos lleguen antes de fin de año. “El gobierno de Petro no presupuestó, ese hueco lo encontramos y vamos a cubrirlo”, señaló.

PUBLICIDAD

La afirmación supone un cuestionamiento a la planeación presupuestal de la administración anterior de Gustavo Petro, que dejó al país desfinanciado y con un déficit fiscal cercano al 9% del Producto Interno Bruto (PIB). El proyecto, sin embargo, debe completar el debate en el Congreso de la República antes de que el Ejecutivo pueda disponer de los recursos incluidos en la adición.

Senado discutirá una ponencia de mayorías y otra alternativa

El Senado informó que para el proyecto se presentaron dos ponencias: una de mayorías y otra alternativa. La discusión legislativa definirá si se aprueba la modificación al PGN, la distribución de los recursos y los traslados propuestos por el Gobierno. El trámite ocurre a pocas semanas del cierre de la vigencia fiscal. Por ese motivo, el Ministerio de Hacienda pretende que el Congreso de la República avale la iniciativa con rapidez, con el fin de efectuar los giros a comienzos de diciembre.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Abelardo de la Espriella dice que Gustavo Petro dejó a Colombia con una de las peores crisis económicas de la historia - (Leonardo Muñoz/EFE)

La atención a las personas mayores aparece como uno de los puntos de mayor impacto social de la propuesta.

A quién está dirigido Colombia Mayor

Como se recordará, el programa Colombia Mayor está dirigido a población que no accedió a una pensión o con ingresos insuficientes, por lo que cualquier retraso en la autorización presupuestal podría afectar la ampliación anunciada y el ajuste de los apoyos económicos. Este se paga de forma mensual (por ciclos), aunque en diferentes oportunidades ya hubo retrasos.

Por último, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sostiene que la aprobación permitirá fortalecer la protección económica de los adultos mayores. La decisión queda ahora en manos del Senado y la Cámara de Representantes, que deberán resolver el proyecto y definir si las partidas previstas entran en vigor antes del inicio de diciembre.

PUBLICIDAD