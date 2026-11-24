La Jurisdicción Especial para la Paz aclaró que Ómar Pardo Galeano, conocido como alias Antonio Medina, fue expulsado definitivamente de la justicia transicional (Colprensa - JEP)

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aclaró a través de sus redes sociales que Ómar Pardo Galeano, conocido con el alias de Antonio Medina, no hace parte de la justicia transicional porque fue expulsado definitivamente de este tribunal el 24 de noviembre de 2023.

La precisión institucional responde a una publicación realizada en la red social X por el abogado y columnista Santiago Vélez, quien afirmó respecto al cabecilla señalado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como principal sospechoso del atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta en Villavicencio.

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“Alias Antonio Medina, el responsable del carrobomba en Villavicencio, es firmante del acuerdo de paz”, escribió el abogado.

Santiago Vélez advirtió que 'Antonio Median' hace parte de la JEP (@SantiagoVelezP/X)

De acuerdo con el expediente oficial divulgado por la magistratura, la exclusión de Pardo Galeano fue adoptada mediante la Resolución SAI-AOI-D-DVL-496-2023, proferida por la magistrada Diana María Vega Laguna de la Sala de Amnistía o Indulto, decisión en la que se declaró su condición de desertor armado manifiesto.

De firmante del acuerdo a desertor armado: las razones de la JEP

En el numeral primero de la parte resolutiva de dicha providencia, el despacho judicial dispuso textualmente: “DECLARAR que el señor ÓMAR PARDO GALEANO, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1.053.338.314 de Chiquinquirá, Boyacá, es un DESERTOR ARMADO MANIFIESTO e INCUMPLIÓ CON EXTREMA GRAVEDAD las condiciones constitucionales y legales impuestas por el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición SIJVRNR para acceder y mantener los beneficios instituidos en virtud de la suscripción del Acuerdo Final de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (sic)”.

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Como consecuencia de esta determinación, la Sala de Amnistía o Indulto revocó la libertad condicionada que le había otorgado la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en mayo de 2017, dejó sin efecto el acta de compromiso suscrita el 1 de junio de ese año y ordenó remitir la totalidad de sus procesos penales a la justicia penal ordinaria.

Al fijar el alcance de la pérdida de competencia sobre el exintegrante de las Farc-EP, el numeral segundo de la resolución estableció: “EXCLUIR definitivamente al señor ÓMAR PARDO GALEANO del componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esta declaración priva a la JEP de jurisdicción y competencia para tramitar, conceder y mantener cualquier beneficio de justicia transicional derivado del Acuerdo Final de Paz (sic)”.

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Una expulsión que quedó en firme desde noviembre de 2023

El documento judicial detalla que Pardo, desmovilizado individualmente en enero de 2009 y condenado previamente a 40 años de prisión acumulados por delitos como secuestro extorsivo, concierto para delinquir, rebelión y hurto calificado, retomó las armas a finales de 2018 tras asumir el mando de la subestructura 28 de las disidencias.

La Sala de Amnistía o Indulto sustentó el incumplimiento de extrema gravedad no solo en los informes de inteligencia y procesos penales abiertos en Casanare y Arauca por extorsión, amenazas y actos terroristas, sino en su inclusión en la Resolución Presidencial número 039 del 8 de marzo de 2023, acto mediante el cual el Ejecutivo lo reconoció como miembro representante del Estado Mayor Central (EMC) para acercamientos exploratorios.

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El expediente judicial señala que alias Antonio Medina retomó las armas a finales de 2018 y asumió el mando de la subestructura 28 de las disidencias de las Farc-EP (Luisa González/Rueters)

Sobre la naturaleza de esta deserción, la magistratura citó la jurisprudencia de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz al señalar que se trata de “una autoexclusión de la jurisdicción transicional por su carácter voluntario, público e inequívoco. [Es] la manifestación política de voluntad más radical posible de un guerrillero por significar el rechazo al pacto de paz y el retorno, consciente, autónomo e inexcusable a las armas y al mundo de la ilicitud (sic)”.

El expediente confirma que “Antonio Medna” tampoco figura acreditado como reincorporado en los listados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que desde diciembre de 2019 la Agencia para la Reincorporación y la Normalización había declarado la pérdida de sus beneficios socioeconómicos por abandono del proceso, quedando desde noviembre de 2023 bajo la competencia de los jueces ordinarios.

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