Naim Darrechi es un creador de contenido español que ganó popularidad en México por una antigua relación con la influencer Yeri Mua. (Tiktok/@famososallstars)

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Naim Darrechi confirmó en una transmisión en vivo que fue notificado de una denuncia en su contra en México, relacionada con los presuntos tocamientos sin consentimiento que habría cometido contra Cristina Romero Álvarez, madre del influencer Abelito, durante una fiesta celebrada el 27 de septiembre de 2026.

El caso involucra también a Agustín Fernández y a Luis Eduardo Guillén, conocido como Suavecito, quienes también fueron señalados por Romero en su denuncia formal.

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Darrechi se encontraba fuera de México cuando confirmó la notificación durante la transmisión en vivo. (Captura de pantalla)

Naim Darrechi reveló la notificación durante un live

El creador de contenido español se encontraba fuera de México cuando sus seguidores le preguntaron cuándo pensaba regresar al país. Fue entonces cuando Darrechi habló sobre su situación legal.

“Tengo que hacer unas cositas antes de pisar México, una diligencia, está la cosa un poco candente”, dijo. Luego agregó: “Sí nos llegó una pequeña demanda que hay que solucionar, fueron a avisar a la casa”.

La notificación de la demanda llegó a casa de la influencer Sol León, según relató el propio Darrechi en el live. (IG: naimdarrechitv)

El influencer español dejó en claro que no quiere tener problemas legales en el país. “Tenemos que gestionar todo eso porque no queremos tener problemas en México, tenemos que darle seguimiento para que todo se arregle. Si hay que ir, pues vamos”, expresó.

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Qué ocurrió en la fiesta de cumpleaños de Abelito

Los hechos denunciados ocurrieron el 27 de septiembre de 2026, durante la celebración del cumpleaños número 27 de Abelito, exparticipante de La Casa de los Famosos México, en el centro nocturno El Palomazo, en el Estado de México.

Videos que circularon en redes sociales mostraron a Darrechi bailando con Cristina Romero y realizando acercamientos físicos señalados como inapropiados.

Las grabaciones también muestran al español acercándose después a Fernández y a Guillén, quienes habrían reído ante lo sucedido.

Abelito cumplió 27 años en esa celebración, a la que asistieron diversas figuras del entretenimiento digital. (FB: LaMamáDeAbelito )

Días después, el 29 de septiembre, Romero emitió un comunicado a través del bufete Abogados CUR.

Lo tituló “Mi voz también cuenta: No más silencio frente a la violencia sexual” y denunció haber sido víctima de “tocamientos y roces corporales sin su consentimiento, con la excusa de estar bailando”.

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“Decido hablar porque no quiero guardar silencio y porque considero que ninguna persona debe sentirse avergonzada o tener miedo de denunciar cuando ha sido víctima de violencia sexual”, escribió Romero en el comunicado.

Tres personas señaladas en la denuncia

En el comunicado formal, Cristina Romero identificó a los involucrados por sus iniciales y nacionalidad. N.A.D., de nacionalidad española, A.F.R., de nacionalidad argentina y L.E.G.G., de nacionalidad mexicana.

Cristina Romero, mamá de Abelito, anuncia acciones legales contra Naim Darrechi y Agustín Fernández (@lamamadeabelito)

Romero aclaró que dejó en manos de las autoridades la determinación de los cargos y la responsabilidad de cada implicado.

Naim Darrechi fue detenido en Madrid, aunque sin vínculo oficial con la denuncia mexicana

El 14 de octubre de 2026, el influencer Derek Trejo informó en redes sociales que Darrechi había sido detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, cuando llegaba en un vuelo desde Argentina.

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El propio Darrechi confirmó la detención en un live posterior. “Antes de que bajaran los pasajeros, la azafata me voceó. Vi que se acercaban dos policías, ya lo sospechaba. Me quitaron el celular y me pusieron las esposas”, relató.

Romero aclaró que dejó en manos de las autoridades la determinación de los cargos. (Captura de pantalla @naimdarrechi)

Explicó que fue trasladado a un juzgado porque no había registrado su domicilio en un documento legal, lo que impidió que le llegara una notificación.

Las autoridades españolas no confirmaron oficialmente que la detención esté vinculada con la denuncia presentada por Cristina Romero en México.

Abelito confirmó que el proceso legal continúa

Abelito habló sobre el estado de la denuncia en sus redes sociales. “El proceso no ha terminado. Sigue, sigue en pie, sigue en proceso y no queda nada más que confiar en las leyes y en nuestro equipo legal y que todo vaya avanzando”, dijo.

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El influencer reconoció no conocer a detalle cómo funciona el proceso legal, pero fue claro en que su familia espera que las autoridades hagan su trabajo.

La defensa de Cristina Romero Álvarez mantiene el proceso penal ante el Ministerio Público contra tres creadores de contenido por tocamientos sin consentimiento. (FB: LaMamáDeAbelito )

También cuestionó que otras personas hayan mantenido el tema vigente a través de contenido en redes. “En cambio, otras personas son las que, pues bueno, por un tiempo estuvieron dándole y dándole vueltas al tema en sus videos, en su contenido”, comentó.

La denuncia no cuenta con una resolución definitiva por parte de las autoridades mexicanas.