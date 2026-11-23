Ante la emergencia, el Gobierno de Chihuahua, mediante la Secretaría de Salud, activó un operativo de atención prehospitalaria coordinado por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Foto: Especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez dejó un saldo de cinco personas fallecidas y 36 lesionadas, de acuerdo con la actualización proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) este lunes 23 de noviembre. El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades estatales para atender a las víctimas.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 164 de la carretera Chihuahua-Juárez, en las inmediaciones del entronque conocido como El Chivatito, en el municipio de Ahumada. La unidad de transporte, perteneciente a la empresa Viajes Azteca, salió de la cinta asfáltica y terminó volcada.

PUBLICIDAD

Ante la emergencia, el Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante la Secretaría de Salud, activó un operativo de atención prehospitalaria coordinado por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Para las labores de auxilio se movilizaron ambulancias, unidades de rescate, paramédicos y personal de distintas corporaciones.

Cinco muertos y 36 heridos: saldo actualizado por la Fiscalía

El saldo del accidente se actualizó durante las primeras horas de este lunes, luego de que algunas personas que habían sido trasladadas a hospitales fallecieran a consecuencia de las lesiones que presentaban.

De acuerdo con la información proporcionada por Gilberto Loya, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, el accidente dejó cinco pasajeros sin vida y 36 personas lesionadas que requirieron atención médica.

PUBLICIDAD

En un primer balance, la Secretaría de Salud de Chihuahua había informado que el CRUM tenía contabilizadas 4 personas fallecidas y 31 lesionadas. De estas últimas, 7 fueron clasificadas con prioridad inmediata debido a la gravedad de sus heridas.

Sin embargo, la actualización posterior de la Fiscalía elevó las cifras. Según lo informado por el funcionario, 3 pasajeros murieron en el lugar del accidente, mientras que otras 2 personas fallecieron posteriormente en hospitales.

Entre las primeras víctimas identificadas por sus características generales se encontraban 2 mujeres y un hombre, quienes tenían aproximadamente entre 55 y 60 años. Hasta el momento de los primeros reportes, no se había proporcionado públicamente la identidad de todas las personas fallecidas.

PUBLICIDAD

Las cifras más recientes del accidente son las siguientes:

5 personas fallecidas , de acuerdo con la actualización de la FGE.

36 personas lesionadas , trasladadas a diferentes unidades médicas.

7 pacientes fueron clasificados inicialmente por el CRUM como prioridad inmediata.

22 ambulancias fueron movilizadas por el Gobierno estatal.

Tres unidades de rescate participaron en el operativo de emergencia.

Kilómetro 164 de la carretera Chihuahua-Juárez, punto señalado en el reporte del Gobierno estatal.

Gobierno de Chihuahua despliega operativo con 22 ambulancias

A través de un comunicado publicado el 23 de noviembre, el Gobierno del Estado de Chihuahua informó sobre la activación de un operativo emergente para brindar atención prehospitalaria a las personas afectadas por la volcadura.

La respuesta fue coordinada por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), organismo que recibió el reporte del accidente y organizó la movilización de recursos para atender a los pasajeros.

En las labores participaron distintas instituciones y agrupaciones de atención de emergencias:

Urgencias Médicas del Estado (URGE) .

Cruz Roja Mexicana.

Ángeles Blancos.

Personal de rescate.

Elementos de bomberos.

Los equipos de emergencia realizaron valoraciones médicas directamente en el lugar del accidente y coordinaron los traslados terrestres hacia diferentes hospitales. La prioridad fue atender y movilizar primero a quienes presentaban lesiones de mayor gravedad.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Salud reportó que entre las principales afectaciones físicas de los pasajeros se encontraban traumatismos craneoencefálicos, torácicos y abdominales, además de fracturas, luxaciones y la amputación de un brazo.

Debido a la cantidad de personas afectadas y a la gravedad de algunas lesiones, los servicios médicos distribuyeron a los pacientes entre unidades hospitalarias de Chihuahua capital, Ciudad Juárez y Villa Ahumada.

La dependencia estatal también señaló que mantendría comunicación y coordinación con los hospitales receptores para dar seguimiento a la atención médica y evolución de las personas trasladadas.

Entre los centros médicos que recibieron a los pasajeros se encuentran:

Hospital Central , en Chihuahua.

Christus Juventud .

Clínica del Centro .

Unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hospital General de Ciudad Juárez .

Centro de Salud de Villa Ahumada.

El trayecto del autobús y la detención del conductor

De acuerdo con El Heraldo de Chihuahua y las actualizaciones difundidas sobre el accidente, el autobús pertenecía a la empresa Viajes Azteca y realizaba un trayecto desde Fresnillo, Zacatecas, con destino a distintas ciudades de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La unidad transportaba pasajeros cuando ocurrió el accidente durante la noche del domingo 22 de noviembre. El accidente se registró en el tramo carretero que conecta Chihuahua con Ciudad Juárez, a la altura del municipio de Ahumada.

La información difundida por la Fiscalía General del Estado señala que el conductor también resultó lesionado y fue trasladado a un hospital de Ciudad Juárez para recibir atención médica.

El operador fue identificado como Sergio S. M., 51 años, originario de Durango. De acuerdo con la actualización presentada por autoridades estatales, permanecía hospitalizado en calidad de detenido mientras avanzaban las diligencias correspondientes.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades no habían establecido de manera definitiva las causas que provocaron la volcadura. Por ello, las circunstancias del accidente permanecen bajo investigación.

La Guardia Nacional deberá realizar las diligencias y peritajes correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer si existió alguna responsabilidad.

Investigan volcadura, aún sin causas definidas

La Fiscalía General del Estado mantiene el seguimiento del caso para esclarecer las condiciones en las que ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades.

Uno de los aspectos pendientes es establecer qué provocó que el autobús saliera de la carretera y terminara volcado. Aunque durante las primeras horas circularon distintas versiones sobre las posibles causas, estas no constituyen una conclusión oficial.

PUBLICIDAD

También se mantiene el seguimiento de las personas lesionadas, debido a que algunas presentaban heridas de consideración y requirieron atención hospitalaria especializada.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Chihuahua informó que continuaría en coordinación con las unidades médicas que recibieron a los pasajeros para conocer su evolución y garantizar el seguimiento de los casos.