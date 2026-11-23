Truck drivers block a road to protest against sustained fuel price increases linked to global geopolitical volatility, disrupting traffic along the country's key north-south highway as part of nationwide protests across Chile led by Chile’s Confederacion de Transportistas Fuerza del Norte, in Cabrero, Chile, November 11, 2026.REUTERS/Juan Gonzalez

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La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) estima que, durante el segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos ha retirado hasta 5,000 visas a conductores de camión mexicanos, de acuerdo con una entrevista y reportaje de Expansión. Empresarios de la frontera norte aseguran que ahora sus operadores realizan uno o dos cruces en lugar de los cinco o seis diarios de antes.

Lo que reportan los transportistas

Ismael Reyes, propietario de Transportes Binacionales y delegado de Canacar en Mexicali, relató que su empresa tenía 40 conductores con visa. Hoy conserva 18, tras el retiro de las visas de trabajo al resto. Según dijo, los operadores que se quedan temen perder el documento por una interpretación errónea de la ley.

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Marco Antonio Pérez, director de HJM International Logistics, que opera entre Tijuana y San Diego, contó que uno de sus conductores fue cuestionado durante tres horas al intentar retomar actividades tras una baja médica. De acuerdo con su relato, las autoridades estadounidenses lo acusaron de cabotaje y le retiraron la visa. Pérez añadió que ahora enfrenta una disputa legal con ese operador.

Del inglés al cabotaje

Lo que antes era práctica aceptada ahora deriva en cancelaciones de visa: las autoridades fronterizas aplican con mayor rigor una legislación vigente, con consecuencias directas para el flujo del comercio binacional. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo/File Photo

Las restricciones comenzaron en abril de 2025. El presidente Trump firmó el 28 de abril de ese año una orden ejecutiva para exigir que los camioneros hablaran inglés, en nombre de la seguridad pública.

En 2026, de acuerdo con el reportaje, las autoridades estadounidenses recurrieron con más frecuencia al cabotaje para justificar cancelaciones. La legislación establece que los operadores con visa B1 no pueden mover mercancías entre dos puntos dentro de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) precisa que estos conductores solo pueden transportar carga que forme parte del flujo del comercio internacional.

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Empresarios sostienen que la norma se aplica con más rigor, aunque los operadores mantienen las mismas prácticas. Reyes afirmó que las visas se retiraban en retenes al interior de Estados Unidos por un supuesto cabotaje que, dijo, nunca han practicado.

Las cifras varían según la fuente

El cálculo de 5 mil visas no coincide con otras estimaciones difundidas este año. Augusto Ramos Melo, presidente de Canacar, citó datos de la American Trucking Association: entre abril de 2025 y abril de 2026 se retiraron 20 mil visas a mexicanos y 10 mil a otras nacionalidades. En septiembre, un dirigente del sector habló de más de 25 mil visas revocadas en la franja fronteriza, 4 mil de ellas en la aduana de Tijuana.

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Ese mismo representante reconoció que no existen datos concretos, ni del gobierno estadounidense ni del mexicano, sobre cuántas visas se han revocado. Las diferencias pueden responder a periodos y metodologías distintos.

Postura de Estados Unidos

Las demoras de hasta siete horas en los cruces fronterizos elevan los costos operativos del sector que mueve más del 78% del valor del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, en un contexto de reglas aún sin definir.REUTERS/Juan Gonzalez

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana respondió que una visa es un privilegio y no un derecho, y que la decisión sobre el ingreso corresponde a CBP. La Embajada de Estados Unidos en México señaló que cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo.

Impacto en el comercio bilateral

Según cifras de Canacar, el transporte terrestre moviliza entre 78 y 83% del valor del intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Por ello, la industria advierte que cualquier obstáculo en la frontera puede repercutir en una de las principales vías del comercio bilateral.

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Reyes añadió que las revisiones más exhaustivas han alargado los cruces a seis o siete horas, lo que reduce la capacidad operativa y encarece la operación.

Fuera del reportaje de Expansión, otros medios han documentado efectos en la frontera. C.H. Robinson reportó interrupciones temporales en Mexicali y San Luis Río Colorado durante septiembre, vinculadas con protestas de transportistas por las revocaciones.

El T-MEC y las demandas del sector

El gremio esperaba que la revisión del T-MEC sirviera para establecer reglas más claras. Entre sus planteamientos están:

Ventanilla única de despacho.

Facilitación aduanera y homologación de procedimientos.

Mayor facilidad de tránsito para transportistas certificados .

Una revisión conjunta de los vehículos que cruzan por el norte del país.

Estos puntos se relacionan con el capítulo 7 del tratado, dedicado a la facilitación del comercio. Ramos Melo explicó que Canacar presentó sus demandas ante autoridades mexicanas, pero no ha sido convocada a las mesas de negociación. El sector, dijo, sigue en espera de respuesta.

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En cuanto al proceso, el 1 de julio de 2026 Estados Unidos declinó renovar el tratado por 16 años, aunque el acuerdo no terminó, y el esquema pasó a revisiones anuales, según análisis del sector logístico.