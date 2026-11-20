Tras causar preocupación en el barrio Olaya Herrera, el ejemplar quedó bajo observación de las autoridades ambientales - (Guardia Ambiental Colombiana)

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Una babilla fue rescatada en un sector residencial de Cartagena, Bolívar, después de que vecinos de Rafael Núñez, en el barrio Olaya Herrera, alertaran sobre su presencia cerca de la Vía Perimetral. El hallazgo se produjo hacia las 11:00 p. m. del jueves 19 de noviembre de 2026 y movilizó a integrantes de la Guardia Ambiental Colombiana.

Los residentes advirtieron la presencia del reptil junto a la vía y, en un primer momento, creyeron que se trataba de un caimán. La organización ambiental acudió al sitio para verificar el aviso y confirmó que era una babilla de gran tamaño.

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El animal permanecía cerca de una cancha y un canal

Al llegar a la zona, los miembros de la Guardia Ambiental delimitaron el espacio próximo a una cancha y un canal para impedir que habitantes del sector se acercaran al animal. La medida buscó reducir el riesgo tanto para la comunidad como para el ejemplar.

El equipo realizó el rescate de la babilla sin que se informaran personas lesionadas ni daños al reptil. El procedimiento concluyó con el traslado del animal para su atención especializada.

La babilla quedó bajo observación de EPA Cartagena

La Guardia Ambiental Colombiana informó que el reptil recibe una valoración médico-veterinaria antes de determinar su liberación en un hábitat natural (Guardia Ambiental Colombiana)

La Guardia Ambiental Colombiana informó que el ejemplar fue llevado al Centro de Atención y Valoración (CAV) del Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena). Allí recibe una valoración médico-veterinaria antes de que las autoridades determinen su liberación en un hábitat natural.

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La aparición de fauna silvestre en calles, sectores residenciales o cercanías de cuerpos de agua exige mantener distancia y avisar a las entidades competentes. El contacto directo puede provocar reacciones defensivas del animal y dificultar las labores de rescate.

Ante un avistamiento, la recomendación es conservar una distancia prudente, alejar a niños y mascotas, y evitar tomar fotografías o videos desde cerca. Tampoco se debe intentar tocar, capturar, alimentar o ahuyentar al animal con objetos, gritos o golpes.

Las tareas de manejo deben quedar en manos de personal capacitado, con equipos y protocolos adecuados. En Cartagena, los habitantes pueden comunicar estos casos a las autoridades ambientales u organismos de atención correspondientes, en especial cuando los animales aparecen cerca de canales y otros cuerpos de agua.

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Aparición de un grupo de babillas causó pánico en sector rural de Antioquia

El rescate oportuno y la atención veterinaria marcan la diferencia en la recuperación de especies nativas vulnerables (CAVR)

La aparición de babillas en una zona rural del corregimiento de Córdoba, en Sopetrán, Antioquia, el 16 de octubre de 2026, llevó a la administración municipal a restringir el paso por el área y a solicitar una evaluación ambiental. Los habitantes también reclaman una intervención por la presencia de zancudos y roedores en las aguas cercanas.

La Alcaldía de Sopetrán indicó que el sitio donde han sido vistos los reptiles fue delimitado y señalizado. La medida busca impedir que las personas ingresen al sector y reducir el riesgo de contacto entre la comunidad y la fauna silvestre.

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) indicó que el avistamiento no responde a una invasión territorial ni a un desplazamiento anómalo de la especie. A la par, explicó que el estanque no funciona como planta de tratamiento de aguas residuales.

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La Alcaldía del corregimiento indicó que el sitio donde han sido vistos los reptiles ya fue señalizado, por lo que pidieron a la comunidad tener cuidado - crédito @Corantioquia/X

Frente a las preocupaciones de los habitantes de la zona, la administración municipal recomendó conservar la calma ante un avistamiento y evitar conductas que expongan a las personas o a los animales. Entre las indicaciones destacó no acercarse para tomar fotografías, no tocar ni intentar capturar a las babillas y no arrojarles comida.

Tampoco se aconseja perseguirlas o tratar de espantarlas sin apoyo especializado. Quienes encuentren uno de estos animales deben mantener una distancia prudente y avisar a las autoridades para que determinen el procedimiento correspondiente y evitar hacer daño al espécimen.