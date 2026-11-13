Tras analizar casi 500 vocalizaciones, un estudio sugiere que los elefantes reconocen llamadas dirigidas a ellos

Un estudio en Nature Ecology & Evolution reveló que los elefantes africanos distinguen llamadas vocales dirigidas de forma específica hacia ellos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo científico halló que los elefantes africanos distinguen llamadas dirigidas específicamente a ellos, un comportamiento que podría revelar una forma de identificación individual dentro de sus grupos sociales. El estudio, publicado en Nature Ecology & Evolution, analizó vocalizaciones registradas en Kenia y puso a prueba la respuesta de animales en libertad.

La investigación, divulgada por Muy Interesante, se concentró en los sonidos graves conocidos como rumbles, que los elefantes emplean para conservar el contacto con otros integrantes de la manada. Estas vocalizaciones pueden viajar a grandes distancias y contienen variaciones acústicas que no siempre resultan perceptibles para el oído humano.

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Los resultados no permiten afirmar que los elefantes posean nombres equivalentes a los de las personas. Sin embargo, sugieren que sus llamadas pueden incluir señales aprendidas para referirse a individuos concretos, una posibilidad poco documentada en otras especies.

El análisis incluyó 469 llamadas de elefantes en Kenia

Los investigadores recopilaron 469 vocalizaciones de elefantes africanos en dos áreas protegidas del país: la Reserva Nacional de Samburu y el Parque Nacional de Amboseli. El objetivo consistió en determinar si había elementos en esas llamadas que permitieran anticipar a qué animal estaba destinado cada mensaje.

Los elefantes viven en redes sociales complejas, con grupos familiares estables y relaciones que pueden mantenerse durante décadas. Reconocen a numerosos miembros de su especie, coordinan desplazamientos y se reúnen tras períodos de separación. En ese contexto, contar con un recurso para llamar a un individuo determinado podría facilitar la convivencia y la organización colectiva.

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La investigación analizó los rumbles, vocalizaciones graves de baja frecuencia que viajan grandes distancias a través de la sabana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para examinar los registros, el equipo aplicó herramientas de aprendizaje automático sobre las grabaciones. El sistema detectó patrones que vinculaban algunas características sonoras con los destinatarios de las llamadas. La observación planteó una hipótesis: las vocalizaciones podían contener una etiqueta acústica asociada a cada elefante.

El análisis computacional, por sí solo, no bastaba para demostrar que los animales interpretaran esas señales. Por eso, los científicos realizaron una segunda etapa destinada a observar las reacciones de los propios elefantes ante las grabaciones.

17 animales respondieron con más intensidad a sus propias llamadas

El experimento incluyó a 17 elefantes salvajes. A cada uno le reprodujeron por altavoces llamadas que habían sido emitidas previamente para él y otras que correspondían a distintos destinatarios. La comparación permitió medir si los animales respondían de forma diferente según la persona (o, en este caso, el elefante) a quien iba dirigido el mensaje original.

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Las respuestas mostraron una diferencia. Cuando escuchaban una vocalización dirigida a ellos, los elefantes se acercaban antes al altavoz y emitían más sonidos que al oír una llamada destinada a otro miembro del grupo. La reacción sugiere que podían reconocer cuándo el mensaje estaba dirigido hacia ellos.

El resultado agrega una dimensión a lo que se conocía sobre la comunicación de esta especie. Los rumbles ya eran considerados fundamentales para mantener los vínculos entre individuos alejados físicamente, pero el estudio plantea que su función podría ser más precisa de lo supuesto.

Los grupos de elefantes coordinan desplazamientos y vuelven a reunirse tras lapsos de separación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distancia es un factor relevante en la vida de los elefantes. Los sonidos de baja frecuencia pueden desplazarse por la sabana y permitir intercambios entre animales que no se encuentran a la vista. Una señal para identificar al receptor de una llamada aumentaría las posibilidades de coordinación dentro de grupos que se separan y vuelven a encontrarse.

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La hipótesis se diferencia de los silbidos de los delfines

La posibilidad de que haya “nombres” en el reino animal se ha estudiado en otras especies. Algunos delfines, por ejemplo, emiten silbidos característicos que otros ejemplares pueden copiar para dirigirse a ellos. En ese caso, la comunicación se apoya en la imitación de un sonido distintivo producido por el propio destinatario.

En los elefantes, los autores no encontraron indicios de que el sistema funcionara de esa manera. Las llamadas analizadas no parecían reproducir simplemente la voz o el sonido habitual de quien recibía el mensaje. La explicación propuesta es la existencia de etiquetas vocales aprendidas, asociadas a individuos concretos.

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Esa diferencia acerca el mecanismo, al menos parcialmente, al uso humano de los nombres. Una persona puede nombrar a otra mediante una palabra que no imita su voz ni un rasgo sonoro propio. El trabajo plantea que los elefantes podrían manejar una referencia convencional similar, aunque la comparación tiene límites y requiere más pruebas.

El sistema vocal de los elefantes no recurre a la imitación del sonido del receptor, a diferencia de los silbidos registrados en delfines (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores todavía no identificaron un fragmento de sonido que pueda aislarse y traducirse como el nombre de un animal. Tampoco está establecido que todos los integrantes de una manada utilicen la misma etiqueta para referirse a un miembro particular.

Una reevaluación posterior aconseja cautela sobre el alcance del hallazgo

Una reevaluación científica posterior cuestionó parte de las conclusiones extraídas con inteligencia artificial. El señalamiento se concentró en posibles sesgos relacionados con quién emitió cada llamada y en qué momento se realizó la grabación, variables que pueden influir en los patrones detectados por un algoritmo.

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Esa discusión no invalida el resultado conductual registrado en el experimento de reproducción de sonidos. Los elefantes sí respondieron de manera distinta a las llamadas destinadas a ellos. Pero introduce cautela frente a una afirmación concluyente sobre la existencia de nombres en sentido estricto.

La próxima etapa para esclarecer el fenómeno requerirá ampliar las muestras, repetir las pruebas con nuevas poblaciones y establecer qué componentes acústicos desencadenan la respuesta. La comunicación de los elefantes sigue siendo un campo de estudio en desarrollo, con información que puede ayudar a entender tanto su vida social como las formas de cognición presentes en otras especies.

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