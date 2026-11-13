Rosalía recibió de Juanes el Álbum del Año en los Latin Grammy 2026: “Cuando solo había cien personas en una sala en Madrid, ahí estabas tú”

El colombiano fue el encargado de darle a la española el galardón, protagonizando ambos un momento conmovedor en el escenario (@LatinGRAMMYs/X)

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Rosalía se quebró en llanto al recibir el Álbum del Año de los Latin Grammy 2026 de manos de Juanes, el artista que estuvo entre los primeros en creer en su talento cuando daba sus primeros pasos en la industria musical.

La cantante española ganó el premio máximo de la 27ª ceremonia anual de los Latin Grammy el 12 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, por LUX, su álbum de estudio lanzado en 2025.

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Tras subir al escenario al escuchar su nombre, Rosalía se dirigió directamente al cantautor colombiano y le dio un cálido abrazo. Todavía con lágrimas, la catalana habló del apoyo que le brindó Juanes cuando se presentaba en salas de conciertos de su país.

El abrazo de Rosalía y Juanes marcó uno de los momentos más emocionantes de la gala de los Latin Grammy 2026 (Mario Anzuoni/REUTERS)

“Juanes, yo me acuerdo aún cuando empezaba mi carrera y tú fuiste de las primeras personas en dármela”, le dijo, visiblemente emocionada. “Tú fuiste de los primeros en estar ahí en mis shows cuando había solo cien personas. Es que estoy flipando que tú me estés dando esto, es que es muy fuerte”, añadió.

La cantante continuó: “Cuando solo había cien personas en una sala en Madrid, ahí estabas tú. Y siempre como que me ayudaste muchísimo en el inicio de mi carrera y sigues siempre estando ahí. Te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Gracias de corazón, de verdad”, puntualizó. El momento generó una reacción inmediata en el recinto, con el público poniéndose de pie.

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Rosalía ganó el Latin Grammy al Álbum del Año por tercera vez en su carrera

La artista catalana definió 'LUX' como "un salto al vacío" frente a sus obras previas 'El Mal Querer' y 'Motomami' (Mario Anzuoni/REUTERS)

Con LUX, Rosalía se convirtió en la única artista en ganar tres veces el premio al Álbum del Año en los Latin Grammy, tras haberlo obtenido en 2019 y 2022. Ya en el podio, comenzó su discurso entre lágrimas y trazó una comparación entre sus tres aclamados trabajos de estudio.

“Esta es la tercera vez que gano este premio y —así como El Mal Querer se sintió como un sueño, o Motomami fue una apuesta— LUX ha sido, para mí, un salto al vacío”, declaró. “Creo que es muy importante hablar tu propia verdad y que otros puedan hablar la suya; este álbum es mi verdad”.

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La intérprete reconoció abiertamente que todavía tiene mucho por aprender para alcanzar su mejor versión artística, y dedicó palabras de agradecimiento a su madre, su familia, sus colaboradores y sus seguidores, a quienes describió como parte fundamental del proceso creativo.

En su discurso, Rosalía explicó que el título del álbum 'LUX' proviene de la palabra en latín para luz (Columbia Records via AP)

Hacia el final de su intervención, Rosalía explicó el origen del título del proyecto: LUX significa “luz” en latín, y bajo esa idea construyó el mensaje de cierre de su discurso, deseando que haya más luz en el mundo. Acto seguido, invitó a los integrantes de su equipo a subir al escenario para compartir el reconocimiento y agradecerles el trabajo constante durante la producción del álbum.

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La noche de los Latin Grammy 2026 fue, en gran medida, la noche de Rosalía. Además del Álbum del Año, la cantante se llevó el premio a Canción del Año por La Perla —junto a Yahritza y Su Esencia—, Mejor Canción Pop, Mejor Álbum de Música Alternativa y un reconocimiento por la ingeniería de grabación de LUX.

Juanes comparó a Rosalía con Edith Piaf y Gardel en una columna para Billboard

Juanes relató en una columna para la revista Billboard lo que sintió la primera que vio a Rosalía en vivo - crédito Juanes/Universal Group y @rosalia.vt/Instagram

El momento en que Juanes entregó el trofeo a Rosalía no fue casual ni meramente protocolar: el cantautor colombiano tiene un vínculo de admiración hacia la artista española que viene de años atrás y que él mismo documentó en una columna publicada por la revista Billboard.

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En ese texto, Juanes relató su primer encuentro con Rosalía en Madrid, durante el festival Suma Flamenca Joven, en un teatro donde compartió fila con el bailarín Joaquín Cortés y la cantante Bebe. Según narró, el impacto fue casi físico: “Estaba en shock, completamente impactado por ver y, sobre todo, escuchar a esta mujer cantar”, describió, comparando la experiencia con “una revelación tan hermosa de una mujer cantando como una Edith Piaf o un Gardel, esos personajes que pasan cada tanto en la música”.

Juanes también recordó una visita de Rosalía a Estados Unidos para actuar en el Hollywood Bowl y el efecto que producía en el público, al punto de que él mismo llegó a pensar que “debería ser yo el opening act de ella”. Para el artista colombiano, la singularidad de Rosalía dentro del mundo del flamenco radica en su manera de cantar: “Es dulce, como si te cantara al oído, casi susurrándote”, una cualidad que definió como “algo nuevo” por la forma en que fusiona lo clásico con lo moderno.

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A lo largo de la columna, Juanes repasó las sucesivas rupturas creativas de la artista. Sobre El Mal Querer, admitió que “al principio era rarísimo, pero luego lo entendí, y realmente fue hermoso lo que hizo ahí”; sobre Motomami, lo calificó de “algo totalmente distinto, más atrevido, pero también increíble”; y sobre LUX, destacó su audacia por incorporar música clásica, ópera y una diversidad de idiomas de diferentes partes del mundo. “Siempre te está sacando de onda; no sabes para dónde va”, escribió.

El colombiano también evocó haber mostrado a sus hijas videos de Rosalía “cuando apenas empezaba a cantar”, subrayando el contraste entre ese pasado y el presente como “totalmente alucinante”. Y cerró con una frase que resume su valoración: “Rosalía, si alguna vez duda de algo, será de los límites, porque no creo que los tenga”, la hace, a su juicio, “una artista verdaderamente única en nuestra época”.

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