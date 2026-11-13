México

Estatus de vuelos desde y hacia EEUU: qué pasa en los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana

Las medidas aplicadas en México surge luego de que el gobierno estadounidense detuviera por completo sus operaciones aéreas

Estatus de vuelos desde y hacia EEUU: qué pasa en los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. REUTERS/Luis Cortés
Estatus de vuelos desde y hacia EEUU: qué pasa en los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. REUTERS/Luis Cortés
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La suspensión de vuelos total en Estados Unidos ya comienza a surtir efectos en México, principalmente en los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

La medida estadounidense fue activada este 13 de noviembre a las 15:54, hora del Este de EEUU, la comunicación oficial solo precisó “circunstancias extraordinarias” y “razones de seguridad”, sin que hasta el momento se haya emitido mayor información al respecto.

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En México las autoridades aéreas implementaron restricciones

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) reportó fallas en los sistemas de comunicación de varios centros de control de tránsito aéreo en Estados Unidos.

Ante esto, la Administración Federal de Aviación (FAA) activó restricciones temporales a las operaciones aéreas como medida preventiva de seguridad.

Por esta causa, las aeronaves en aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia territorio estadounidense permanecen en tierra. Despegarán hasta que las autoridades aeronáuticas estadounidenses autoricen la reanudación de las operaciones.

La AFAC pidió a los pasajeros con destino a Estados Unidos revisar los canales oficiales de sus aerolíneas y de los grupos aeroportuarios para conocer el estado de sus vuelos. El organismo da seguimiento a la situación en coordinación con las autoridades correspondientes e informará sobre cualquier actualización.

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Aeropuerto de Cancún ya presenta retrasos

A través de redes sociales, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, comunicó a través de un mensaje en redes sociales, que su administración se mantiene atenta a la situación informada por la FAA.

Por lo que ya mantienen comunicación con la Agencia Federal de Aviación Civil, Grupo Asur y el Gobierno de México para dar seguimiento a esta situación y actuar de manera coordinada en caso de ser necesario.

Detalló que el Aeropuerto Internacional de Cancún ya registra retrasos en algunos vuelos con destino y procedencia de Estados Unidos, destacando que mantienen seguimiento a las operaciones de todos los aeropuertos.

Medios locales han destacado que al menos diez vuelos de salida ya registraban hasta 17 horas de retraso; al momento, las aeronaves con destino a territorio estadounidense permanecen en tierra, a la espera de la autorización oficial.

En Guadalajara y Tijuana piden contactar a las aerolíneas

A través de un comunicado, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que los vuelos desde y hacia Estados Unidos presentan afectaciones debido a la medida estadounidense, la cual no ocurría desde 2023, cuando el sistema de notificaciones a pilotos colapsó.

Estas afectaciones incluyen al aeropuerto Internacional de Guadalajara y Tijuana, por lo que recomendó a las y los pasajeros que tengan un vuelo programado contactar de manera directa a su aerolínea para consultar el estatus de tu vuelo y posibles cambios en tu itinerario.

Información en desarrollo...

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