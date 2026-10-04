La NASA avanza hacia su base en la Luna: ya proyecta refugios y zonas seguras para astronautas

La iniciativa de Servicios Comerciales de Carga Lunar transportará los instrumentos antes de las misiones tripuladas del programa Artemis.

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La NASA seleccionó tres investigaciones y equipos de medición que buscarán recursos, posibles refugios y riesgos ambientales en la Luna. Los datos servirán para planificar una presencia humana sostenida y la futura Base Lunar, el primer puesto avanzado de la humanidad fuera de la Tierra.

Los instrumentos llegarán al satélite mediante la iniciativa Servicios Comerciales de Carga Lunar (CLPS). Fueron elegidos por el programa Cargas Útiles e Investigaciones en la Superficie Lunar (PRISM), que envía estudios y equipos científicos al terreno antes de las misiones tripuladas de Artemis y de la Base Lunar.

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“La división científica de la NASA está creando la guía definitiva de supervivencia interplanetaria para garantizar que la ciencia sea la primera en llegar a la superficie lunar”, declaró Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas, desde la sede de la agencia en Washington. Según Fox, esos estudios aportarán a las futuras tripulaciones “la información vital, los recursos y las precauciones de seguridad necesarios con antelación para sobrevivir a la noche en la Luna”.

La funcionaria señaló que las selecciones de PRISM permitirán reducir riesgos para los astronautas durante el establecimiento de ese puesto avanzado. Esta preparación forma parte del objetivo de enviar a los primeros astronautas a Marte.

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El equipo GIMLI evaluará el cráter Marius Hills para determinar si los tubos de lava pueden funcionar como refugios naturales contra la radiación.

LEMS-SP medirá micrometeoroides, volátiles y actividad sísmica en el polo sur

El primer equipo científico elegido es la Estación de Monitoreo del Entorno Lunar – Polo Sur (LEMS-SP), un conjunto autónomo concebido como una estación de observación ambiental y de riesgos a largo plazo.

El sistema seguirá los micrometeoroides en caída y la abundancia de volátiles, materiales que se convierten con facilidad en gas y se desplazan hacia la delgada capa exterior de gases de la Luna. También contará con un sismómetro de corto período para detectar eventos sísmicos.

Con esos datos, LEMS-SP podría proporcionar las evaluaciones de riesgo necesarias para proteger físicamente los equipos de la Base Lunar. El investigador principal es el doctor Mehdi Benna, de la Universidad de Maryland, Condado de Baltimore.

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La segunda selección, Instrumentos geofísicos para la investigación del pozo lunar de Marius (GIMLI), será desplegada en el cráter de Marius Hills, sobre la superficie lunar. El equipo estudiará el subsuelo para determinar si el cráter desemboca en un gran tubo de lava subterráneo y, a la vez, aportará información sobre procesos volcánicos fundamentales de la Luna.

La NASA mantiene alianzas con empresas privadas estadounidenses para trasladar equipos científicos y de exploración a la órbita lunar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De confirmarse la existencia de esos espacios, los futuros astronautas podrían encontrar protección inmediata ante temperaturas extremas y radiación. El hallazgo también influiría en la planificación de hábitats, ya que los tubos de lava podrían constituir refugios naturales y prefabricados, con estabilidad térmica y resguardo frente a la radiación ionizante y al bombardeo de micrometeoritos.

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El investigador principal de GIMLI es el doctor Nathaniel Putzig, del Instituto de Ciencias Planetarias.

El tercer equipo, el Generador de imágenes de profundidad con óptica espectral y de color (DISCO), realizará las primeras mediciones directas del hielo escondido en las microtrampas de frío del satélite. Su trabajo deberá sentar las bases para el uso de esos recursos y las operaciones en la superficie.

DISCO analizará el comportamiento del suelo: estudiará cómo los gases de escape de los cohetes alteran el terreno, evaluará su estabilidad para la movilidad y determinará la ubicación y la cantidad de hielo presente. Con esa información, la NASA podrá diseñar operaciones más seguras y desarrollar tecnologías que conviertan el hielo en un recurso para la futura Base Lunar.

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La funcionaria Nicky Fox afirmó que los nuevos estudios permitirán reducir riesgos para los astronautas durante su estancia en la superficie lunar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación estará a cargo del doctor Ariel Deutsch, del Centro de Investigación Ames de la NASA, en Silicon Valley, California.

“Cada nueva selección de PRISM fortalece nuestra capacidad para llevar a cabo investigaciones científicas ambiciosas y transformadoras en la superficie lunar”, declaró Brad Bailey, director de la Oficina de Integración de la Estrategia Científica de Exploración de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

Bailey sostuvo que estas investigaciones muestran cómo Artemis y la Base Lunar amplían la exploración del satélite, impulsan tecnologías, profundizan el conocimiento de su entorno y preparan futuras misiones de astronautas.

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La agencia incrementa la frecuencia de sus misiones al satélite para construir una base, realizar investigaciones científicas y entregar equipos tecnológicos. Según la NASA, esas actividades contribuyen a la preeminencia científica estadounidense, fortalecen una presencia sostenida allí y promueven la exploración humana futura.

La iniciativa CLPS respalda el Programa de Bases Lunares mediante el trabajo con empresas estadounidenses para trasladar instrumentos científicos, de exploración y tecnología tanto a la superficie como a la órbita lunar.